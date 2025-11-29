La Capital | Política | La Libertad Avanza

La Libertad Avanza sumó a su bloque a otro diputado rosarino del PRO

El abogado Alejandro Bongiovanni, con mandato hasta 2027, le confirmó a Cristian Ritondo que aceptó el ofrecimiento de LLA

29 de noviembre 2025 · 09:13hs
Alejandro Bongiovanni

Alejandro Bongiovanni, del PRO al bloque de la Libertad Avanza (LLA).

Luego de oficializar el arribo de Verónica Razzini, La Libertad Avanza (LLA) confirmó la incorporación desde diciembre próximo del también rosarino y ex-PRO Alejandro Bongiovanni, quien de ese modo se convierte en el integrante número 94 del bloque violeta.

Autodefinido como abogado liberal, Bongiovanni venía siendo tentado desde hace días por referentes legislativos de La Libertad Avanza, pero demoró la decisión hasta este viernes, cuando se la comunicó al jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo. "La decisión final fue hoy. Pero el ofrecimiento para irse lo tuvo hace un par de días", señalaron a NA fuentes consultadas del bloque del PRO.

Unas horas antes, la senadora electa y futura jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, le daba la bienvenida a Razzini, exlíder del movimiento anti bloqueos, quien hasta el año pasado integraba la bancada del PRO.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1994466422039220610?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1994466422039220610%7Ctwgr%5E6868774358328daae99fbfa6836a862a3c8340de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fpolitica%2Fpatricia-bullrich-sumo-una-diputada-rosarina-al-bloque-libertario-n10232294.html&partner=&hide_thread=false

Del PRO a La Libertad Avanza

La bancada presidida por Ritondo ya había quedado muy diezmada desde que ocho diputados nacionales cercanos a Bullrich, entre los que están en ejercicio y los electos, notificaron el salto desde el PRO a La Libertad Avanza.

Por si fuera poco, en la noche de este viernes la diputada del PRO Silvia Lospennato comunicó que asumirá el cargo de legisladora porteña para el cual fue votada en las elecciones de mayo pasado, y de esa manera el bloque amarillo perderá un lugar ya que su reemplazante, Lorena Petrovich, es una exfuncionaria de Patricia Bullrich que asumirá por La Libertad Avanza.

Así las cosas, la fuerza libertaria engrosa su tropa a 94 integrantes y quedó al borde de superar a Unión por la Patria (UP) a partir de diciembre.

Por la mayoría en Diputados

El resultado final no es meramente simbólico: el espacio que quede como primera minoría se reservará el derecho de designar al vicepresidente primero de la Cámara y, además, podrá tener mayoría de representantes en las comisiones de acuerdo al sistema de reparto proporcional D'Hondt.

Por eso, La Libertad Avanza se embarcó en las últimas semanas en una carrera contra el tiempo para intentar pasar al frente y superar a Unión por la Patria en cantidad de integrantes.

Días atrás, ya había logrado concretar el desembarco de tres diputados nacionales de Liga del Interior (conocidos como “radicales con peluca” o “radicales libertarios”), un desprendimiento relativamente reciente del bloque de la UCR.

El tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino José Federico Tournier firmaron su conversión a las huestes libertarias. Previamente, Bullrich ya había mostrado su poder de fuego al desmembrar al bloque del PRO, pasando a ocho diputados nacionales a La Libertad Avanza.

El cabecilla de esa estampida fue Damián Arabia y la baja más sensible para el PRO es la de quien fuera secretaria parlamentaria del bloque amarillo, Silvana Giudici, quien asumirá el mismo papel en el bloque libertario (rol que compartirá con Nicolás Mayoraz).

La última en firmar su salto al elenco de La Libertad Avanza desde el PRO fue la cordobesa Belén Avico, también reclutada por Bullrich.

Noticias relacionadas
Caren Tepp, referente de Fuerza Patria apuntada en una denuncia realizada por Provincias Unidas.

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El presidente Javier Milei anticipó un período de crecimiento económico sostenido: “El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Milei pidió apoyo a los empresarios y anticipó que vienen más reformas

La senadora electa por la Libertad Avanza Lorena Villaverde junto a Karina Milei.

Senado: la oposición rechazó el diploma de Villaverde y su futuro se define en el recinto

En La Libertad Avanza están cada vez más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría de Diputados.

La Libertad Avanza suma tres bancas y está cerca de ser primera minoría en Diputados

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Lo último

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Un grupo de voluntarios de Rosario llevó a cabo una colecta para la Fundación del Garrahan. Este lunes tendrá su cierre con un jornada solidaria. Cómo colaborar

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias
politica

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman
Información general

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Newells: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Ovación
Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar
Ovación

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Policiales
Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban
Policiales

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Ciudad
Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida