La Capital | La Ciudad | Tormentas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillos, tanto para el sábado como para el domingo, y se esperan abundantes precipitaciones

28 de noviembre 2025 · 19:45hs
Después del calor

Héctor Rio / La Capital

Después del calor, se vienen las tormentas en Rosario: hay dos alertas amarillos emitidos por el SMN para el fin de semana.

El calor empezó a escalar a mitad de semana y, este viernes, terminó por tomar el control total de los termómetros. La sensación térmica, hacia las 16, se ubicaba en torno a los 35º. Sin embargo, todo cambiará durante el fin de semana, que se espera que traiga dos alertas amarillos por tormentas, además de nubosidad y descenso de temperaturas.

Después de la seguidilla de días calurosos, el SMN no sólo emitió un alerta amarillo por tormentas, también marcó que la temperatura bajará considerablemente: de los registros de este viernes se pasará a una máxima de 24º tanto para el sábado como para el domingo, con mínimas alrededor de los 17º.

El pronóstico oficial marca que la ciudad tendrá un fin de semana íntegramente inestable, con tormentas, nubosidad constante y descenso de temperatura. Santa Fe no será la única afectada por el fenómeno: el alerta amarillo por tormentas incluye a casi toda la provincia de Santa Fe, todo Córdoba, el oeste de Entre Ríos y el noroeste de Buenos Aires el sábado, y a todo el centro y noreste argentino el domingo. Para este día, se elevó el alerta a naranja para el centro y noroeste de Santa Fe.

Cuándo llegan las tormentas a Rosario

En su más reciente reporte, el SMN indicó que Rosario estará encuadrado en un alerta amarillo por tormentas desde la mañana hasta la noche del sábado, y durante la mañana del domingo.

En el informe, indicaron: "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Qué hacer ante un alerta por tormentas

La Municipalidad de Rosario aconseja no circular por la calle cuando rige un alerta por tormentas. Se debe actuar con máxima precaución en relación a los vehículos estacionados cerca de árboles y tener a los animales domésticos en lugares protegidos.

>> Leer más: Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Ante el aviso sobre el riesgo de eventos meteorólogicos de este tipo, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable la vía pública. Ante cualquier problema, es posible hacer el reclamo a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de Whatsapp de la Municipalidad que funciona en el 341-5-440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas de prevención durante un alerta meteorológica:

  • Sacar la basura solamente en los horarios de recolección
  • No dejar residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas
  • Mantener la limpieza de las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios
Noticias relacionadas
El SMN encuadró a Rosario en una zona que está bajo alerta amarillo por tormentas para este jueves.

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Familiares, amigos y compañeros de Giovani Mvogo Eteme marcharon este viernes por la tarde por el centro de Rosario para reclamar justicia por su muerte.

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

La nueva ley provincial busca controlar las alarmas que disponen las empresas de seguridad privada.

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Las palomas son el blanco de múltiples quejas en las calles de Rosario.

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Lo último

Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

A un año de la muerte de Giovani Mvogo Eteme, el joven de 17 años que cayó al vacío en el Parque de España por razones desconocidas, familiares y amigos se manifestaron para pedir por el esclarecimiento del caso

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Ovación
Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho
OVACIÓN

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil