La Capital | Política | reforma laboral

La ex vicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

La diputada nacional Gisela Scaglia argumentó que la legislación actual "hace más de 20 años que no genera empleo en blanco"

20 de febrero 2026 · 07:59hs
La presidenta del bloque de Provincias Unidas apoyó la reforma laboral.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La presidenta del bloque de Provincias Unidas apoyó la reforma laboral.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó a la medianoche la reforma laboral con un cambio que deberá ratificar el senado para convertirla en ley definitivamente. La ex vicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia aportó uno de los votos a favor y sostuvo que "modernizar las reglas es urgente" en Argentina.

La presidenta del bloque de Provincias Unidas apoyó el proyecto en general y también convalidó en particular la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los temas que pretendían cambiar tras la media sanción del Senado. "Seguir con una legislación que hace más de 20 años no genera empleo en blanco no es opción", concluyó luego de una sesión de diez horas.

La diputada nacional del PRO consideró que el plan de modernización laboral "no es una reforma perfecta, pero es el paso posible para que el corazón productivo de la Argentina vuelva a crecer". Así se anotó entre los 135 representantes que determinaron la aprobación para una revisión final en la Cámara alta.

¿Qué dijo Gisela Scaglia sobre la reforma laboral?

La ex vicegobernadora afirmó que la normativa actual debía modificarse cuanto antes para resolver distintos problemas, sobre todo en torno a la informalidad. "No hay trabajo si no hay campo, empresarios, emprendedores y comerciantes que se animen a invertir y asumir riesgos", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2024691928042783155&partner=&hide_thread=false

Después del voto a favor, la legisladora hizo hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de los empleadores. En este sentido, apuntó: "Cuando recorremos la provincia, nos piden con claridad una reforma laboral que dé garantías para crecer, incorporar trabajadores y no vivir con el riesgo permanente de un juicio que los ponga al borde del cierre".

>> Leer más: Reforma laboral: cuáles son los principales puntos y las modificaciones incorporadas

"Las industrias de Santa Fe no tienen nombres de fantasía: llevan el nombre y el apellido de su fundador. Son la vida de generaciones que producen, dan la cara y generan empleo", comentó Scaglia. Así defendió una posición que no fue unánime dentro del bloque a la hora de bajar al recinto.

En el inicio de la jornada, los legisladores del Partido Socialista (PS), el PRO y otras fuerzas de la coalición federal no estaban dispuestas a dar quórum para tratar la reforma en los términos definidos. Sin embargo, una vez que el oficialismo consiguió el apoyo suficiente para iniciar la sesión tras la eliminación del artículo 44 sobre descuentos salariales y licencias por enfermedades.

Provincias Unidas, pero divididas por la reforma laboral

El bloque integrado por representantes de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy y la provincia de Buenos Aires tenía varios puntos de desacuerdo en torno al proyecto de modernización laboral. Además del FAL, varios miembros se oponían a la la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el de los periodistas.

A la hora de la votación general, la mayoría de los referentes de Provincias Unidas rechazó la reforma. Sobre un total de 15 diputados presentes, nueve se pronunciaron en contra. En esa lista se anotaron los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón.

Entre los santafesinos, Scaglia fue una de las legisladoras que estuvo a favor del proyecto enviado por el Senado nacional. Lo mismo ocurrió con José Núñez, otro referente del PRO.

Por último, tres miembros cordobeses de Provincias Unidas faltaron a la sesión de este jueves. El nombre de mayor peso en esa nómina fue el del exgobernador Juan Schiaretti.

Noticias relacionadas
El resultado de la votación en la Cámara de Diputados. Otro triunfo para el gobierno nacional

El oficialismo logró la aprobación de la reforma laboral tras una tensa sesión en Diputados

diputados se encaminaba en la madrugada a dar media sancion a la reforma laboral

Diputados se encaminaba en la madrugada a dar media sanción a la reforma laboral

diputados, al borde del escandalo: intentaron suspender el debate de la reforma laboral

Diputados, al borde del escándalo: intentaron suspender el debate de la reforma laboral

incidentes frente al congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Lo último

Inauguraron un nuevo jardín de infantes en San Martín de las Escobas

Inauguraron un nuevo jardín de infantes en San Martín de las Escobas

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Five Food, la marca de snacks saludables que nació de un proyecto universitario

Five Food, la marca de snacks saludables que nació de un proyecto universitario

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

El ataque sucedió el jueves a la noche en Hilarión de la Quintana al 2600, en la zona sur de Rosario.

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían
La Ciudad

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Ovación
En Newells, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano
Ovación

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Newells, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

Policiales
Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

La Ciudad
Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían
La Ciudad

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país
Economía

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %
Economía

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
Zoom

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral
La Ciudad

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe
Economía

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Policiales

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Newells, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?