La Capital | Zoom | Banda

Quiénes son los Cindy Cats, la banda argentina que convocó a Rosalía, Trueno y Emilia

Recién llegada al país, Rosalía eligió al show de los Cindy Cats como su primera parada. La banda fusiona géneros y propone una experiencia musical distintiva

28 de noviembre 2025 · 13:46hs
Cindy Cats es una banda integrada por cinco músicos argentinos 

Cindy Cats es una banda integrada por cinco músicos argentinos 

En las últimas horas, una banda acaparó toda la atención luego de que la cantante española Rosalía, recién llegada al país, fuera fotografiada en el recital del grupo argentino. Se trata de los Cindy Cats, un conjunto de músicos que se llevó todas las miradas en redes sociales y logró cautivar a destacadas figuras de la escena musical.

El jueves, en el barrio de Caballito, en el Estadio Ferro, los Cindy Cats no sólo convocaron a miles de seguidores, sino que además reunieron entre su público a artistas como Trueno, Emilia, Juliana Gattas y Rosalía. La cantante española eligió que su primera parada en el país, en el marco de la promoción de su último disco Lux, fuera este show.

image

La banda argentina, que fusiona jazz, funk y rock, ofreció su primer recital en abril de 2023 y desde entonces se destaca por brindar una propuesta musical distintiva.

>> Leer más: Rosalía cierra el círculo con "Lux", un disco único lleno de sorpresas y diversidad

Quiénes son los Cindy Cats

Cindy Cats es una banda que combina rock, funk y jazz, y que ofrece una experiencia distinta basada en la improvisación y en la participación de cantantes que aparecen en sus shows como sorpresa para el público.

Ahora bien, no se trata de caras nuevas en la escena: los integrantes de Cindy Cats trabajan y se desempeñan como músicos de artistas como María Becerra, Trueno, Nicki Nicole, Duki, Catriel, Tini Stoessel, Lali Espósito, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, entre otros.

Quiénes integran los Cindy Cats

La banda está formada por seis músicos argentinos que, antes que nada, son amigos: Francisco Alduncin en batería, Pedro Pasquale en guitarra, Felipe Herrera en voz, Axel Introini en teclados, Julián Gallo en bajo y Carlos Salas en percusión. Se trata de un proyecto que nació de la amistad y la improvisación.

Somos un grupo de amigos hace mucho tiempo, que nos juntamos a comer y hacer cualquier otra cosa, hasta que un día se nos ocurrió tocar por tocar un poco, sin mayor expectativa que juntarnos”, contaron en una entrevista con Clarín.

Su debut musical fue en 2023, en un show improvisado que organizaron en la cervecería Temple. A través de sus historias de Instagram invitaron a sus amigos y armaron un repertorio espontáneo.

El repertorio de los Cindy Cats

Los Cindy Cats tienen sus propias canciones, pero también se caracterizan por sus covers junto a artistas reconocidos. Inspirados en las Jam jazzeras, los Cindy Cats reversionan las canciones de los artistas invitados agregandoles riffs rockeros, un estilo funk y acordes jazzeros.

En este sentido, algunos de los invitados más destacados que pasaron por sus shows fueron Tiago PZK, Bersuit Vergarabat, Emmanuel Horvilleur, Ivonne Guzmán, Catriel, Trueno, entre otros.

Su primer disco “En vivo Vol. 1”, lanzado en septiembre de 2025, cuenta con once canciones que incluyen colaboraciones con cantantes y artistas locales e internacionales.

image

Otra particularidad de los Cindy Cats es su manera de presentarse en vivo. Suelen hacerlo en un formato 360°, con el público rodeándolos y sin un escenario que los separe, lo que genera una experiencia íntima, inmersiva y poco habitual.

"Invertimos en que la experiencia esté siempre mejor, y hay tanta variedad de invitados que son como tres horas. Y como nunca anunciamos quién viene, eso te genera la expectativa que existe", comentó uno de sus integrantes sobre sus shows en una entrevista con el medio Clarín.

Embed

>> Leer más: Lucky Rivers presenta su disco "Binario" junto a la banda Malditos Perros Secuaces

Noticias relacionadas
Gustavo Sylvestre se quedó con el Martín Fierro de Oro

Martín Fierro de Cable 2025: uno por uno, todos los ganadores

Valentino Merlo hizo emocionar a todos con su interpetación en los Martin Fierro de Cable

El rosarino Valentino Merlo sorprendió con su show en los Martín Fierro de Cable

Griselda Siciliani vuelve a ponerse en la piel de Vicky para la segunda temporada de Envidiosa, uno de los estrenos destacados de febrero en Netflix

El furioso descargo de la guionista de "Envidiosa": "Me matan de pena las minas que se enojan"

Flavio Mendoza hará temporada de verano en Rosario con los espectáculos Una mágica Navidad en diciembre y Abre tus alas desde enero

Flavio Mendoza elige Rosario para hacer temporada de verano

Ver comentarios

Las más leídas

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Lo último

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

El hermano del jefe de Los Monos quedó preso y será imputado la semana próxima por una causa de microtráfico en la zona sur de Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Ovación
Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron
OVACIÓN

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de fuertes amenazas 

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de "fuertes amenazas" 

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Policiales
Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

La Ciudad
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares