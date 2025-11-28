Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillos, tanto para el sábado como para el domingo, y se esperan abundantes precipitaciones

Después del calor, se vienen las tormentas en Rosario: hay dos alertas amarillos emitidos por el SMN para el fin de semana.

El calor empezó a escalar a mitad de semana y, este viernes, terminó por tomar el control total de los termómetros . La sensación térmica, hacia las 16, se ubicaba en torno a los 35º. Sin embargo, todo cambiará durante el fin de semana, que se espera que traiga dos alertas amarillos por tormentas , además de nubosidad y descenso de temperaturas.

Después de la seguidilla de días calurosos, el SMN no sólo emitió un alerta amarillo por tormentas, también marcó que la temperatura bajará considerablemente : de los registros de este viernes se pasará a una máxima de 24º tanto para el sábado como para el domingo, con mínimas alrededor de los 17º.

El pronóstico oficial marca que la ciudad tendrá un fin de semana íntegramente inestable, con tormentas, nubosidad constante y descenso de temperatura. Santa Fe no será la única afectada por el fenómeno : el alerta amarillo por tormentas incluye a casi toda la provincia de Santa Fe, todo Córdoba, el oeste de Entre Ríos y el noroeste de Buenos Aires el sábado , y a todo el centro y noreste argentino el domingo . Para este día, se elevó el alerta a naranja para el centro y noroeste de Santa Fe.

En su más reciente reporte, el SMN indicó que Rosario estará encuadrado en un alerta amarillo por tormentas desde la mañana hasta la noche del sábado, y durante la mañana del domingo .

En el informe, indicaron: "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Qué hacer ante un alerta por tormentas

La Municipalidad de Rosario aconseja no circular por la calle cuando rige un alerta por tormentas. Se debe actuar con máxima precaución en relación a los vehículos estacionados cerca de árboles y tener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Ante el aviso sobre el riesgo de eventos meteorólogicos de este tipo, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable la vía pública. Ante cualquier problema, es posible hacer el reclamo a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de Whatsapp de la Municipalidad que funciona en el 341-5-440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas de prevención durante un alerta meteorológica: