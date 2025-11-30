Newell's: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

En el Clausura, Newell's fue el de más baja producción de local junto a Godoy Cruz, que descendió. Fue la tercera peor campaña leprosa desde 1939

Las necesidades en Newell's crearon un pantano que fue devorando virtudes, que hasta hace muy poco eran cuestiones de orgullo.

Newell's fue perdiendo poderes, por su propia culpa. En la fase de grupos del torneo Clausura, fue el equipo de peor rendimiento de local, junto a Godoy Cruz, que terminó yéndose al descenso. Debe recuperar determinación, la confianza y la memoria, para volver a hacerse fuerte frente a su gente. Ese fue uno de los grandes déficits durante el último año y, sin dudas, representará uno de los desafíos más complicados para los que asuman las riendas del fútbol profesional rojinegro tras las elecciones del 14 de diciembre.

El contexto de urgencias y la sucesión de malas campañas crearon un pantano negativo de necesidades que se fue devorando procesos, intenciones y virtudes, que hace muy poco tiempo atrás eran cuestiones de orgullo y ahora se transformaron en problemas de consideración.

Más allá de que no está escrito en ningún manual, si Newell’s imagina cualquier tipo de revitalización y de recuperacion debe ser con mayoría de futbolistas de la casa y apoyado en grandes cosechas en condición de local. Así lo establecen sus mandatos internos históricos, y bajo ese marco consiguió sus logros más importantes.

Newell's debe volver a las fuentes

Esa es la dirección, y en momentos de dudas y de incertidumbre, en tiempos de tempestades, debe encuadrarse en las guías que impone ese sentido.

En este último certamen, la Lepra finalizó con una muy pobre producción de local, ya que sumó sólo 6 puntos, en 8 partidos, merced a 1 victoria, 3 pardas y 4 caídas. Marcó 7 goles y le anotaron 9. Obtuvo lo mismo que Godoy Cruz.

Colectó menos que de visitante, ya que en esa condición consiguió 8 unidades en 8 encuentros, producto de 2 triunfos, 2 igualdades y 4 derrotas, con 6 tantos a favor y 14 en contra.

Todos los que tienen chances de comandar los destinos y tomar decisiones en el fútbol leproso admiten que es un tema que se convirtió en preocupación, y que hay que trabajar mucho sobre eso para poder liberarse de esas ataduras, y para que los que aparecen en la primera división sepan y comprendan lo que significa ponerse la camiseta rojinegra y jugar en el Coloso.

Hay que convertir ese peso, esa responsabilidad, ese clima conspirador, en una complicidad positiva, en un acompañamiento que potencie. Newell’s juega con estadio lleno siempre, y eso que es envidia de muchos otros clubes, debe ser una dificultad para el adversario de turno. Como lo fue a lo largo de su historia contemporánea.

En los últimos partidos de local en el ciclo que encabezó Cristian Fabbiani, el equipo ni siquiera salió a hacer los movimientos previos al campo de juego. Otro símbolo de lo mal que se hicieron las cosas en el Parque.

Sólo el 25% de las unidades

Durante este Clausura 2025 solamente obtuvo el 25 % de las unidades en disputa ya que 6 puntos sobre 24 en disputa. Ganó 1 partido, empató 3 y perdió 4. Fue la tercera peor campaña de Newell’s en condición de local desde que participa regularmente en los torneos de AFA, desde 1939.

En este torneo, en el Marcelo Bielsa, solamente venció 2-0 a Atlético Tucumán. Igualó frente a Central Córdoba 1-1, Estudiantes 1-1 y Tigre 1-1; y cayó contra Banfield 1-2, Barracas Central 1-2, Unión 0-1 y Racing 0-1.

Vale recordar que la peor performance como local, Newell’s la hizo en el Nacional 1972, cuando con el sistema actual de puntuación de tres puntos para el ganador del partido, los rojinegros sacaron el 16,67 % de los puntos.

Sobre 6 cotejos disputados de local, sólo venció a Banfield 7-2 y perdió los 5 cotejos restantes: Belgrano de Córdoba 1-3, Racing 0-1, Huracán 1-2, Colón 0-1 y Estudiantes 0-1. Los rojinegros fueron dirigidos dos partidos por el Gitano Miguel Antonio Juárez y 4 por Jorge Griffa.

Otras campañas similares de Newell's

Mientras que la segunda peor campaña como local en la historia la hizo en 1964, cuando regresó a primera división luego de haber estado 3 años en la segunda categoría del fútbol argentino.

Vale destacar que ese año, antes de comenzar la competición mediante el boletín 1.117 del 10 de abril de 1964, los descensos se habían suspendido a los efectos de aumentar la cantidad de equipos en primera división.

En aquel 1964 obtuvo sólo el 20 % de los puntos de local. Jugó 14 partidos de los cuales no ganó ninguno, empató 9 y perdió 6.

La campaña en el parque de la Independencia en ese año fue la siguiente: Central 0-4, Estudiantes 1-4, Argentinos Juniors 0-1, Ferro 0-4, Gimnasia de La Plata 0-0, Chacarita 0-0, San Lorenzo 2-2, Racing 1-1, Banfield 0-0, Huracán 1-2, River 0-0, Independiente 0-0, Boca 1-1, Atlanta 1-1 y Vélez 0-3. Los entrenadores fueron Miguel Boyé en los primeros 3 partidos y Gerónimo Díaz en los últimos 12.

Claramente, la performance en este Clausura estuvo al nivel de las peores. Newell’s necesita enterrar cuanto antes esta serie negra y volver a construir sobre las bases originales, esas que señalan el rumbo adecuado, apoyado en los señalamientos internos de los viejos maestros, de los referentes actuales, y de la fuerza de los pibes de la cantera, que siempre aparecen.

Datos: Carlos Durhand