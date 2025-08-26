Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

El incidente ocurrió este mediodía por razones que se investigan. El joven se encuentra estable y sufrió una fractura de tobillo

En la escuela secundaria Jorge Carlos Cura los estudiantes asisten a clase sólo cuatro de los cinco días de la semana por falta de aulas.

Un alumno de tercer año de la escuela secundaria "Jorge Cura", ubicada en el barrio homónimo, cayó de un segundo piso por razones que se investigan y tuvo que ser trasladado al Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" por diversas lesiones, aunque se encontraba estable y sin pérdida de conocimiento, según los primeros datos.

El incidente ocurrió este martes en horas del mediodía, en el edificio ubicado en avenida Jorge Cura al 2300 cuando, al parecer, el adolescente de 15 años se precipitó desde un segundo piso hacia un patio de la planta baja, perteneciente a la escuela primaria "República del Líbano".

Según trascendió, el alumno solicitó ir al baño y luego saltó hacia un tapial lindero que divide ambas escuelas primaria y secundaria, aunque los motivos están bajo investigación y reserva por parte del Ministerio de Educación, presente en lugar.

Como consecuencia de la caída, el adolescente sufrió politraumatismos que requirieron la intervención de una ambulancia del Sies y su correspondiente traslado hacia el Vilela , donde ingresó para ser atendido.

Según precisó el director del Sies, Cristian Bottari, a La Capital, el adolescente presentaba traumatismos en pelvis, rostro y miembros inferiores, aunque se encontraba consciente y estable.

"El paciente está consciente, aparentemente solo tendría una fractura de tobillo, aunque la evaluación es reciente", precisó en declaraciones a La Capital la vicedirectora del Vilela, Silvia Giorgi.