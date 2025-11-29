La Capital | Ovación | Central

Un jugador de Central en la mira: Sampaoli le pidió a Atlético Mineiro que averiguara por una figura canalla

El entrenador argentino quiere reforzar el ataque de su equipo. Los directivos indagaron sobre la situación del futbolista, pero desistieron de avanzar.

29 de noviembre 2025 · 14:51hs
A Jorge Sampaoli le gusta Alejo Veliz

Foto: AP Photo/Gilson Lobo.

A Jorge Sampaoli le gusta Alejo Veliz, pero el delantero de Central vale casi 14 millones de euros, según la tasación del dueño de su pase: el Tottenham. 

Central todavía no cerró su año futbolístico, aunque ya no compite, pero pronto los jugadores se irán de vacaciones para regresar al trabajo el 4 de enero. El equipo afrontará varias competencias en 2026, pero su gran objetivo será hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

El Canalla se clasificó al máximo torneo sur continental al quedar primero en la tabla anual, que suma los puntos conseguidos por los equipos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura.

Su liderazgo en esa clasificación fue la que motivó además a la Asociación del Fútbol Argentino a otorgarle el premio de campeón de la Liga 2025.

Tanto el cuerpo técnico como los directivos ya trabajan en silencio para reforzar el plantel con vistas al regreso de Central a la Copa Libertadores, que jugó por última vez en 2024 gracias al título obtenido en la Copa de la Liga 2023 de la mano de Ángel Russo.

Central debe reforzar el plantel

Si bien tiene un buen equipo, el más productivo del fútbol argentino en el año, el Canalla debe reforzar algunas posiciones y también debe sumar recambio frente a una competencia tan exigente que, además, se superpondrá con otras.

L

Por ahora no hay nombres y lo más probable, teniendo en cuenta antecedentes cercanos, es que se conozcan una vez que su incorporación al club de Arroyito estén consumadas. La referencia es a Ángel Di María, con quien el club negoció en silencio y de cuya incorporación se supo con el anuncio oficial de Central.

Claro que en el equipo también hay jugadores que pueden interesar en otros clubes. Algunos tuvieron muy altos rendimientos a lo largo del año y no sería extraño que queden bajo la lupa de otros equipos.

De hecho, acaba de ocurrir: en Brasil, periodistas que cubren la actualidad de Atlético Mineiro informaron en las últimas horas que el club de Belo Horizonte puso el ojo sobre una de las grandes figuras de Central.

El pedido de Sampaoli al Mineiro

De acuerdo a esos informes, el entrenador argentino Jorge Sampaoli pidió a los directivos del Galo que averiguaran condiciones por Alejo Veliz, el delantero del Tottenham inglés que está a préstamo en el Canalla.

En Brasil se dice que Hulk se marchará de Atlético Mineiro al final del año, y que Jorge Sampaoli busca un 9 de área y goleador. Al hombre de Casilda le gusta Veliz y por eso encargó a los directivos que sondearan sobre su situación.

Atlético Mineiro viene de perder la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús por penales, y todavía no está clasificado a ninguna copa internacional para el 2026.

Con suerte para Central, los encargados de cumplir con el deseo del técnico huyeron despavoridos al enterarse que Veliz pertenece al Tottenham y que el club pide casi 14 millones de euros por el pase.

Antes de que Veliz viniera a Central, a mediados de año, Tottenham quería venderlo. Venía de prestárselo a varios clubes y no estaba interesado en retenerlo. De hecho, también quiso que Central lo comprara. Finalmente, el delantero llegó al club donde se formó a través de un préstamo.

