Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Con humildad, garra y corazón, el club de Bulevar Seguí y Garzón se quedó con el título en la Rosarina. Ovación compartió su alegría

Aquí están, estos son. El plantel canario posa orgullo para la cámara de Ovación. Bien de barrio, Pablo VI fue un orgulloso campeón.

Por barrio Triángulo siguen de festejo por el histórico título logrado por Pablo VI en el círculo superior de los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol . Los papales volvieron a escribir su nombre por cuarta vez como campeones en la liga más importante del interior del país. Los anteriores títulos los consiguieron en la temporada 2007, 2013 y 2014 , dos con José Previti y el restante con Silvio Lingiardi . Con mucho amor, entrega y sentido de pertenencia al club del barrio, los canarios, como también lo apodan dieron la nota en la cuna de fútbol donde nacieron los campeones del mundo Lionel Messi y Ángel Di María .

En el medio de la gran algarabía que están viviendo por zona oeste, Ovación se metió en la intimidad del plantel comandado por Damián Pissano para dialogar con los protagonistas que se alzaron con el máximo trofeo en la Rosarina. La foto del Diario La Capital nadie se la quiso perder, como los casos de los jugadores Juan Pablo Ramírez, Dilan Molina y Kevin Ibargengoitía .

“La gente esperaba este momento, no se dio ese domingo ante Central Córdoba pese a haber ganado, pero como teníamos una suspensión no se pudo dar. Pero gracias a Dios a la semana siguiente en Álvarez, con garra y corazón, se logró el campeonato que tan merecido lo teníamos. Todo esto que estoy viviendo me parece un sueño y cada día que pasa sigo sin creerlo. Este grupo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y familiares lo hicieron posible. Ahora somos campeones”, dijo un emocionado DT Damián Pissano .

Un DT agradecido

El joven entrenador y ex jugador campeón en el 2007 bajo la conducción de José y Antonio Previti agradeció al plantel por la obtención de la cuarta corona en la liga más importante del interior del país. “Quiero agradecer a los chicos, a los jugadores que hicieron un esfuerzo bárbaro. Somos merecidos campeones por todo lo que hicimos durante la segunda ronda, al igual que en la primera. También va el agradecimiento a mi familia, a la comisión directiva, al cuerpo técnico, que nos bancamos siempre mutuamente”, confió el DT de los papales.

Sexto2 Todo un símbolo papal: la primera división de Pablo VI y los pibes de inferiores. La síntesis del club campeón. Gustavo de los Ríos / La Capital

Pissano se refirió al final del torneo con cuatro clubes luchando por el título de la Rosarina. “Fue un final de campeonato diferente. Nosotros creíamos que antes de la última fecha ya éramos campeones pero llegó la suspensión por siete días y todo se nos complicó. Y pese a eso, todo el equipo se mentalizó, queríamos el título y sufrimos mucho. En la semana previa a enfrentar a Unión estuvimos muy bajoneados, pero con trabajo y más trabajo los jugadores se mentalizaron y dejaron todo para ser los mejores del fútbol local. Somos los justos campeones”.

El DT campeón con Pablo VI en 2007 y 2013

El técnico papal formó parte del equipo campeón en el 2007 y expresó: “Fue un honor haber estado en el primer título de Pablo VI del 2007 y además ser parte del plantel en el 2013 también. Ahora me tocó estar al frente del mejor equipo de la liga. Fuimos los mejores durante el año, terminamos invictos de local, eso fue un potencial para nosotros. Ahora vamos a festejar de la mejor manera, le dimos una alegría inmensa a todo el barrio Triángulo y los festejos van a continuar. Con garra y corazón Pablo VI fue el gran campeón de la Rosarina”.

“Cuando el equipo me necesita, siempre trato de estar, porque cuando jugamos en nuestra cancha básicamente no me llegan, es mérito de mis compañeros que hacen un esfuerzo bárbaro. Y cuando fuimos visitantes, capaz que nos llegan un poco más, entonces yo trato de estar a la altura del partido. Ante Unión de Alvarez fue todo el mérito de mis compañeros y de mi parte traté de colaborar con mis atajadas. No siento que haya sido la figura en Alvarez, la figura fue el plantel”, dijo el arquero Lucas Monzón, con humildad.

Sobre las tres tapadas impresionantes que tuvo, una en el primer tiempo y dos en el segundo en ese partido final, el golero de Pablo VI expresó: “Las dos del segundo tiempo fueron terribles. La primera no la veo, pero tuve una gran reacción y la saqué. Y la segunda no me resigné, pero creí que era gol. Y bueno, me estiré con alma y vida y no fue. La del primer tiempo me encontró bien parado y mandé la pelota al córner”.

Sexto3 Los jugadores de Pablo VI lucen las nuevas camisetas con los 4 títulos obtenidos en la temporada 2007, 2013, 2014 y el último del 2025. Gustavo de los Ríos / La Capital

Escobar, uno que volvió

Por su parte, Claudio Escobar, quien con sus 38 años volvió al club que lo vio nacer, apuntó: “Estoy feliz por cumplir el objetivo con mi querido Pablo VI, lo pensé antes de volver de las ligas de campo. Pero cuando recibí el llamado de Pissano, ahí no dudé. La idea era ser protagonista, pelear el título como siempre lo hicimos con nuestro club. Lo demás es historia, pudimos cumplir nuestro sueño de ser campeones de la Rosarina”, sintetizó el referente de los papales.

A su vez, el 5 de los papales elogió el trabajo de las inferiores. “Se armó un equipo nutrido con tres jugadores experimentados y mucho chicos de inferiores, y todos merecían quedar en la historia de Pablo VI. Sabíamos que no era fácil en una liga muy competitiva con equipos como Central, Adiur, Newell’s, Aguirre y otros clubes de barrio como nosotros muy duros en sus canchas. Contra todo eso salimos a jugar la presente temporada. Con el correr de las fechas, cuando el objetivo estaba muy cerca y a pesar de la trabas que nos pusieron en las últimas fechas, nos hicimos más fuertes aún”, dijo Escobar.

“Este plantel jamás bajó los brazos, con tres mayores y muchos pibes logramos hacer historia en la Rosarina. Hicimos feliz a mucha gente que nos apoyó todo el tiempo, familia, amigos y un barrio entero como la zona oeste, que está de fiesta. La cuarta estrella está en casa, eso no tiene precio y Pablo VI es el mejor del fútbol de la ciudad”, aseveró contento el Caio Escobar.

"Un orgullo bárbaro"

“Ser campeón es un orgullo bárbaro, porque los campeonatos son durísimos. Lo que hizo Pablo VI fue impresionante, son muy pocos los campeones de clubes de barrio de la Rosarina. Generalmente los campeones son Newell’s, Central y en su momento Tiro Federal de Carlos Dávola. Después fue Coronel Aguirre, que tiene una infraestructura enorme con Diego Lavezzi” dijo Matías Almirón.

Sexto4 La producción fotográfica salió excelente. Aquí todos colaboraron, los jugadores con el banco y el periodista con la escalera. Todo a pulmón. Gustavo de los Ríos / La Capital

El exjugador campeón en la temporada 2007 y actual dirigente ponderó en trabajo desde el baby hasta la primera división. “Pablo VI es una gran familia y tiene una excelente cantera de jugadores. Quiero resaltar al equipo que armó Pissano y los resultados están a la vista. Hubo mucho amor a la camiseta, entrega y un sentido de pertenencia impresionante, como los casos de Escobar y Barrios. Ambos le dieron la experiencia al equipo”, confió Almirón.

Por su parte, Facundo Barrios, quién se fracturó el peroné de la pierna izquierda en Álvarez, no se perdió la foto del campeón. “Vestir la camiseta de Pablo VI es algo que no tiene precio. Es mi segundo título con el club, el primero fue en el 2013”, cerró orgulloso.

La actual CD está conformada por Hugo Ciamboti, Ezequiel Irala, Cristian Flores, Matías Almirón, César Luján, Roberto Roldán, Néstor Escobar, Elián Luduña, Eduardo Rodríguez, Walter Pérez y César Cuenca.

Plantel y cuerpo técnico:

Jugadores: Lucas Monzón, Guido Martínez, Pedro Benítez, Mariano Osorio, Lautaro Pino, Elías Alcaraz, Ulises Alcaraz, Kevin Ibargengoitia, Federico Aguirre, Darío Ramírez, Lucas González, Jair Pissano, Mirko Pissano, Yael Sandoval, Tisiano Stegeman, Natanael Corbalán, Román Chávez, Claudio Escobar, Nicolás Stegeman, Francisco Abella, Juan Pablo Ramírez, Tomas Torres, Luciano Vargas, Dilan Molina, Santos Quinteros, Jeremías Abella, Diego Gamarra, Nicolás Ortiz, Matías Escobar, Uriel Escobar, Bruno Lucero, Leonel Lucero, Javier Falcón, Facundo Barrios, Facundo Montenegro, Nicolás Moreyra, Pablo Pascua, Dilan González y Lucas Carmona.

Cuerpo Técnico: Damián Pissano, Damián Villarino y Franco Gómez.

Colaboradores: Martín Martínez, Agustín Rojas y Daniel Flores.