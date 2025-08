Quién es Albana Fuentes, la actriz que la rompe en "La Sirenita" y será la nueva "Patito Feo"

A pesar de saber qué era lo que quería hacer, para Fuentes no fue fácil encontrar un espacio de formación. Con ayuda de becas, pasó por varias escuelas. A los 22, decidió profesionalizar esta búsqueda en el Instituto Argentino de Musicales (IAM) dirigido por Ricky Pashkus y Fernando Dente. A su vez, tomó clases particulares con reconocidos maestros del rubro como Leandro Bassano, Maximiliano Conti y Julia Tozzi.

En paralelo, pasó por las carreras de Análisis de Sistemas y Fonoaudiología, trabajó como Community Manager, y hasta tuvo su propia librería. Una tarde, vio en Instagram el anuncio del casting para “La Sirenita” y ese mismo día empezó a preparase.

El largo camino a "La Sirenita"

El proceso de audiciones fue largo y exigente. La primera etapa fue grabar un video cantando “Ese Lugar”, la icónica canción de la película animada de Disney. Después llegaron las audiciones presenciales en el Teatro Gran Rex. Para la siguiente instancia tuvo que preparar dos canciones y un monólogo. La prueba final fue el 28 de noviembre. En medio de su performance recibió la mejor noticia: ”Bienvenida Albana, sos Ariel”.

“Ariel es mi princesa favorita desde siempre. Me siento muy identificada con ella porque es valiente, cuestiona lo que le imponen y busca lo que realmente la hace feliz, aunque eso signifique enfrentarse a lo desconocido. Ella lucha por lo que quiere, y eso me inspira muchísimo”, dijo al momento del anuncio de su protagónico.

Desde su estreno el pasado 5 de junio en el Gran Rex, “La Sirenita” acumuló 200000 espectadores en ocho semanas y rompió el récord histórico de audiencia teatral, superando a “Casados con hijos”

En el escenario, Albana está acompañada por Evelyn Botto, Osvaldo Laport, José María Listorti, Pablo Turturiello, Valentín Zaninelli, y gran elenco. La mega producción tiene a Ariel Del Mastro en dirección general, Marcelo Caballero en codirección y puesta en escena, Analía Gonzalez en la dirección coreográfica, Jorge Ferrari en el diseño escenográfico y Sebastián Mazzoni en la dirección vocal. La producción está a cargo de Pablo Kohlhuber de Ozono Producciones, Mariano Pagani, Carlos y Tomás Rottemberg, bajo licencia de Disney Theatrical Group.

Qué se sabe del regreso de "Patito Feo"

En el marco de los exitosos revivals de productos similares como “Erreway” y “Floricienta”, que generan furor con sus giras internacionales, no sorprende la vuelta de esta historia. Sin embargo, y a diferencia de las otras tiras mencionadas, se supo que las dos protagonistas históricas, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, no serán parte de esta nueva propuesta. En sus lugares estarán, respectivamente, Albana (en el rol de Patito) y Julieta Poggio, la ex "Gran Hermano", en el rol de Antonella.

La propia Asnicar hizo referencia al tema en el ciclo de streaming del que forma parte en Eltrece Prende. “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, dijo en relación al personaje que interpretó durante su adolescencia, una villana bastante icónica.

Según dio a conocer, tanto ella como Laura fueron convocadas pero rechazaron la propuesta. “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no. Disfrútenlo. Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”, agregó, en relación a quienes se encargarían de ocupar sus lugares.

La campaña de prensa de los pasacalles se desplegó en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y varias ciudades del país, sugiriendo quizás una futura gira nacional.

“Vuelve ‘Patito Feo’ con las canciones más icónicas como ‘Tango llorón’, ‘Y ahora qué’ y ‘Las divinas’. En una enorme producción para teatro, con una nueva historia, nuevas protagonistas, mantenteniendo toda la magia de la serie original”, aseguró un comunicado de prensa.