La Capital | Política | Romina Diez

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La diputada santafesina destacó la media sanción de la ley de Modernización Laboral en Diputados. “Reformas que Argentina necesita desde hace décadas”, destacó.

20 de febrero 2026 · 08:43hs
Romina Diez

Romina Diez, diputada santafesina, festejó la aprobación de la reforma laboral en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación logró la aprobación de la reforma laboral en Argentina. El proyecto se aprobó con 135 votos a favor y 115 en contra. Tras la votación, la diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez, dijo que “Argentina da un paso firme hacia un país más libre y con menos informalidad”.

Además, la legisladora sostuvo que "éste" es "el camino": “La Libertad Avanza es imparable”, señaló Diez.

“Estamos impulsando las reformas que Argentina necesita desde hace décadas. Somos el Congreso más reformista de la historia. Un paso más hacia un país más libre y con menos informalidad", aseguró la presidenta de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe.

>> Leer más: El oficialismo logró la aprobación de la reforma laboral tras una tensa sesión en Diputados

La sanción de la reforma laboral

En una sesión extensa, en medio de movilizaciones en todo el país y un paro general de la CGT, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.

La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

El proyecto fue aprobado con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos diputados sueltos monobloquistas.

Los votos en contra

Votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

>> Leer más: Diputados se encaminaba en la madrugada a dar media sanción a la reforma laboral

En la votación en particular, el oficialismo logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral.

Ese incluye artículos polémicas como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales, y el desfinanciamiento del Incaa.

El trámite continuará en el Senado y por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y así poder llevarlo al recinto el viernes 27 de febrero, en la antesala a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

La sesión comenzó con la presencia de 130 diputados que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia, Elijo Catamarca, y Producción y Trabajo.

