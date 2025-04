Abril en plataformas: estrenos en Netflix, Max, Prime Video y Disney+

Otro lanzamiento distinguido y largamente anticipado es la segunda temporada de “The Last of Us”, la ficción basada en el videojuego homónimo, que se convirtió en furor. También en el universo de la ciencia ficción, llega la séptima temporada de “Black Mirror”, la serie británica que desde 2011 se convirtió en referencia de los universos distópicos vinculados a la tecnología.

“The Last of Us”. Temporada 2. 13 de abril

Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, la serie basada en el popular juego homónimo se convirtió en furor tras su estreno en 2023. El universo post-apocalíptico, en un mundo dominado por una suerte de zombies agresivos y letales, llamó la atención incluso de quienes no conocían la historia original. La dupla protagónica, formada por el chileno Pedro Pascal y la revelación Bella Ramsey (una joven persona no binaria, de origen británico), conquistó a los fanáticos por su notable química delante y detrás de la pantalla. Excelentes actuaciones, una realización notable, y una historia atrapante de supervivencia son el corazón de esta ficción muy recomendable. La segunda temporada, basada en el juego de 2020 “The Last of Us” Part II, tendrá siete episodios en los que seguirá las aventuras de Joel (Pascal) y Ellie (Ramsey) junto a nuevos personajes.

“Los ensayos”. Temporada 2. 20 de abril.

Vuelve la serie documental de comedia creada, escrita, dirigida y protagonizada por el estadounidense Nathan Fielder. La premisa es simple pero sumamente original: Fielder ayuda a personas comunes a ensayar conversaciones o situaciones difíciles mediante el uso de escenarios y actores contratados. La primera temporada, estrenada en 2022, recibió grandes elogios de la crítica y el público.

“Paddington en Perú”. 4 de abril.

En la tercera entrega de la saga británica animada, que tuvo paso por cines en noviembre de 2024, el oso Paddington regresa a Perú para visitar a su querida tía Lucy, quien ahora vive en el Hogar para Osos Jubilados. Acompañado por la familia Brown, la aventura comienza cuando un misterio los lleva a un viaje inesperado. Una buena opción para toda la familia.

Netflix

“Black Mirror”. Temporada 7. 10 de abril.

La serie antológica creada por el británico Charlie Brooker regresará con seis episodios nuevos, incluyendo una secuela de “USS Callister” (celebrado primer capítulo de la cuarta temporada, un homenaje a “Star Trek”). Desde su estreno en 2011, “Black Mirror” se convirtió en referencia ineludible de los universos distópicos vinculados a los avances de la tecnología. Esta temporada contará con las actuaciones de Paul Giamatti, Awkwafina, Emma Corrin, Issa Rae, y Tracee Ellis Ross, entre otros.

“You”. Temporada 5. 24 de abril.

La quinta y última temporada del thriller psicológico tendrá diez episodios. La historia de Joe, asesino y agresor de varias de sus parejas, vuelve a donde todo comenzó: Nueva York. Pero los conflictos familiares amenazan su glamoroso matrimonio, y un nuevo amor revive sus más oscuros impulsos criminales.

“El eternauta”. Temporada 1. 30 de abril.

Se trata de la primera adaptación audiovisual de "El Eternauta", icónica obra gráfica argentina, creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld (desaparecido por la última dictadura militar) y el dibujante Francisco Solano López, publicada semanal desde 1957 hasta 1959. Ricardo Darín es Juan Salvo, el protagonista que lidera un grupo de sobrevivientes tras una misteriosa nevada mortal sobre Buenos Aires.

Está dirigida por Bruno Stagnaro ("Okupas", "Un gallo para Esculapio", "Pizza, birra, faso"), quien se encargó también del guion junto a Ariel Staltari. Martín Oesterheld, nieto del autor, participó activamente como consultor creativo. La primera temporada, que contará con seis episodios, tendrá varias modificaciones de la obra original, según se puede anticipar solamente con el tráiler. El elenco lo completan Carla Peterson, Andrea Pietra, César Troncoso, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.

Disney+

“Morir de placer”. 4 de abril.

Morir de placer está inspirada en la historia real de Molly Kochan, que la propia protagonista dio a conocer originalmente en un popular podcast junto a su mejor amiga. Cuando Molly (Michelle Williams) es diagnosticada de cáncer de mama metastásico, decide dejar a su esposo, Steve (Jay Duplass). A partir de entonces, comienza a explorar por primera vez en su vida la amplitud de sus deseos sexuales. Su incondicional amiga Nikki (Jenny Slate) la acompaña en sus nuevas aventuras. Estrena con todos los episodios disponibles.

Quilmes Rock 2025. Streaming en vivo. Sábado 5, domingo 6, sábado 12 y domingo 13 de abril

La audiencia de la plataforma podrá disfrutar en vivo y en directo de los shows de tres escenarios durante los cuatro días del Quilmes Rock 2025. El festival, que reúne a los mejores artistas de la escena argentina e internacional, contará en esta edición con las presentaciones de bandas como Andrés Calamaro, Miranda!, Dillom, Las Pelotas, La Vela Puerca, Turf, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Serú Girán “El Homenaje”, Las Pastillas del Abuelo, Los Cafres, Babasónicos, No Te Va Gustar, Rata Blanca, Los Auténticos Decadentes, Los Piojos, y El Plan de la Mariposa, entre otros grandes artistas.



“Doctor Who”. Temporada 2. 12 de abril.

En la segunda temporada de esta nueva iteración de Doctor Who (la serie británica que existe desde 1963 y vio pasar a quince protagonistas), el Doctor (Ncuti Gatwa, de “Sex Education”) conoce a Belinda Chandra (Varada Sethu) y comienza una búsqueda épica para llevarla de vuelta a la Tierra. Pero una fuerza misteriosa está deteniendo su regreso y el equipo de la TARDIS que viaja en el tiempo debe enfrentarse a grandes peligros, enemigos y terrores más grandes que nunca. Estrena un nuevo episodio todos los sábados.

“Un completo desconocido”. 16 de abril.

La película nominada a ocho premios Oscar, incluida Mejor Película, llega al streaming. Protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por James Mangold, la biopic sigue a un joven Bob Dylan durante su revolucionaria llegada a la escena musical neoyorquina de principios de los 60.

“Andor”. Temporada 2. 22 de abril.

Vuelve la aclamada serie de Lucasfilm, del universo “Star Wars”, que fue nominada al Emmy. En la segunda temporada, Cassian Andor (Diego Luna) se convierte en una pieza clave de la Alianza Rebelde. Es una precuela de “Rogue One”, la película de 2016 que cuenta la historia del grupo de rebeldes que roban los planos de la Estrella de la Muerte. Estrena tres nuevos episodios todos los martes

Prime Video

“El fin del amor”. Temporada 2. 13 de abril.

Años después del estreno de la celebrada primera temporada, vuelve la ficción original basada en un libro de Tamara Tenenbaum, dirigida por Daniel Barone, y protagonizada por Lali Espósito, en el rol de la escritora y filósofa. En esta nueva temporada, la cosa se pone meta: Tamara alcanza el éxito y el prestigio con que siempre soñó tras la publicación del libro que le da título a la serie (en la vida real: "El fin del amor. Querer y coger en el Siglo XXI", lanzado en 2019). Sin embargo, su felicidad se ve empañada por el proceso judicial que sigue a la muerte de su padre (fallecido en el atentado a la AMIA) y por un interés amoroso inesperado.

Apple Tv+

“Vicios ocultos”. 11 de abril.

Esta nueva serie es el regreso de John Hamm a un rol protagónico después de “Mad Men”. En “Vicios ocultos” interpreta a Andrew “Coop” Cooper, un gestor de fondos de inversión que está en caída libre: se enfrenta a un complicado divorcio y fue despedido de su empresa. Para mantener su opulento estilo de vida, elabora un plan: se convertirá en ladrón en su propio barrio, robando objetos de valor a sus amigos y vecinos ricos.