Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

La Cámara de Senadores de la provincia aprobó la propuesta por la superpoblación de torcazas y otras especies similares

28 de noviembre 2025 · 15:12hs
Las palomas son el blanco de múltiples quejas en las calles de Rosario.

Foto: La Capital / Héctor Rio.

Las palomas son el blanco de múltiples quejas en las calles de Rosario.

Los problemas que generan las palomas van más allá de las calles de Rosario y este jueves resurgió el tema en la agenda legislativa. El Senado de Santa Fe aprobó la declaración de plaga y el proyecto fue enviado a la Cámara baja evaluar la sanción definitiva de la ley.

La iniciativa está lejos de un plan de eliminación de las aves. "No vamos a salir mañana a matar a todas, es mucho más complejo", aclaró el autor de la iniciativa, Rodrigo Borla, en diálogo con LT8. A continuación advirtió que uno de los inconvenientes más preocupantes es el daño que generan en los campos del norte de la provincia.

En concreto, el senador del departamento San Justo impulsa la creación de un "Programa de Control Poblacional de Palomas" en el ámbito rural de Santa Fe. A su vez, indicó que también está preocupado por la situación en las ciudades: "No sólo es un problema productivo, es un problema urbanístico y sanitario".

La plaga de las palomas en Santa Fe

La Cámara alta le dio media sanción al proyecto de declaración de plaga de la paloma torcaza y otras especies similares en Santa Fe. El objetivo principal es reducir la cantidad de ejemplares de Zenaida auriculata para preservar la actividad agrícola, ganadera y el ecosistema.

Embed - MEDIA SANCIÓN A LA DECLARACIÓN DE PLAGA A LAS PALOMAS - RODRIGO BORLA

Borla ya había hecho una propuesta similar hace más de una década, pero la Legislatura no avanzó en su tratamiento. En esta oportunidad, la Cámara alta se pronunció a favor de crear una ley que permita garantizar la sustentabilidad económica, ecológica y la salud de las personas.

>> Leer más: Cómo ahuyentar a las palomas: los métodos más efectivos para alejarlas

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) hizo un llamado de atención con especial énfasis en el caso de los productores rurales de girasol, sorgo y soja en la zona de Reconquista. "Sobre 80 mil hectáreas, el 20 % se lo comió la paloma. En total, estamos hablando de 15 ó 16 mil hectáreas perdidas en un departamento", apuntó.

Por otro lado, el legislador mencionó que el transporte mismo de los cereales ha provocado muchos siniestros viales en la ruta nacional 11. Cuando pasa el camión y se caen los granos, el camino se llena de aves. En cuanto al impacto en zonas urbanas, añadió: "Usted sabe muy bien lo que significa la materia fecal de paloma, que es corrosivo. En muchas localidades tienen los tanques de agua abiertos". Así se refirió al riesgo de la infección que genera la psitacosis y "puede terminar en una neumonía letal".

Programa de Control Poblacional de Palomas

El proyecto enviado este jueves a la Cámara de Diputados de Santa Fe consiste en crear un programa provincial de control poblacional para terminar con la plaga de las torcazas y otras especies similares. De acuerdo a la ley propuesta, el Ministerio de Desarrollo Productivo podrá firmar convenios específicos con el Estado nacional, municipios, universidades e institutos de investigación públicos y privados, así como entidades agropecuarias y organizaciones no gubernamentales (ONG).

"Estamos buscando un sistema ambientalmente sustentable", enfatizó Borla. Así recórdo que "la paloma es parte de la cadena alimentaria", pero "la solución no es fácil", incluso cuando ya se aplicaron distintas medidas para acotar la reproducción.

Entre otros antecedentes, el senador indicó que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) avanzó en la implementación de un repelente para palomas. Aunque "no está dando la solución que se estaba esperando", el funcionario está convencido de que unir a los grupos técnicos en una mesa de diálogo es clave e impostergable.

Así como define que el ámbito rural es prioritario, el proyecto también hace una salvedad en cuanto al tipo de aves que deben controlarse. "Quedan excluidos los ejemplares que sean criados, mantenidos en cautiverio o semicautiverio por colombófilos o situaciones y entidades afines", indica el artículo 6.

Palomas, ciervos y jabalíes

Si bien los problemas del campo y la ciudad son diferentes, Borla consideró que imposible atenderlos por separado. En cuanto a la situación en zonas urbanas, dio un ejemplo llamativo: "En San Justo se tira una bomba todas las noches para que las palomas se vayan de las plazas".

Por otra parte, el funcionario citó una medida de control que se refiere a la conducta de las personas alrededor de las aves. "En Venecia multan a quien les da comida en la plaza de San Marcos", detalló.

>> Leer más: Palomas: amplían el uso de anticonceptivos a 17 parques y plazas de Rosario

El senador radical recordó que Entre Ríos y Córdoba ya hicieron una declaración similar por el crecimiento de la población de las aves. Mientras tanto, otras especies afectan de la misma forma a provincias cercanas. El legislador advirtió puntualmente que el ciervo axis "ha copado el territorio" y ha desplazado a los ciervos autóctonos en el centro norte argentino.

Finalmente, el autor del proyecto consideró que Santa Fe no sólo debe preocuparse por las palomas. "En mi departamento, el jabalí está destruyendo los maíces y alambrados", señaló. A continuación apuntó que los productores de Brasil empezaron a cavar fosas de agua en los campos porque el animal rompe el tejido y se come los granos. Mientras espera la declaración de la plaga de las palomas, subrayo: "También hay que ir pensando en el chancho salvaje".

La autonomía municipal es ordenanza

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Autonomía municipal. Desde el Departamento Ejecutivo ahora tendrán mayor margen de maniobra para impulsar obras y en la gestión de recursos

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

El gobierno de la provincia compartió en qué fechas percibirán sus haberes los trabajadores estatales de Santa Fe.

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

Final de clases. Mucho color y ruido al pie del Monumento

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

