Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

El 10 de diciembre debuta un Parlamento signado por la pluralidad de fuerzas políticas y múltiples desafíos. El oficialismo toma impulso para materializar su transformación del Estado y la economía

La Libertad Avanza irá con todo por las ya anunciadas reformas de segunda generación que promueve la Casa Rosada.

La asunción de los nuevos legisladores el 10 de diciembre próximo configurará un Congreso nacional signado por la pluralidad de fuerzas políticas y desafíos clave , sobre todo para un oficialismo que buscará dar en esa arena una batalla tras otra para materializar su plan de transformación del Estado y la economía .

A contrapelo del último semestre, en el que la oposición plantó mayorías y procuró manejar la agenda parlamentaria , La Libertad Avanza (LLA) irá con todo por las ya anunciadas reformas de segunda generación .

Las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado desplegaron un nuevo mapa político nacional y erigieron al partido del presidente Javier Milei en el de mayor crecimiento en las Cámaras baja y alta .

Sin mayoría propia, el oficialismo logró asegurar el tercio necesario para conservar vetos presidenciales y ampliar su rango de negociación para la segunda mitad del mandato de Milei.

Cámara de Diputados

Tras cosechar más de 9 millones de votos, en Diputados el bloque libertario totalizó 64 bancas, consolidándose por el momento como segunda minoría.

Aunque, merced a sus aliados como el PRO y otros espacios, LLA puede contar con una bancada de hasta 94 miembros, garantizando el control de más de un tercio del Congreso.

La Cámara de Diputados.

Lo cierto es que en LLA están cada vez más cerca de quitarle la primera minoría al peronismo: el viernes pasado, los diputados santafesinos (ex-PRO) Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni formalizaron su pase al equipo mileísta. De los 19 representantes de la provincia en la Cámara baja, La Libertad Avanza tiene nueve. Además, Martín Menem será reelecto al frente del cuerpo.

En la vereda opositora, Fuerza Patria (FP) obtuvo el 30,02 por ciento de los votos y se alzó con 45 de las 46 bancas que puso en juego. Provincias Unidas (PU), el armado distrital (acicateado, entre otros, por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro) que buscó constituirse como tercera vía, obtuvo el 5,8 % de los sufragios y siete poltronas, al tiempo que el Frente de Izquierda totalizará cuatro.

En ese contexto, LLA intenta frenar la asunción de Caren Tepp y otros diputados nacionales de FP. El objetivo es poner en discusión la aptitud de la todavía concejala rosarina, de Jorge Taiana y de Juan Grabois en la sesión preparatoria del 3 de diciembre.

Senado de la Nación

Paralelamente, en el Senado, donde dieron pelea ocho provincias, La Libertad Avanza predominó en seis e incrementó su representación de seis a 19 legisladores.

Resta definir el futuro de Lorena Villaverde: el pleno de la Cámara alta retiró el diploma de la rionegrina, bajo sospecha por presuntos vínculos narco, que volverá a ser debatido en comisión.

Senado de la Nación.

La oposición —con Fuerza Patria a la cabeza— se quedó con 22 bancas, mientras que otras fuerzas provinciales lograron cuatro. De todos modos, ningún bloque alcanzó la mayoría propia de 37 escaños. En ese marco, resultará clave el diálogo con los gobernadores y terceros espacios políticos para mantener un equilibrio de poder.

Un dato llamativo es que el nuevo Congreso tendrá menos diputadas y la misma cantidad de senadoras. Por lo tanto, luego de cuatro elecciones con ley de paridad vigente, la representación femenina todavía no se iguala a la de los varones.

Consumados los últimos comicios, Milei celebró los resultados y convocó a las provincias al diálogo. A priori, la señal que emite la Casa Rosada valora las tratativas con aliados y al menos 20 distritos.

Entre los temas que el Ejecutivo quiere sancionar en breve en el Congreso resaltan la ley de presupuesto 2026, reformas laborales, previsionales y tributarias.

A las puertas del inicio de las sesiones extraordinarias, el presidente y sus principales espadas negocian con los gobernadores los votos que les permitan avanzar, de acá a febrero, con esas iniciativas.

De hecho, en Balcarce 50 tienen previsto girar fondos de ATN y reconocer, especialmente, a los gobernadores que redujeron gastos en sus comarcas.