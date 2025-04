Llega la segunda temporada de "The Last of Us", uno de los estrenos más esperados del año

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan "The Last of Us", una de las series del momento que estrena segunda temporada este domingo

El domingo 13 de abril llega uno de los estrenos más esperados del año: la segunda temporada de “The Last of Us” , la serie de HBO basada en el videojuego homónimo que se desde su estreno en 2023 se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming y en uno de los productos culturales más comentados en el mundo. Protagonizada por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey, la ficción postapocalíptica tendrá siete nuevos episodios, que se estrenarán semanalmente cada domingo.

Recibió cinco nominaciones a los Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Guión, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagónico (Pascal) y Mejor Actriz Protagónica (Ramsey). Como se identifica como una persona no binaria, Bella había inicialmente decidido retirar su candidatura al premio pero decidió sostenerla para darle visibilidad a su comunidad y reiterar el reclamo por categorías que premien a las actuaciones más allá del género. En los Emmy Creativos, que reconocen a los rubros técnicos, “The Last of Us” obtuvo 24 nominaciones y ocho premios.

En las vísperas del estreno de la segunda temporada, llegaron dos grandes novedades para los fanáticos de este universo: ya se confirmó que habrá una tercera entrega y se anunció el lanzamiento de la edición completa del videojuego (recopilando las dos partes, ya disponible en versión digital para PlayStation 5).

La nueva entrega de “The Last of Us” se sitúa, al igual que la secuela del juego, cinco años después de los eventos de la primera. Joel y Ellie, interpretados por Pascal y Ramsey respectivamente, están asentados en Wyoming y enfrentan las consecuencias del pasado compartido, mientras intentan sobrevivir en un mundo cada vez más hostil e impredecible.

Además, se suman personajes nuevos. Entre ellos, el que más entusiasmo genera en los fanáticos es el de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever (“Booksmart”, “Vinagre de manzana”), que se convertirá en el interés romántico de Bella, ya adolescente. La reconocida actriz Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”, “American Horror Story”) también participará como estrella invitada.

El origen: un videojuego popular

Antes de convertirse en tendencia global, “The Last of Us” ya tenía un público fiel en el mundo gamer. Es que la serie está basada en un videojuego homónimo desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog, y estrenado para la consola PlayStation 3 en 2013. Al igual que en su versión para televisión, la trama se centra en Joel y Ellie, una dupla de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. Sí, básicamente, una de zombies.

Tras su lanzamiento, el videojuego se convirtió en un récord de ventas y ganó más de 240 premios. Entre las cuestiones que conquistaron a los jugadores, se destacaron la narrativa centrada en la dinámica entre los dos personajes, el diseño visual y sonoro (con música original de Gustavo Santaolalla, al igual que la serie), y la forma en la que se representan los personajes femeninos.

Según afirman los fanáticos, un punto fundamental del éxito de la serie es que PlayStation esté involucrado activamente en la producción. De hecho, fue desarrollada por uno de los creadores del videojuego, Neil Druckmann, junto a Craig Mazin (que venía de producir la celebrada “Chernobyl”). Además de garantizar fidelidad entre un producto y otro, esto permitió reconocer que era importante priorizar como eje narrativo el desarrollo de personajes de Joel y Ellie, y el vínculo entre ambos, por sobre el factor de acción y supervivencia, que también está presente pero no abruma. "The Last of Us" hace hincapié en cómo, incluso en las circunstancias más devastadoras, nadie se salva solo. No se trata de zombies, sino trata de personas buscando con quién y por quién habitar ese mundo desolado.

En este sentido, el anuncio de la tercera temporada generó sospechas, dado que no hay tercera parte del videojuego. En declaraciones recientes, Mazin adelantó que su intención es desarrollar un total de cuatro temporadas para contar la historia completa de “The Last of Us”. De esta manera, los expertos anticipan modificaciones sustanciales en la narrativa para “expandir el universo” más allá de la trama concreta del juego.

“Craig y Neil han entregado una continuación magistral, y estamos encantados de llevar su poder narrativo a lo que sabemos será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”, expresó Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO, en un comunicado.

Los protagonistas: Pedro Pascal y Bella Ramsey

Otro factor esencial del éxito de la serie son sus protagonistas, el actor chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey, una joven persona no binaria. Ninguno de los dos es necesariamente una novedad para el universo de seriéfilos. Ramsey, de tan sólo 21 años, venía de interpretar a Lyanna Mormont en la mega popular “Juego de Tronos”. Por su parte, Pascal, además de una extensa carrera de personajes secundarios en series, había logrado dar con dos roles clave en su salto definitivo a la popularidad: Oberyn Martell, un personaje recurrente también en “Juego de Tronos”, y más recientemente, el protagónico Mando en la serie “The Mandalorian”, del universo de “Star Wars”.

Sin embargo, “The Last of Us” significó la consagración definitiva de ambos. La química entre los actores delante y detrás de la pantalla, y la calidad actoral desplegada tiene enloquecidos a los fanáticos. En la ficción, Pedro y Bella son Joel y Ellie: él es un solitario buscavidas con poco que perder (y con una tragedia que lo marcó al comienzo de la pandemia), y ella una huérfana con pocas pulgas y muchas aspiraciones de independencia. En la primera temporada, el vínculo entre ellos se consolida a medida que viajan a través de Estados Unidos y sobreviven a múltiples peligros. En la segunda temporada, la relación de ellos ya está más blanqueada como de padre e hija.

Nacido en Santiago de Chile, Pascal se convirtió, a sus 47 años, en una de las estrellas más queridas a nivel mundial. Su carisma fuera de pantalla fue el complemento preciso a su versatilidad actoral para garantizar su ascenso a la celebridad. Desplegando encanto latinoamericano, el público lo identificó rápidamente como un perfecto ídolo: sensible y aliado a las buenas causas (por ejemplo, banca con orgullo a su hermana trans), simpático y amoroso con los fans, y atractivo en varios sentidos. El contraste con el Joel de la ficción, un antihéroe frío, moralmente cuestionable, y con la violencia a flor de piel, sin dudas aportó a que Pedro se haya ganado corazones con su sonrisa fácil y su perfecto español.