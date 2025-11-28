La Capital | Política | Patricia Bullrich

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Es Verónica Razzini, quien integraba Futuro y Libertad con Gabriel Chumpitaz. La Libertad Avanza, cada vez más cerca de sacarle la primera minoría al peronismo

Patricia Bullrich, futura jefa del bloque libertario en el Senado; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y la nueva incorporación a las filas de los Milei: la diputada santafesina Verónica Razzini. 

La futura presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que una diputada nacional por Santa Fe se suma a las filas de la fuerza liderada por Javier y Karina Milei. Es la empresaria Verónica Razzini, quien pertenece al bloque Futuro y Libertad.

"El bloque de LLA sigue creciendo y la diputada antibloqueo @RazziniVeronica se suma para ser parte del cambio. Ella tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan. ¡Bienvenida al equipo!", escribió Bullrich este viernes en sus redes sociales.

En el posteo se ve a la todavía ministra de Seguridad con Razzini y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por su lado, Razzini también se expresó en las redes. "Vine a la política con la convicción de devolverles fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva del país. El rumbo que @JMilei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina", escribió.

Y agregó: "Estoy profundamente agradecida con @PatoBullrich, quien fue la primera en abrirme las puertas, y con @romidiezok por recibirme en su equipo de Santa Fe. Es por acá, honrada de comenzar esta nueva etapa".

La pelea banca a banca con el peronismo

Con ese movimiento, La Libertad Avanza está cada vez más cerca de quitarle a Unión por la Patria la condición de primera minoría. Esa situación le permitiría al oficialismo tener ventaja en el control de las comisiones.

Por su lado, el bloque de UP está expuesto a nuevas fugas. Sobre todo, de legisladores que responden a gobernadores que quieren desmarcarse de la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

Quién es Verónica Razzini

Razzini saltó a la política desde el mundo privado. Integrante de una compañía familiar de venta de materiales para la construcción con base en Rosario, la flamante legisladora libertaria fundó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (Meab), una entidad que nuclea a pymes afectadas por protestas sindicales.

Con esa plataforma, Razzini ingresó a la Cámara de Diputados en 2023 por Juntos por el Cambio, pero se alejó del PRO por diferencias con la conducción del partido en la provincia.

En Santa Fe, el partido amarillo, uno de los socios fundadores de Unidos para Cambiar Santa Fe, es presidido por la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien a partir de diciembre ocupará una banca en la Cámara de Diputados. De hecho, es muy probable que Scaglia lidere el bloque de Provincias Unidas.

Razzini se movió en tándem con Gabriel Chumpitaz, otro referente del PRO que se distanció de la alianza provincial -aunque nunca rompió los puentes con el gobernador Maximiliano Pullaro- e intentó un acercamiento a La Libertad Avanza.

Sin embargo, el partido controlado en la provincia por Romina Diez no le dio lugares a Chumpitaz. El exconcejal rosarino intentó ir por un sello libertario blue y hasta usó sin autorización la imagen de Bullrich, una situación que generó polémica en las redes e incluso tuvo derivaciones judiciales.

>> Leer más: Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Finalmente, Chumpitaz no cumplió su objetivo de renovar su banca. Quienes sí tienen mandato por dos años más son José Núñez y Alejandro Bongiovanni. Todavía no está claro si seguirán los pasos de Razzini, se mantendrán en el bloque del PRO conducido por Mauricio Macri o buscarán otra alternativa.

