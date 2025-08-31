La Capital | Zoom | musical

"Come From Away": un atípico musical que muestra la otra cara de los atentados del 11S

La multipremiada obra, que retrata una historia real, logra emocionar y hacer reír a la vez. Se presenta 5 y 6 de septiembre en el teatro Astengo

Fer Blasco

Por Fer Blasco

31 de agosto 2025 · 10:28hs
La multipremiada obra Come From Away llega el primer fin de semana de septiembre al Teatro Astengo.

La multipremiada obra "Come From Away" llega el primer fin de semana de septiembre al Teatro Astengo.

¿Quién no recuerda qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001? Esa mañana, en la que aún no existían las redes sociales, el mundo entero vio horrorizado por televisión cómo se derrumbaban las Torres Gemelas luego del impacto de dos aviones. Esa mañana, tras el atentado, Estados Unidos cerró su espacio aéreo. Ajenos a lo ocurrido, 38 aviones que cruzaban el Atlántico con destino a ciudades estadounidenses debieron ser desviados. Esas naves aterrizaron en Gander, una isla de Canadá. En apenas cuatro horas, la pequeña población de 9 mil habitantes pasó a tener 7 mil refugiados que debieron esperar días antes de poder seguir viaje. Esta particular historia llega el próximo fin de semana a Rosario en formato musical:Come From Awayrecrea cómo ese pueblo albergó y acompañó en esos días de espanto a esos viajeros que desembarcaron en un lugar desconocido sin entender lo que estaba pasando.

La cita local será el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre, cuando se presentará en el Teatro Astengo (Mitre 754). Las entradas se pueden adquirir en boletería o a través de la plataforma Ticketek. Con la tarjeta de Beneficios La Capital hay 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

>> Leer más: Quién es Albana Fuentes, la actriz que la rompe en "La Sirenita" y será la nueva "Patito Feo"

Tan conmovedora como divertida, “Come From Away” se siente como un abrazo al espectador. Logra el equilibrio justo: es una obra sobre un estremecedor hecho real que se desarrolla de manera luminosa y arranca risas. Este “documental teatral” se encarga de recrear, a través de un puñado de personajes e historias, lo que se fue viviendo en esos extraños días en la isla canadiense.

Pero la categoría de “documental” queda, a su vez, escondida bajo el formato de “musical”. Un musical atípico que, más allá de fascinar a los que aman el género, tiene la capacidad de seducir a quienes no suelen tentarse con estas propuestas. Es que las canciones, en este caso, sirven para suavizar un tema que, más allá del cuidadoso y distendido trato que recibe sobre el escenario, sigue teniendo una gran carga emocional.

“Come From Away” es una apuesta coral que no define protagónicos. Sobre el escenario, los artistas funcionan como cartas de un mazo que se despliega ante el espectador y va formando diferentes juegos, con incluso algunos toques de magia por ases escondidos bajo la manga. Dato no menor: acompaña una orquesta en vivo que alterna instrumentos como piano, guitarra, acordeón y violín con flautas y gaitas irlandesas.

¿Cómo puede una obra sobre un tema tan duro convertirse en musical? ¿Cuál es el secreto detrás del éxito de este experimento teatral, que logró fascinar a millones desde su estreno?

>> Leer más: "Wicked", la película musical con Ariana Grande y Cynthia Erivo, llegó al streaming

Un flechazo total

"La vi en 2019 en Nueva York y fue un flechazo total. Me pareció maravilloso que se pudiera contar algo en un contexto tan trágico y que tuviera tanta luz", recuerda la directora teatral Carla Calabrese, en diálogo con La Capital.

El recuerdo de aquella fatídica mañana de septiembre de 2001 aún está fresco en su memoria. “Estaba desayunando, nos enteramos y yo no tenía tele. No entendíamos lo que pasaba. Me acuerdo de que fuimos con mi marido (Enrique Piñero) a la confitería de la esquina que tenía una tele y ahí lo vimos, era increíble. Increíble”, repite, sin poder aún creer lo ocurrido aunque haya pasado casi un cuarto de siglo.

¿Por qué asumir el riesgo de poner en el escenario un musical basado en un hecho real vinculado a una memoria tan amarga? “Las cosas que están bien no tienen suficiente prensa, lo trágico tiene más impacto. En el caso del 11S eran los muertos, los rescates, pero al mismo tiempo había un montón de gente que no había podido entrar al espacio aéreo norteamericano y tuvo que ir a otros lugares. Lo que pasó en Gander de alguna manera demuestra que el ser humano está más allá de todo odio. Y que somos capaces de tanto odio como de tanto amor”, reflexiona.

Un largo camino

La obra original “Come From Away” se estrenó en Broadway en 2017, donde se presentó con éxito durante años, al igual que en el West End de Londres. Tras “enamorarse” de ella en Nueva York, Calabrese avanzó en la negociación de los derechos y encaró la adaptación al español junto a Marcelo Kotliar, un proceso “desafiante pero divertido”. Decidió que sería la próxima obra de The Stage Company, grupo que dirige. Pero hacer planes es una cosa y la vida, se sabe, es otra. Mientras el proyecto avanzaba el mundo registró otro hecho con tanto impacto como el 11S: la pandemia. El estreno argentino llegó en 2022, poco después de que reabrieran los teatros, cuando la gente lentamente dejaba de usar barbijos.

“Creo que la historia tuvo mucha más fuerza al estrenarse después de la pandemia porque refuerza mucho el sentido de comunidad y la idea de que somos dependientes uno del otro, funcionamos mucho mejor apoyándonos, teniéndonos empatía, compasión y solidaridad”, analiza Calabrese.

image (41)

La versión adaptada en Argentina estuvo cuatro años en el porteño teatro Maipo, institución dirigida también por Calabrese. Además de presentarse a sala llena, ganó siete premios Hugo y dos Ace. Ese mismo elenco luego hizo una exitosa temporada de seis meses en un teatro de Madrid y ahora comienza una gira nacional que tiene como puntapié a Rosario, pero luego seguirá por Mendoza, Tucumán y San Juan.

A diferencia de otras propuestas que sufren recortes cuando encaran giras por el interior, la directora de "Come From Away” aclara que la obra que llega a Rosario no está adaptada: "Es la misma con la que ganamos premios, con los mismos actores que fueron nominados, el mismo vestuario, puesta de luces y músicos", precisa.

Un momento "pleno"

Calabrese considera que es un momento “pleno” de la obra: “Después de tanto tiempo juntos haciendo la obra, ya nos movemos como un cardumen, está todo muy aceitado, la obra está muy madurada, te diría a punto caramelo”. El nosotros es literal: ella también tiene un rol sobre el escenario, donde encarna a una periodista.

En paralelo, la directora teatral siente que la plenitud también se explica por la temática de la propuesta. "Mientras está pasando lo peor que puede pasar de un lado del mundo, mostramos cómo en una isla la gente es lo mejor que puede ser. Es como otra versión del mundo. Al final, es una decisión de cada uno. Definir de qué lado estás”, arriesga.

Quiénes hacen "Come From Away"

Dirección artística: Carla Calabrese. Dirección: Elio Marchi y Sergio Albertoni. Administración: Rodrigo Argañaras / Fernando Dubois. Dirección técnica: Gonzalo González

Elenco: Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Fede Couts, Sebastián Holz, Lucila Gandolfo, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Pérez Costa, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari. Músicos en vivo: Santiago Rosso, Tomás Horestein, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo y Luis Lattanzi.

Producción ejecutiva: Nachi Bredeston y Naty Martins. Stage Manager: Hernán Kuttel. Asistencia de dirección: Pato Witis. Asistencia de producción: Tomás Albertoni y Fátima Seidenari. Diseño de video: Giselle Hauscarriaga. Prensa y comunicación: Alejandro Veroutis. Fotos: Gabriel Machado. Diseño gráfico: Clara Ezcurra. Contenidos digitales: Anchoita Films, Teatro Maipo y Naty Martins. Sonido y micrófonos: Santiago Rivero. Seguidoristas: Tomás Albertoni y Fernando Canales. Utilería y peinados: Guillermo Parra. Diseño de pelucas: Eliana Acosta. Teatro Maipo – Producción original

Noticias relacionadas
Máxima Zorreguieta presenció la carrera de Fórmula 1 en Zandvoort y fue consultada sobre si alienta al piloto argentino Franco Colapinto.

Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Los códigos ocultos de Netflix que desbloquean películas y series

Los "códigos ocultos" de Netflix que desbloquean películas y series: cuáles son y cómo usarlos

Películas recomendadas de Netflix para ver en días de lluvia 

Películas para pasar el día de lluvia: el top 5 para disfrutar en Netflix

Bon appetit, majestad e sla nueva serie coreana que la rompe en Netlix

La nueva serie coreana de Netflix combina cocina, romance y viajes en el tiempo

Ver comentarios

Las más leídas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Lo último

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

La China Suárez alentó a Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos

La China Suárez alentó a Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos

Más de 270 milímetros en pocas horas: asisten a las localidades más golpeadas por la tormenta

Más de 270 milímetros en pocas horas: asisten a las localidades más golpeadas por la tormenta

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

La tormenta de Santa Rosa impacta con fuerza en la ciudad. Ya cayeron más de 60 milímetros y hay alerta amarilla hasta la mañana de lunes

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes
Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Ovación
Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Newells: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Newell's: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada
Zoom

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad