Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital provincial de Santa Fe

Las autoridades del Ministerio de Salud abrieron un sumario administrativo. Los medicamentos no corresponden a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación

El Hospital J.B. Iturraspe , en la ciudad de Santa Fe, denunció este lunes la falta de 68 ampollas de fentanilo , que estaban destinadas al uso en la Unidad de Terapia Intensiva. El Ministerio de Salud denunció el faltante y abrieron un sumario administrativo.

De todos modos, la medicación faltante no corresponde a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación q ue es de público conocimiento, ya que las mismas fueron retiradas de uso a comienzos de mayo.

La denuncia, por la sustracción de estos insumos “podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como Hurto, art . 162 del CP y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado”, como indica la presentación realizada en primeras horas de esta tarde.

Además, se solicitó al MPA “que investigue los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del Hospital J.B. Iturraspe, haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad”.

Al mismo tiempo, las autoridades provinciales iniciaron una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, teniendo en cuenta que la medicación es de estricto uso en el ámbito hospitalario, con indicación médica para tratamiento de pacientes críticos y cirugías.

En este sentido, destacaron la decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes hayan sido responsables, y poniendo también todo a disposición de la Justicia para que pueda realizar su trabajo e identificar a los culpables”, se remarcó.