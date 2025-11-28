Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Lionel Messi y Chiqui Tapia

En redes sociales, la pareja del presidente de Estudiantes apuntó contra el jugador rosarino y el presidente de la AFA aunque luego borró su duro comentario

Crece la tensión entre Juan Sebastián Verón y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de que el ente decidiera penalizar a Estudiantes de La Plata por el "espaldarazo" de los jugadores del "Pincha" cuando realizaron el pasillo de honor al reciente campeón Rosario Central.

Frente a la inhabilitación al presidente del club platense de toda actividad relacionada con el fútbol y las dos fechas de suspensión para once jugadore, Valentina Martín, cónyuge de la "Brujita", realizó durísimas publicaciones en su cuenta personal de Instagram contra Lionel Messi y Claudio "Chiqui" Tapia . SI bien luego se arrepintió y borró los posteos, imágenes de las historias de Instagram fueron captuadas y reproducidas en varios medios porteños.

Este enfrentamiento entre dirigentes escaló al plano político nacional, donde incluso el presidente Javier Milei mostró su apoyo a Verón mediante posteos alusivos a Estudiantes como una foto de Carlos Salvador Bilardo y Osvaldo Zubeldía, dos ídolos de la institución rojiblanca, además de la decisión de no asistir al sorteo del Mundial 2026 este 5 de diciembre, un evento que iba a compartir con el "Chiqui".

El polémico posteo de la esposa de Verón contra Messi y Tapia

Valentina Martín compartió un mensaje, que luego borró. De todos modos, el contenido fue reproducido por La Nación, TN, y La Voz del Interior, entre otros medios. En el mismo, defendía el rol de su pareja como opositor de la gestión Tapia al mando de la AFA: "El que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor", sostuvo.

Luego, realizó un crítico comentario que muchos interpretaron hacia Messi por su vínculo con el presidente del fútbol argentino: "Qué es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. Fuera mafiosos del fútbol argentino".

En otra historia de la red social, la mujer del presidente pincha continuó su mensaje de apoyo: "Te quieren sacar del medio porque te tienen TERROR. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino".

"Adelante Juan Sebastián, adelante", finalizó su comunicado que finalmente eliminaría a los pocos minutos.