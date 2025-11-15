La obra "Gwen" narra desde la danza la vida de una gran figura del musical

Gwen Verdon no sólo fue la primera Roxie Hart de “Chicago”, uno de los musicales más populares de la historia, sino que cambió la forma de bailar en Broadway. Junto a su marido Bob Fosse, creó un estilo de danza y coreografía que modificó el paradigma de movimiento. Esa historia se narra en “Gwen”, la multipremIada obra que lleva dos temporadas exitosas en Buenos Aires y que llega por primera vez a Rosario la próxima semana.

Dirigida y coreografiada por Juan Martín Delgado, la propuesta se podrá ver en una única función el jueves 20, a las 21, en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma TuTicket o en boletería. C on Tarjeta de Beneficios La Capital, hay 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

A diferencia de otros musicales, “Gwen” se estructura a partir del lenguaje primordial del personaje que narra: el movimiento y la danza. A través de la obra, se puede ver a la protagonista en distintos momentos de su vida: Milagros Llanos interpreta a la Gwen niña, Romina Fos a la adulta y Virginia Kaufmann a la más madura, en el final de su carrera.

El elenco lo completan Andrés Rosso, Leonardo Robaglio, Juan Mallach, Fede Cáceres, Teo Mallach, Mara Moyano, Natasha Zbuczynski, Delfina Dilavello, Camila Cerutti, Bianca Curra, Laura Rubinstein y Victoria Barnfather.

“Esta obra se inició primero desde un taller que realizó el director Juan Martín Delgado en 2023. Cuando vimos la repercusión que tuvo ese taller, Juan vio que se podía apostar a este espectáculo a nivel profesional y llevarlo a calle Corrientes. Cuando me propuso que fuera parte del equipo, le dije que lo quería acompañar también a nivel producción”, contó Romina Fos, protagonista y productora ejecutiva de la propuesta.

Transmitir un legado

Poner en escena la biografía de una figura conocida nunca es fácil. Pero narrar la vida de una figura con un aporte fundamental para la danza que a su vez no es tan popular en esta parte del mundo, presentó complejidades todavía más grandes: la de transmitir el legado de una gran artista, y a la vez mostrar el costado profundamente humano de una mujer con una sensibilidad única.

“Es un desafío enorme. Gwen no es tan conocida en Latinoamérica, así que lanzarse a hacer algo tan grande, con un elenco tan numeroso y sin figuras, era un desafío pero lo logramos y pudimos hacer dos temporadas. Nos enorgullece mucho que una obra que es casi en su totalidad contada desde el movimiento y desde la danza, haya podido trascender al público desde el disfrute y desde la emoción”, apuntó Romina.

Gwen Verdon pisó fuerte en el mundo del entretenimiento mucho antes de llegar a Broadway, donde alcanzaría la fama, los premios y también los sinsabores del éxito. Junto a Jack Cole, considerado padre de la danza jazz, fueron los encargados de darle movimiento a las grandes películas de Hollywood protagonizadas por Marilyn Monroe y Rita Hayworth, entre otras divas de la época dorada del cine.



Una dupla histórica

Más tarde, conoció a Bob Fosse y construyeron una dupla afectiva y creativa que cambió la historia. “Ella desarrollaba un lenguaje único y muy versátil en la danza. Bob Fosse fue el creador de 'Chicago', 'Cabaret', y muchos conocen al estilo Fosse por Bob pero no por Gwen, que era su esposa pero también quien le enseñó mucho no solamente desde el movimiento. Gwen era parte de la edición de las películas y de la producción de las obras, además de ser la protagonista de muchas de ellas”, subrayó Romina.

Como suele ocurrir en la historia con las grandes parejas creativas formadas por un hombre y una mujer, el aporte de la segunda tiende a quedar desplazado a un lugar menor, decorativo. “Gwen” recupera la potencia de Verdon como artista en múltiples sentidos.

“Es muy lindo ver todas las facetas de Gwen y eso es algo en lo que Juan Martín hizo mucho hincapié. Vemos sus distintos momentos como persona y como actriz, y la vemos desde un lugar super lúdico, porque sus grandes inspiraciones fueron Charlie Chaplin y Fred Astaire, que aparecen en la obra. La vemos desde ese lugar clownesco, y eso aparecía en su forma de bailar y de seducir. La vemos muy sensual, muy sensible y muy divertida”, detalló Fos.

Juan Martín Delgado y este elenco argentino no son los primeros en contar la historia de Verdon. La serie “Fosse/Verdon”, bastante poco conocida y protagonizada por Sam Rockwell y Michelle Williams, retrata de manera notable el vínculo entre Bob y Gwen, con todas sus asperezas.



“Eso está también en la obra. Aparece el amor, el desamor, el engaño, el enojo, la frustración. Todo eso acerca mucho al público porque es lo que sucede en la vida misma. Entonces la obra no sólo conmueve y llega por la vida de Gwen, sino porque al contar esa historia habla de los vínculos, de la miseria humana y cómo todo eso alimenta al arte”, compartió Romina.

Para la actriz y bailarina, la preparación para interpretar a un emblema de su oficio, fue ardua y minuciosa. “En principio, con mucha ayuda de Juan Martín que es el director y el coreógrafo. Él tiene mucha información de Fosse y de ese lenguaje, y me la pudo transmitir. Después, me formé mucho en jazz con maestros locales. Si bien tengo una formación desde pequeña, en este tiempo entrené mucho para poder abordar el personaje. Hice un seminario de Fosse/Verdon Legacy en Nueva York antes de estrenar. Y sigo entrenando mucho porque es una obra muy intensa, hay que tener mucha preparación aeróbica además de técnica”, contó Fos.

Al margen del aspecto físico y técnico, Romina investigó el personaje y sobre todo indagó en su propio recorrido para ponerle el cuerpo a la interpretación.

“Siento que está un poco también mi vida en el escenario, cómo yo me enfrento a esas circunstancias: el amor, el desamor, los desengaños, los sueños que tenía de chica. En la obra, Gwen en un momento queda en una audición importante así que yo siento que está representada mi vida también como artista, pero principalmente desde lo emocional. A su vez, la trabajé mucho a ella. Vi muchas entrevistas, muchos documentales, escuché a los artistas que han entrenado con ella, me vi la serie, vi mucho ‘Chicago’, ‘Cabaret’, ‘Sweet Charity’, dice la actriz.

Finalmente, la protagonista habló de la inesperada y gratificante reacción del público, que respondió de manera visceral a la propuesta. “Mucha gente se acercó desde la intriga a ver de qué se trataba, y encontró mucha información desde lo técnico, lo narrativo, y sobre todo cómo desde el movimiento se puede llegar a la audiencia. Eso es muy importante. Hubo gente que vino más de cinco veces y no son familiares. A nosotros nos llamó mucho la atención”, apuntó Romina.

“Lo que que yo más rescato y lo que más me emociona es la repercusión que tuvo en muchas familias que no vienen del nicho del teatro o del teatro musical, y que salieron con mucha sorpresa y con ganas de bailar. Me llegan mensajes de madres que me cuentan que sus hijas quisieron arrancar danza o musical, o que ellas mismas empezaron a tomar clases. Salen con ganas de bailar y para eso no hay palabras. Es una conversación que tenemos con el público durante la obra desde el movimiento, y eso para mí es súper gratificante”, cerró.