Cuál fue la famosa invitada que plantó a Mario Pergolini: "Fue antes que ella Cazzu y eso le molestó"

La producción había preparado un homenaje especial. La invitada se bajó a último momento supuestamente por no ser la primera mujer en asistir al programa de tevé

Cual fue la figura que plantó a Mario Pergolini

Fue Yanina Latorre quien en su programa “SQP" divulgó la información: “Cris Morena acaba de plantar a la producción para mañana”. Según la panelista se trabajó todo el día para recibir a la productora, de hecho, “armaron un musical con 50 chicos de su escuela en homenaje a ella, dirigidos por Fer Dente”.

“Estuvieron ensayando todo el día para esto", detalló Latorre. Y agregó: “El programa de Pergolini depende del invitado y es un solo invitado”. Y remarcó: “Imaginate los chicos que están en la escuela de Cris Morena. La ilusión de esos chicos que se prepararon y ensayaron. Era un homenaje”

En este sentido, la panelista reveló que esta no es la primera baja que sufre Mario Pergolini. En la noche del miércoles el invitado era Nico Vázquez sin embargo fue Joaquín Furriel ya que el actor no se encontraba “anímicamente bien", reveló Yanina Latorre.

>> Leer más: Después de 15 años, Mario Pergolini volvió a la televisión: cómo es su flamante late night show

Por qué Cris Morena plantó a Mario Pergolini

Luego, la panelista dio los detalles de los motivos de la ausencia a último momento de cris morena.

“Un ego, una inseguridad”, comenzó al panelista. Luego, reveló: “No va porque no fue la primera mujer invitada, fue antes que ella Cazzu y eso le molestó”. “La primera respuesta de la asistente es “Cris mañana no va porque no es la primera mujer invitada””, agregó la conductora.