Baby Etchecopar explota contra Mario Pergolini: "Es el mismo boludo de siempre" El periodista opinó sobre el regreso de su colega a la TV. El programa de Mario Pergolini, "Otro día perdido", continúa enfrentando un difícil escenario en materia de rating 17 de julio 2025 · 15:04hs

Baby Etchecopar vio el regreso de Mario Pergolini a la televisión y lanzó una dura crítica sobre el conductor. "Vi el primer programa de Pergolini y me parece el mismo boludo de siempre. El mismo boludo de siempre que todavía no creció. No terminó de pagar algunas deudas con la sociedad, como Beatriz Salomón. Para mí, no tiene nada de gracioso Pergolini", opinó el conductor de “Basta Baby”.

"Lo vi porque estaba Francella, que me encanta. Pero la verdad que si se pasó 20 años sin volver para ponerse el traje negro y los anteojos para que no se le noten los ojos irritados, no creció nada. ¿Para qué volvió?", cuestionó Baby.

Para el conductor, Pergolini fracasó en el streaming y por eso aceptó regresar a la televisión: "Todo el mundo se cree que el streaming es la panacea. El streaming es una mentira, no existe. Lo único que marca agenda es la televisión y la radio. Todos se van diciendo 'a mí no me va a mandar más el dueño, ahora tengo mi streaming'. Y al año vuelven con la frente marchita. Imagínate que nosotros respiramos en tele y hacemos 100 veces más rating que un streaming".

"Vuelven porque vuelven con la frente marchita, no lo dicen. Pero vuelven porque fracasaron. Nadie que no fracase vuelve a hacer lo mismo. Además, te descuidas y fuiste. Porque con un rating que si no se preocupa no va a durar mucho. Midió muy mal", concluyó Baby Etchecopar.

Bajo rating del programa de Pergolini La batalla por el rating en el prime time de la televisión argentina sigue marcando diferencias claras. Aunque Pergolini debutó con buenos números en El Trece, el rendimiento de Otro día perdido comenzó a desmoronarse con rapidez y generó preocupación en el canal. El lunes, el programa alcanzó picos de 7 puntos. Sin embargo, el martes bajó unas décimas y este miércoles promedió apenas 4,5 puntos. La caída fue sostenida: arrancó con 5 puntos, pero descendió hasta los 3,8 con el correr de los minutos. Mientras tanto, La Voz Argentina en Telefe se mantuvo firme en los 14 puntos y duplicó —e incluso triplicó— en algunos tramos a su competencia directa. Después de las 23, el programa conducido por Pergolini quedó en los 4 puntos. A pesar de que La Voz también tuvo una leve baja, nunca perdió el liderazgo y en un momento le sacó más de 10 puntos de ventaja a Otro día perdido. Aunque El Trece logró cerrar la noche con una marca más estable, el descenso en el rating de Pergolini genera inquietud sobre el futuro del ciclo. En cambio, el reality musical de Telefe se perfila como el gran candidato a quedarse con el primer lugar entre los programas más vistos del año.