Bandana: Lissa Vera se bajó de los festejos por los 25 años de la banda

La tensión entre Lissa y Lourdes quedaron en evidencia en la previa del show del domingo pasado, tras la detención de la expareja de Lourdes por violencia de género

Virginia Da Cunha, una de las integrantes de Bandana , reveló que Lissa Vera no formará parte de los proyectos planeados para celebrar los 25 años de la banda en 2026 , una decisión que sorprendió al resto del grupo.

La rubia cantante pop y DJ se sinceró sobre las tensiones internas, especialmente tras el reciente reencuentro de la banda en la fiesta L.A.T.M. +35. Da Cunha explicó que, si bien disfrutaron la presentación, la previa fue "inesperada y angustiante".

En una entrevista publicada en La Nación, Da Cunha afirmó que la situación conflictiva con Lissa viene de larga data, incluso antes del publicitado conflicto entre Vera y Lourdes Fernández . Semanas antes del esperado reencuentro se desató una polémica por la detención de la expareja de Lourdes Fernández, acusado por Lissa Vera de ejercer violencia de género contra su amiga y compañera de Bandana.

Esta situación tensó el vínculo entre Lourdes y Lissa . Mientras la primera dijo que estaba "muy triste" por la detención de su expareja , Lissa manifestó estar estresada por la situación y hasta se bajó de las notas periodísticas que la banda dio en la previa del show del domingo pasado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VIRGINIA DA CUNHA (@virginiadacunha)

Los 25 años de Bandana

“Tuvimos un montón de situaciones donde Lissa se plantaba y decía que no, se enojaba y se bajaba. Esto de ahora fue lo máximo que pasó que nos sorprendió, se bajó cuando ya estaba todo muy organizado y sobre la marcha; quedamos todas recalculando con el plan para 2026”, detalló Virginia.

Aunque lamenta la situación y mantiene la esperanza de un regreso de Lissa —"siempre estoy esperando que vuelva", dijo—, Virginia aseguró que ella, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi continuarán adelante con los planes.

Con Tommy Muñoz oficiando como manager provisional, las tres integrantes restantes de Bandana tienen una ambiciosa agenda para el año de aniversario: una movida que se planea iniciar con un show en el Gran Rex y luego avanzar "hacia un formato más grande". Además están en camino una serie de ficción y un documental sobre la historia del grupo, y un disco (actualmente en stand by) que contará con la participación de artistas femeninas invitadas que fueron fanáticas de Bandana en su infancia.

Da Cunha también mencionó que espera que Ivonne Guzmán, la quinta integrante original (actual vocalista de La Delio Valdez), se sume a alguno de los proyectos, aunque sea de forma sorpresa.