Las palabras de Duki que generaron debate: "Si tenés que laburar limipiando platos, bancatela"

Si bien Duki se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera musical, con el lanzamiento de su último disco y su gira internacional, el cantante no evita las polémicas. En ocasiones anteriores fue cuestionado por evitar posicionarse públicamente sobre la situación económica y social que atraviesa el país, algo que varios colegas del género urbano sí han hecho.

Esta vez, el trapero dio su punto de vista acerca de los jóvenes en relación con sus aspiraciones y con la ansiedad . El clip se viralizó rápidamente y, en cuestión de minutos, los usuarios comenzaron a criticar duramente su punto de vista. El artista aún no respondió a las críticas, pero el tema sigue siendo tendencia en plataformas como X.

¿Qué dijo Duki?

En una conversacion con el medio digital HISPA, el cantante comenzó: "A los jóvenes les pasa que no pueden desarrollar una identidad". Luego, agregó: "Llegan a los 20 años viendo a todos los demás y quieren ser todo lo que son los otros. Entonces, si tenés que laburar limpiando platos, bancatela".

A continuación, el trapero cuestionó la mirada de los jóvenes: "Yo sé que vos flasheás que querés ser Justin Bieber, porque ahora todos quieren ser famosos y quieren ser músicos. Eligen la música solo porque quieren ser famosos, quieren ser o streamer o influencer para ser famosos".

En este sentido, comentó que la felicidad no se encuentra en la fama, "La gente quiere ser famosa porque de chico ven la vida de los demás y piensan que eso es lo que está bueno, lo que está copado, lo que es lindo", dijo.Y agregó sin filtros: "La mayoría de los famosos que conozco no sé si son felices, me parece que ninguno es feliz".

Luego habló sobre lo que considera la verdadera felicidad: "Para mí feliz es la gente que yo veo cuando vuelvo a mi casa, mis amigos, mi familia, gente que son felices posta y con poco.”

“Que van y laburan y a veces no llegan a fin de mes, pero tienen su plato de comida, tienen su familia, tienen lo que necesitan realmente para vivir", lanzó el cantante.

Las polémicas declaraciones de Duki sobre la ansiedad

En la entrevista, Duki también abordó un tema que afecta a muchos jóvenes en la actualidad: la ansiedad.

“Hay que tratar la ansiedad. Pero tampoco se queden en ‘me abrazo a la ansiedad’ y se crean que son unos incomprendidos en el mundo”, expresó contundente.

Más adelante, planteó una preocupación sobre las proyecciones laborales de las nuevas generaciones. “Si seguimos así, en veinte años no va a haber médicos. Es una locura, pero es verdad. Toda la gente va a querer ser lo que es el otro”, reflexionó.

“Entonces nadie va a querer ser barrendero, nadie va a querer laburar atendiendo un kiosco, pero es parte de la vida”, cerró el trapero.

Las criticas en redes sociales a Duki

Las opinión del cantante generaron debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron sus dichso y opiniones, otros lo acusaron de hablar sin fundamentos. Muchos usuarios señalaron una aparente contradicción entre su discurso actual y lo que suele expresar en sus canciones y en su estilo de vida.

En sus letras, Duki celebra con frecuencia el éxito, el dinero y el reconocimiento en su carrera. También suele hacer referencia a su fama y a los lujos que lo rodean.

