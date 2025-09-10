"La Voz Argentina": vuelven los co-coaches y ahora tendrán un rol decisivo

Valeria Lynch, Tiago PZK, Pablo Tamagnini y La Joaqui volverán al reality para el “Segundo Round”, una de sus últimas etapas

“La Voz Argentina” se sigue manteniendo como uno de los shows más elegidos de la TV nacional. Este miércoles, comenzará una nueva etapa del reality de talentos: se trata del “Segundo Round”, una de las últimas instancias del programa

En esta nueva etapa, los co-coaches volverán al certamen para acompañar a los jurados y a los participantes. En ese sentido, Valeria Lynch se sumará al equipo de Soledad Pastorutti, Tiago PZK se unirá con Luck Ra, Pablo Tamagnini, líder de La K’onga, formará parte del team Miranda! y La Joaqui trabajará en conjunto a Lali.

No obstante, esta vez los co-coaches no solo le darán consejos a los concursantes, sino que tendrán un rol decisivo: no sólo tendrán voz, sino que también tendrán voto. Es decir, formarán parte de la evaluación de las performances de los participantes.

Cómo funcionará el Segundo Round en “La Voz Argentina”

De esta manera, este miércoles se dará inicio a una nueva etapa del reality show. En el Segundo Round, cada equipo contará con siete participantes, que competirán en un “todos contra todos”. Los concursantes buscarán brillar para ser elegidos.

En esa línea, los jurados podrán salvar a tres participantes de sus propios equipos. El resto de los concursantes se salvarán a partir de sus puntajes y desempeño. En ese sentido, los co-coaches emitirán un puntaje de cada presentación, por lo que tendrán un rol fundamental.

Finalmente, los participantes con puntajes más bajo quedarán eliminados.

>> Leer más: "La voz Argentina": los Rounds, los votos secretos y el primer eliminado del team Lali

¿Dónde ver "La voz Argentina" sin cable?

"La voz Argentina" se pueden ver por diversos canales de streaming:

En MiTelefe: ingresando a mitelefe.com en la opción “Vivo”

en la opción “Vivo” En la plataforma de streaming HBO Max

En el streaming gratuito de Pluto TV

En los streams Telefé y Luzu TV: disponibles en Twitch, YouTube.

Asimismo, los programas completos y los recortes de cada una de las presentaciones se pueden ver en el canal oficial de Youtube.