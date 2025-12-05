Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar"

El artista fue reconocido por su aporte a la cultura y compartió el título con quienes lo forjaron en sus inicios en la música

En una ceremonia cargada de emotividad, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) le otorgó el título de doctor honoris causa a Fito Páez . El rector de la entidad, Franco Bartolacci, aseguró que, con esto, se salda una deuda con el artista, quien se mostró sonriente y muy agradecido. "Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura ", afirmó.

El compositor de 62 años, quien editó más de 30 discos y llevó la cultura argentina a todo el mundo, es parte de un homenaje que encabezan las distintas universidades del país para reconocer a aquellas celebridades que realizaron contribuciones sobresalientes en diferentes campos .

El primero en tomar la palabra fue el rector de la universidad, Franco Bartolacci, quien le agradeció en reiteradas oportunidades por sus aportes a la cultura .

"No tengo ningunda duda de que, quienes estamos acá, somos contemporáneos de un acontecimiento que quedará grabado por siempre en la memoria de la Universidad Nacional de Rosario y de la ciudad. Gracias Rodolfo, gracias Fito ", dijo Bartolacci, en el inicio de su discurso.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 20.25.31 Leonardo Vincenti / La Capital

Y siguió: "Gracias por concedernos el privilegio de poder contarte miembro de nuestra comunidad. Ese es el espíritu de este título honorífico, reconocer la trayectoria académica intelectual y cultural. En este acto, lo incorporamos formalmente al cuerpo de profesores y profesoras de la universidad".

El rector confió que la votación para otorgarle el título a Fito Páez fue aprobado por unanimidad y afirmó que "nunca jamás una entrega de estas características tuvo tanto impacto y repercusión".

"En algún punto, siempre sentí que era imperdonable que a quien llevó a Rosario al mundo con la sensibilidad que vos hiciste, no lo acariciara la universidad pública de su ciudad como se debía. Hoy venimos, modestamente, a pedirte disculpas por demorar tanto y a saldar esa deuda. La teníamos con vos y, en parte, con nosotros y toda la ciudad. Homenajearte no es sólo un acto de justicia, sino una necesidad y las ganas de decirte, de corazón, gracias. Gracias doctor Páez, bienvenido a la universidad pública de tu ciudad, bienvenido a la UNR", expresó Bartolacci

Fito Paéz y su dedicatoria "a la tía Charito"

Tras ello, Fito tomó el micrófono y su primera palabra fue "gracias". Agradeció a la ciudad, a la universidad y a quienes lo "acercaron a las expersiones nobles del ser humano". "Esto es muy emocionante", afirmó.

El cantante recordó, en su discurso, que la norma para alguien de su clase social ("clase media para abajo", remarcó) era ir a la universidad para tener armas con las que "sobrevivir al capitalismo salvaje ya en ese momento, que hoy es obsceno y pornográfico".

WhatsApp Image 2025-12-05 at 20.25.28 Leonardo Vincenti / La Capital

"Yo no participé en esa norma, tuve un impulso para ir para otros lados que no tienen explicación. Esa irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar, no se puede mercadizar todo", expresó Fito, para agregar que "una IA no va a hacer aparecer un Spinetta o una Liliana Herrero".

El ahora doctor honoris causa de la UNR reveló que sigue debiendo inglés y contabilidad ("los idiomas y los números, dos cosas que siempre me trajeron problemas", reconoció) y compartió el título con los artistas rosarinos que lo forjaron en sus comienzos: "Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura".

"No se negocia estar adentro de tu habitación, solo, escribiendo o cantando. Quienes se dejan intervenir no pueden pertenecer a causas nobles", afirmó.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 20.25.30 Leonardo Vincenti / La Capital

Además de revelar que está escribiendo un ensayo "desde hace muchos años" sobre música del siglo XXI, Fito aprovechó la oportunidad para acordarse de su tía Charito, una mujer que era catequista en Villa Constitución y que en pleno auge de la carrera del artista le pidió que termine la secundaria.

Sus caminos tomaron otro rumbo, pero Fito no se quiso olvidar de su tía: "Me hubiese encantado darle este regalo, porque no pude darle el título de la secundaria. A ella y a mi padre".