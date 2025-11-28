La Capital | Ovación | Juan Sebastián Verón

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Lionel Messi y Chiqui Tapia

En redes sociales, la pareja del presidente de Estudiantes apuntó contra el jugador rosarino y el presidente de la AFA aunque luego borró su duro comentario

28 de noviembre 2025 · 10:02hs
Valentina Martín defendió a su pareja Juan Sebastián Verón en medio de la tensión con Chiqui Tapia

Valentina Martín defendió a su pareja Juan Sebastián Verón en medio de la tensión con "Chiqui" Tapia

Crece la tensión entre Juan Sebastián Verón y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de que el ente decidiera penalizar a Estudiantes de La Plata por el "espaldarazo" de los jugadores del "Pincha" cuando realizaron el pasillo de honor al reciente campeón Rosario Central.

Frente a la inhabilitación al presidente del club platense de toda actividad relacionada con el fútbol y las dos fechas de suspensión para once jugadore, Valentina Martín, cónyuge de la "Brujita", realizó durísimas publicaciones en su cuenta personal de Instagram contra Lionel Messi y Claudio "Chiqui" Tapia. SI bien luego se arrepintió y borró los posteos, imágenes de las historias de Instagram fueron captuadas y reproducidas en varios medios porteños.

Este enfrentamiento entre dirigentes escaló al plano político nacional, donde incluso el presidente Javier Milei mostró su apoyo a Verón mediante posteos alusivos a Estudiantes como una foto de Carlos Salvador Bilardo y Osvaldo Zubeldía, dos ídolos de la institución rojiblanca, además de la decisión de no asistir al sorteo del Mundial 2026 este 5 de diciembre, un evento que iba a compartir con el "Chiqui".

>> Leer más: El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA

El polémico posteo de la esposa de Verón contra Messi y Tapia

Valentina Martín compartió un mensaje, que luego borró. De todos modos, el contenido fue reproducido por La Nación, TN, y La Voz del Interior, entre otros medios. En el mismo, defendía el rol de su pareja como opositor de la gestión Tapia al mando de la AFA: "El que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor", sostuvo.

Luego, realizó un crítico comentario que muchos interpretaron hacia Messi por su vínculo con el presidente del fútbol argentino: "Qué es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. Fuera mafiosos del fútbol argentino".

image - 2025-11-28T091106.183

En otra historia de la red social, la mujer del presidente pincha continuó su mensaje de apoyo: "Te quieren sacar del medio porque te tienen TERROR. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino".

"Adelante Juan Sebastián, adelante", finalizó su comunicado que finalmente eliminaría a los pocos minutos.

image - 2025-11-28T091341.287
Estudiantes es recibido con el pasillo de campeón por su título en 2024

Estudiantes deberá hacer el pasillo de campeón para Central en el Gigante

Los jugadores platenses se pusieron de espalda para recibir a Central.

El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA

Franco Colapinto: Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina.

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

El Williams FW45 con el número 45 al que en 2024 se transformaría en 43. Fue en Abu Dabi, la primera experiencia de Franco Colapinto en Fórmula 1.

A dos años de la primera vez en Fórmula 1, Franco Colapinto va por el podio histórico argentino

