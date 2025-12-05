La Capital | La Ciudad | Fito Páez

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar"

El artista fue reconocido por su aporte a la cultura y compartió el título con quienes lo forjaron en sus inicios en la música

5 de diciembre 2025 · 21:01hs
Fito Páez fue distinguido como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Leonardo Vincenti / La Capital

Fito Páez fue distinguido como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En una ceremonia cargada de emotividad, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) le otorgó el título de doctor honoris causa a Fito Páez. El rector de la entidad, Franco Bartolacci, aseguró que, con esto, se salda una deuda con el artista, quien se mostró sonriente y muy agradecido. "Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura", afirmó.

El compositor de 62 años, quien editó más de 30 discos y llevó la cultura argentina a todo el mundo, es parte de un homenaje que encabezan las distintas universidades del país para reconocer a aquellas celebridades que realizaron contribuciones sobresalientes en diferentes campos.

El primero en tomar la palabra fue el rector de la universidad, Franco Bartolacci, quien le agradeció en reiteradas oportunidades por sus aportes a la cultura.

"No tengo ningunda duda de que, quienes estamos acá, somos contemporáneos de un acontecimiento que quedará grabado por siempre en la memoria de la Universidad Nacional de Rosario y de la ciudad. Gracias Rodolfo, gracias Fito", dijo Bartolacci, en el inicio de su discurso.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 20.25.31

Y siguió: "Gracias por concedernos el privilegio de poder contarte miembro de nuestra comunidad. Ese es el espíritu de este título honorífico, reconocer la trayectoria académica intelectual y cultural. En este acto, lo incorporamos formalmente al cuerpo de profesores y profesoras de la universidad".

El rector confió que la votación para otorgarle el título a Fito Páez fue aprobado por unanimidad y afirmó que "nunca jamás una entrega de estas características tuvo tanto impacto y repercusión".

"En algún punto, siempre sentí que era imperdonable que a quien llevó a Rosario al mundo con la sensibilidad que vos hiciste, no lo acariciara la universidad pública de su ciudad como se debía. Hoy venimos, modestamente, a pedirte disculpas por demorar tanto y a saldar esa deuda. La teníamos con vos y, en parte, con nosotros y toda la ciudad. Homenajearte no es sólo un acto de justicia, sino una necesidad y las ganas de decirte, de corazón, gracias. Gracias doctor Páez, bienvenido a la universidad pública de tu ciudad, bienvenido a la UNR", expresó Bartolacci

Fito Paéz y su dedicatoria "a la tía Charito"

Tras ello, Fito tomó el micrófono y su primera palabra fue "gracias". Agradeció a la ciudad, a la universidad y a quienes lo "acercaron a las expersiones nobles del ser humano". "Esto es muy emocionante", afirmó.

El cantante recordó, en su discurso, que la norma para alguien de su clase social ("clase media para abajo", remarcó) era ir a la universidad para tener armas con las que "sobrevivir al capitalismo salvaje ya en ese momento, que hoy es obsceno y pornográfico".

WhatsApp Image 2025-12-05 at 20.25.28

"Yo no participé en esa norma, tuve un impulso para ir para otros lados que no tienen explicación. Esa irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar, no se puede mercadizar todo", expresó Fito, para agregar que "una IA no va a hacer aparecer un Spinetta o una Liliana Herrero".

El ahora doctor honoris causa de la UNR reveló que sigue debiendo inglés y contabilidad ("los idiomas y los números, dos cosas que siempre me trajeron problemas", reconoció) y compartió el título con los artistas rosarinos que lo forjaron en sus comienzos: "Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura".

"No se negocia estar adentro de tu habitación, solo, escribiendo o cantando. Quienes se dejan intervenir no pueden pertenecer a causas nobles", afirmó.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 20.25.30

Además de revelar que está escribiendo un ensayo "desde hace muchos años" sobre música del siglo XXI, Fito aprovechó la oportunidad para acordarse de su tía Charito, una mujer que era catequista en Villa Constitución y que en pleno auge de la carrera del artista le pidió que termine la secundaria.

Sus caminos tomaron otro rumbo, pero Fito no se quiso olvidar de su tía: "Me hubiese encantado darle este regalo, porque no pude darle el título de la secundaria. A ella y a mi padre".

Noticias relacionadas
El calor ya se siente en Rosario y se espera que el tiempo esté dominado por las altas temperaturas.

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Familiares, allegados y gremios docentes piden justicia por la muerte de María de los Angeles Paris. 

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

El autódromo de Rosario es buscado por las principales competencias del automovilismo nacional

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

La nueva ministra Alejandra Monteoliva y la diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Lo último

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

El artista fue reconocido por su aporte a la cultura y compartió el título con quienes lo forjaron en sus inicios en la música
Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Newells: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Newell's: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Ovación
Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 
LA CIUDAD

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc