La Capital | La Ciudad | Inteligencia Artificial

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante rosarino citó fallos inexistentes en una causa

Una jurista especializada en la materia advirtió que el veredicto del juez es "controvertido por los efectos que produce". El letrado dijo actuar "de buena fe"

26 de agosto 2025 · 14:52hs
La discusión sobre el uso de inteligencia artificial se intensificó en los Tribunales provinciales.

Foto: Archivo / La Capital.

La discusión sobre el uso de inteligencia artificial se intensificó en los Tribunales provinciales.

La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó recientemente un fallo de primera instancia por una demanda, pero la resolución incluyó un llamado de atención para un abogado por citas de jurisprudencia inexistente. La resolución incluyó una advertencia formal sobre el uso incorrecto de Inteligencia Artificial (IA), que ya está regulado a nivel local.

El juez Oscar Puccinelli confirmó el error cuando empezó a buscar fallos mencionados en el escrito del representante de la parte actora y no pudo encontrarlos. Si bien aclaró que su veredicto no implica una sanción, el magistrado decidió dar cuenta del problema de las alucinaciones a la hora de emplear chatbots para los escritos.

"Es un fallo muy controvertido en cuanto a los efectos que produce", opinó este martes la presidenta del Instituto de Inteligencia Artificial Aplicado al Derecho en Rosario, Claudia Guardia. Además del debate general en torno al uso ético y responsable de los sistemas de IA, señaló a través de LT8 que el caso es muy extraño porque el profesional involucrado argumentó que actuó "de buena fe" y su equivocación no modificó el rumbo del proceso: "Tenía todo para ganar y de hecho lo ganó. En vez de sumarle, esta cita le restó".

Un abogado en problemas con inteligencia artificial

Durante la revisión del fallo en la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, el abogado se retractó de las citas de jurisprudencia que había hecho cuando contestó los agravios de la parte demandada. Entonces reconoció que ese material fue introducido con IA generativa, de modo que no pudo hallarlo cuando le solicitaron los fallos correspondientes.

"Corresponde hacer un llamado de atención al letrado en cuestión y, además, a fin de prevenir que este tipo de situaciones se generalice en el fuero", puntualizó Puccinelli. Así anunció la comunicación formal con el Colegio de Abogados de Rosario (Colabro) para tomar cartas en el asunto.

>> Leer más: Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Guardia aclaró que la institución aún no recibió la notificación, pero ya están al tanto del episodio. De hecho, recordó que en marzo difundieron una serie de recomendaciones para el uso ético de la IA.

La titular del instituto especializado consideró que el potencial de un chatbot a la hora de litigar es tan grande como riesgoso. "Cuando le planteás un caso, se ajusta tanto a lo que le pedís, que te confunde", indicó.

En este caso, Puccinelli enfatizó que el error le llamó la atención rápidamente: "Resulta claro que las citas mencionadas no fueron chequeadas". Luego apuntó que el abogado citó un precedente inexistente atribuido a la misma sala encargada de revisar la resolución de primera instancia.

Cómo usar IA en documentos jurídicos

El Colabro asumió la responsabilidad del control disciplinario sobre el uso de Inteligencia Artificial. De acuerdo a los lineamientos definidos este año, la institución puede aplicar sanciones si detecta faltas éticas en estas prácticas.

>> Leer más: "La inteligencia artificial es una herramienta para el bien de los seres humanos, no para sustituirlos"

Además de la buena fe invocada por el letrado de este caso, los sistemas generativos deben aplicarse al derecho siguiendo los principios de probidad, lealtad y veracidad, así como el anonimato de los datos de los clientes. "La IA nos da una respuesta que aparentemente es muy linda y está ajustada a la situación, pero tenemos que corroborarla. Hay muchas ocasiones en que no es real", previno Guarda.

El tema también fue abordado del lado de los funcionarios del Poder Judicial. En abril, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe publicó la circular 25 para la aprobación de una guía de buenas prácticas. Por entonces ya se habían implementado protocolos de actuación similares en San Juan, San Luis y Río Negro. Por su parte, la presidenta del instituto especializado en Inteligencia Artificial remarcó: "No está mal utilizarla, pero siempre hay que tener un control y avisarle a la otra parte".

Noticias relacionadas
Acariciar a los perros genera una sensación de calma y relajación

Qué significa que una persona acaricie siempre perros en la calle

El foco de la actividad se centrará en brindar herramientas a marcas y emprendedores sobre Inteligencia Artificial, ecommerce y redes sociales.

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA. Uno de ellos es Estefanía.

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

En la previa al clásico entre Central y Newells, una inteligencia artificial anticipó un posible ganador.

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Lo último

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

Puerto San Martín vibró con el Duatlón Batalla Punta Quebracho

Puerto San Martín vibró con el Duatlón "Batalla Punta Quebracho"

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Los pasajeros se encuentran atrapados por la incertidumbre que generan las reiteradas fallas de este servicio. Trasladarse en tren desde la ciudad a Capital Federal se vuelve un suplicio. Los viajes duran hasta ocho horas.
La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Por Gonzalo Santamaría
Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Ovación
Sebastián Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Por Luis Castro
Ovación

Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Sebastián Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Policiales
Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

La Ciudad
La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral