La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

En el Clausura, Newell's fue el de más baja producción de local junto a Godoy Cruz, que descendió. Fue la tercera peor campaña leprosa desde 1939

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

30 de noviembre 2025 · 06:15hs
Las necesidades en Newells crearon un pantano que fue devorando virtudes

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Las necesidades en Newell's crearon un pantano que fue devorando virtudes, que hasta hace muy poco eran cuestiones de orgullo.

Newell's fue perdiendo poderes, por su propia culpa. En la fase de grupos del torneo Clausura, fue el equipo de peor rendimiento de local, junto a Godoy Cruz, que terminó yéndose al descenso. Debe recuperar determinación, la confianza y la memoria, para volver a hacerse fuerte frente a su gente. Ese fue uno de los grandes déficits durante el último año y, sin dudas, representará uno de los desafíos más complicados para los que asuman las riendas del fútbol profesional rojinegro tras las elecciones del 14 de diciembre.

El contexto de urgencias y la sucesión de malas campañas crearon un pantano negativo de necesidades que se fue devorando procesos, intenciones y virtudes, que hace muy poco tiempo atrás eran cuestiones de orgullo y ahora se transformaron en problemas de consideración.

Más allá de que no está escrito en ningún manual, si Newell’s imagina cualquier tipo de revitalización y de recuperacion debe ser con mayoría de futbolistas de la casa y apoyado en grandes cosechas en condición de local. Así lo establecen sus mandatos internos históricos, y bajo ese marco consiguió sus logros más importantes.

Leer más: Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Newell's debe volver a las fuentes

Esa es la dirección, y en momentos de dudas y de incertidumbre, en tiempos de tempestades, debe encuadrarse en las guías que impone ese sentido.

En este último certamen, la Lepra finalizó con una muy pobre producción de local, ya que sumó sólo 6 puntos, en 8 partidos, merced a 1 victoria, 3 pardas y 4 caídas. Marcó 7 goles y le anotaron 9. Obtuvo lo mismo que Godoy Cruz.

Colectó menos que de visitante, ya que en esa condición consiguió 8 unidades en 8 encuentros, producto de 2 triunfos, 2 igualdades y 4 derrotas, con 6 tantos a favor y 14 en contra.

Todos los que tienen chances de comandar los destinos y tomar decisiones en el fútbol leproso admiten que es un tema que se convirtió en preocupación, y que hay que trabajar mucho sobre eso para poder liberarse de esas ataduras, y para que los que aparecen en la primera división sepan y comprendan lo que significa ponerse la camiseta rojinegra y jugar en el Coloso.

Hay que convertir ese peso, esa responsabilidad, ese clima conspirador, en una complicidad positiva, en un acompañamiento que potencie. Newell’s juega con estadio lleno siempre, y eso que es envidia de muchos otros clubes, debe ser una dificultad para el adversario de turno. Como lo fue a lo largo de su historia contemporánea.

En los últimos partidos de local en el ciclo que encabezó Cristian Fabbiani, el equipo ni siquiera salió a hacer los movimientos previos al campo de juego. Otro símbolo de lo mal que se hicieron las cosas en el Parque.

Leer más: ¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece estar analizando una oferta de otro equipo

Sólo el 25% de las unidades

Durante este Clausura 2025 solamente obtuvo el 25 % de las unidades en disputa ya que 6 puntos sobre 24 en disputa. Ganó 1 partido, empató 3 y perdió 4. Fue la tercera peor campaña de Newell’s en condición de local desde que participa regularmente en los torneos de AFA, desde 1939.

En este torneo, en el Marcelo Bielsa, solamente venció 2-0 a Atlético Tucumán. Igualó frente a Central Córdoba 1-1, Estudiantes 1-1 y Tigre 1-1; y cayó contra Banfield 1-2, Barracas Central 1-2, Unión 0-1 y Racing 0-1.

Vale recordar que la peor performance como local, Newell’s la hizo en el Nacional 1972, cuando con el sistema actual de puntuación de tres puntos para el ganador del partido, los rojinegros sacaron el 16,67 % de los puntos.

Sobre 6 cotejos disputados de local, sólo venció a Banfield 7-2 y perdió los 5 cotejos restantes: Belgrano de Córdoba 1-3, Racing 0-1, Huracán 1-2, Colón 0-1 y Estudiantes 0-1. Los rojinegros fueron dirigidos dos partidos por el Gitano Miguel Antonio Juárez y 4 por Jorge Griffa.

Leer más: Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Otras campañas similares de Newell's

Mientras que la segunda peor campaña como local en la historia la hizo en 1964, cuando regresó a primera división luego de haber estado 3 años en la segunda categoría del fútbol argentino.

Vale destacar que ese año, antes de comenzar la competición mediante el boletín 1.117 del 10 de abril de 1964, los descensos se habían suspendido a los efectos de aumentar la cantidad de equipos en primera división.

En aquel 1964 obtuvo sólo el 20 % de los puntos de local. Jugó 14 partidos de los cuales no ganó ninguno, empató 9 y perdió 6.

La campaña en el parque de la Independencia en ese año fue la siguiente: Central 0-4, Estudiantes 1-4, Argentinos Juniors 0-1, Ferro 0-4, Gimnasia de La Plata 0-0, Chacarita 0-0, San Lorenzo 2-2, Racing 1-1, Banfield 0-0, Huracán 1-2, River 0-0, Independiente 0-0, Boca 1-1, Atlanta 1-1 y Vélez 0-3. Los entrenadores fueron Miguel Boyé en los primeros 3 partidos y Gerónimo Díaz en los últimos 12.

Claramente, la performance en este Clausura estuvo al nivel de las peores. Newell’s necesita enterrar cuanto antes esta serie negra y volver a construir sobre las bases originales, esas que señalan el rumbo adecuado, apoyado en los señalamientos internos de los viejos maestros, de los referentes actuales, y de la fuerza de los pibes de la cantera, que siempre aparecen.

Datos: Carlos Durhand

Noticias relacionadas
Gaspar Iñíguez tiene 31 años y sólo pudo disputar 115’, en 3 partidos en Newell’s.

Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Diego Martínez vuelve a dirigir a Huracán, donde ya estuvo en 2023. En Newells se quedarán con las ganas de tenerlo. 

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Cristian Fabbiani habló sobre su paso por Newells y dijo que no entendiende por qué se fue.

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Los aspirantes a la conducción de Newells. Bombón Rosada, el Color Ré, Julián González, Roberto Battión y Esteban Amut, durante la nueva presentación que hizo Fuerza Leprosa, de cara a los comicios del 14 de diciembre.

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Ver comentarios

Las más leídas

Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Lo último

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

Santa Fe: liberaron a la mujer que abandonó a su hijo con síndrome de Down

Santa Fe: liberaron a la mujer que abandonó a su hijo con síndrome de Down

Belleza silenciosa: la ciencia que trabaja para mejorar la piel

Belleza silenciosa: la ciencia que trabaja para mejorar la piel

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Las carreras de grado reciben por año unos cien alumnos de otros países que cursan entre un cuatrimestre y un año completos. Buscan tutores para acompañarlos

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Por Carina Bazzoni

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Milei en modo Pac-Man, las fugas en el PJ y el tablero de Pullaro

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en modo Pac-Man, las fugas en el PJ y el tablero de Pullaro

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

Por Javier Felcaro
Política

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Por Fermín Sánchez Duque
Motores

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Ovación
Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Por Juan Iturrez
Ovación

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Newells: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

Newell's: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

Policiales
Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos
Policiales

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

La Ciudad
Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario
Politica

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente