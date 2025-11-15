La Capital | Zoom | obra

La obra "Gwen" narra desde la danza la vida de una gran figura del musical

Dirigida y coreografiada por Juan Martín Delgado, cuenta la historia de Gwen Verdon, histórica protagonista de “Cabaret”, “Chicago” y “Sweet Charity”

Morena Pardo

Por Morena Pardo

15 de noviembre 2025 · 08:00hs
Manuel Rosso y Romina Fos como Bob Fosse y Gwen Verdon en Gwen

Manuel Rosso y Romina Fos como Bob Fosse y Gwen Verdon en "Gwen", la obra que llega por primera vez a Rosario el próximo jueves

Gwen Verdon no sólo fue la primera Roxie Hart de “Chicago”, uno de los musicales más populares de la historia, sino que cambió la forma de bailar en Broadway. Junto a su marido Bob Fosse, creó un estilo de danza y coreografía que modificó el paradigma de movimiento. Esa historia se narra en “Gwen”, la multipremIada obra que lleva dos temporadas exitosas en Buenos Aires y que llega por primera vez a Rosario la próxima semana.

Dirigida y coreografiada por Juan Martín Delgado, la propuesta se podrá ver en una única función el jueves 20, a las 21, en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma TuTicket o en boletería. Con Tarjeta de Beneficios La Capital, hay 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

A diferencia de otros musicales, “Gwen” se estructura a partir del lenguaje primordial del personaje que narra: el movimiento y la danza. A través de la obra, se puede ver a la protagonista en distintos momentos de su vida: Milagros Llanos interpreta a la Gwen niña, Romina Fos a la adulta y Virginia Kaufmann a la más madura, en el final de su carrera.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de (@gwenlaobra)

>> Leer más: Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

El elenco lo completan Andrés Rosso, Leonardo Robaglio, Juan Mallach, Fede Cáceres, Teo Mallach, Mara Moyano, Natasha Zbuczynski, Delfina Dilavello, Camila Cerutti, Bianca Curra, Laura Rubinstein y Victoria Barnfather.

“Esta obra se inició primero desde un taller que realizó el director Juan Martín Delgado en 2023. Cuando vimos la repercusión que tuvo ese taller, Juan vio que se podía apostar a este espectáculo a nivel profesional y llevarlo a calle Corrientes. Cuando me propuso que fuera parte del equipo, le dije que lo quería acompañar también a nivel producción”, contó Romina Fos, protagonista y productora ejecutiva de la propuesta.

Transmitir un legado

Poner en escena la biografía de una figura conocida nunca es fácil. Pero narrar la vida de una figura con un aporte fundamental para la danza que a su vez no es tan popular en esta parte del mundo, presentó complejidades todavía más grandes: la de transmitir el legado de una gran artista, y a la vez mostrar el costado profundamente humano de una mujer con una sensibilidad única.

“Es un desafío enorme. Gwen no es tan conocida en Latinoamérica, así que lanzarse a hacer algo tan grande, con un elenco tan numeroso y sin figuras, era un desafío pero lo logramos y pudimos hacer dos temporadas. Nos enorgullece mucho que una obra que es casi en su totalidad contada desde el movimiento y desde la danza, haya podido trascender al público desde el disfrute y desde la emoción”, apuntó Romina.

Gwen Verdon pisó fuerte en el mundo del entretenimiento mucho antes de llegar a Broadway, donde alcanzaría la fama, los premios y también los sinsabores del éxito. Junto a Jack Cole, considerado padre de la danza jazz, fueron los encargados de darle movimiento a las grandes películas de Hollywood protagonizadas por Marilyn Monroe y Rita Hayworth, entre otras divas de la época dorada del cine.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de (@gwenlaobra)

>> Leer más: Violeta Urtizberea y Lucía Adúriz llegan a Rosario con la obra "Quiero decir te amo"

Una dupla histórica

Más tarde, conoció a Bob Fosse y construyeron una dupla afectiva y creativa que cambió la historia. “Ella desarrollaba un lenguaje único y muy versátil en la danza. Bob Fosse fue el creador de 'Chicago', 'Cabaret', y muchos conocen al estilo Fosse por Bob pero no por Gwen, que era su esposa pero también quien le enseñó mucho no solamente desde el movimiento. Gwen era parte de la edición de las películas y de la producción de las obras, además de ser la protagonista de muchas de ellas”, subrayó Romina.

Como suele ocurrir en la historia con las grandes parejas creativas formadas por un hombre y una mujer, el aporte de la segunda tiende a quedar desplazado a un lugar menor, decorativo. “Gwen” recupera la potencia de Verdon como artista en múltiples sentidos.

“Es muy lindo ver todas las facetas de Gwen y eso es algo en lo que Juan Martín hizo mucho hincapié. Vemos sus distintos momentos como persona y como actriz, y la vemos desde un lugar super lúdico, porque sus grandes inspiraciones fueron Charlie Chaplin y Fred Astaire, que aparecen en la obra. La vemos desde ese lugar clownesco, y eso aparecía en su forma de bailar y de seducir. La vemos muy sensual, muy sensible y muy divertida”, detalló Fos.

Juan Martín Delgado y este elenco argentino no son los primeros en contar la historia de Verdon. La serie “Fosse/Verdon”, bastante poco conocida y protagonizada por Sam Rockwell y Michelle Williams, retrata de manera notable el vínculo entre Bob y Gwen, con todas sus asperezas.

image - 2025-11-14T144836.014

>> Leer más: Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre

“Eso está también en la obra. Aparece el amor, el desamor, el engaño, el enojo, la frustración. Todo eso acerca mucho al público porque es lo que sucede en la vida misma. Entonces la obra no sólo conmueve y llega por la vida de Gwen, sino porque al contar esa historia habla de los vínculos, de la miseria humana y cómo todo eso alimenta al arte”, compartió Romina.

Para la actriz y bailarina, la preparación para interpretar a un emblema de su oficio, fue ardua y minuciosa. “En principio, con mucha ayuda de Juan Martín que es el director y el coreógrafo. Él tiene mucha información de Fosse y de ese lenguaje, y me la pudo transmitir. Después, me formé mucho en jazz con maestros locales. Si bien tengo una formación desde pequeña, en este tiempo entrené mucho para poder abordar el personaje. Hice un seminario de Fosse/Verdon Legacy en Nueva York antes de estrenar. Y sigo entrenando mucho porque es una obra muy intensa, hay que tener mucha preparación aeróbica además de técnica”, contó Fos.

Al margen del aspecto físico y técnico, Romina investigó el personaje y sobre todo indagó en su propio recorrido para ponerle el cuerpo a la interpretación.

“Siento que está un poco también mi vida en el escenario, cómo yo me enfrento a esas circunstancias: el amor, el desamor, los desengaños, los sueños que tenía de chica. En la obra, Gwen en un momento queda en una audición importante así que yo siento que está representada mi vida también como artista, pero principalmente desde lo emocional. A su vez, la trabajé mucho a ella. Vi muchas entrevistas, muchos documentales, escuché a los artistas que han entrenado con ella, me vi la serie, vi mucho ‘Chicago’, ‘Cabaret’, ‘Sweet Charity’, dice la actriz.

image - 2025-11-14T144943.348

Finalmente, la protagonista habló de la inesperada y gratificante reacción del público, que respondió de manera visceral a la propuesta. “Mucha gente se acercó desde la intriga a ver de qué se trataba, y encontró mucha información desde lo técnico, lo narrativo, y sobre todo cómo desde el movimiento se puede llegar a la audiencia. Eso es muy importante. Hubo gente que vino más de cinco veces y no son familiares. A nosotros nos llamó mucho la atención”, apuntó Romina.

“Lo que que yo más rescato y lo que más me emociona es la repercusión que tuvo en muchas familias que no vienen del nicho del teatro o del teatro musical, y que salieron con mucha sorpresa y con ganas de bailar. Me llegan mensajes de madres que me cuentan que sus hijas quisieron arrancar danza o musical, o que ellas mismas empezaron a tomar clases. Salen con ganas de bailar y para eso no hay palabras. Es una conversación que tenemos con el público durante la obra desde el movimiento, y eso para mí es súper gratificante”, cerró.

Noticias relacionadas
La película danesa Mango arrasa en Netflix con su historia de romance, conexión y equilibrio

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Seis de los ochos rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa aparecen en el documental de Netflix

Documental del caso Fernando Baez Sosa: se desata la polémica por la "voz" que le dieron a los asesinos

La controversial producción protagonizada por Francella llega a la comodidad de tu casa

Homo Argentum: se confirmó el día de estreno en streaming de la película de Guillermo Francella

Nicolas González estaría en pareja con la expareja de Lautaro Acosta

Quién es Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta que estaría en pareja con Nicolás González

Ver comentarios

Las más leídas

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Lo último

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Se viene el musical La Canción de Orfeo con una única función en Venado Tuerto

Se viene el musical "La Canción de Orfeo" con una única función en Venado Tuerto

Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

La Capital, Decano de la prensa argentina, nació el 15 de noviembre de 1867 de la mano de Ovidio Lagos y gracias al financiamiento de Justo José de Urquiza

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Ovación
Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Rugby: Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera, dijo el capitán de Uni

Rugby: "Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera", dijo el capitán de Uni

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newells del peor de los infiernos

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newell's del peor de los infiernos

Policiales
La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

La Ciudad
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos
Política

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos

Adorni y el acuerdo con EEUU: La Argentina está en el sendero del crecimiento
Política

Adorni y el acuerdo con EEUU: "La Argentina está en el sendero del crecimiento"

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias
Información General

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Información General

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Información General

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados