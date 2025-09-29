La pulsera viral de Nico Occhiato que se robó todas las miradas en "La Voz Argentina"

El conductor del reality show mostró su pulsera Bond Touch, un dispositivo que le permite manterse conectado con Flor Jazmín Peña a pesar de la distancia.

Nico Occhiato llamó la atención de los espectadores de La Voz Aregntina por un curioso accesorio

Definitivamente, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña son una de las parejas más queridas del momento . Mientras Nico brilla como conductor en " La Voz Argentina" , Flor Jazmín continúa compartiendo piso en el programa de streaming “Nadie Dice Nada” en Luzu TV.

Además de compartir en redes sociales publicaciones y mensajes de amor, Flor Jazmin y Nico Occhiato están bajo el ojo público día a día en sus respectivos trabajos. De esta manera, sus seguidores siguen el paso a paso de su relación que ya lleva más de un año.

Fue así como el conductor llamó la atención de todos los espectadores de La Voz Argentina con un curioso accesorio : una pulsera tecnológica que lo conecta directamente con Flor Jazmín. Rapidamente los segudiores de Nadie Dice Nada compartieron un clip en el que Nico explica de que se trata el dispositivo que permite mantener un vínculo cercano con la pareja incluso a la distancia.

El curioso accesorio de Nico Occhiato

Mientras conduce el reality show “La Voz Argentina”, Nico Occhiato llamó la atención de los usuarios de redes sociales por un curioso accesorio que llevaba en su muñeca. Rápidamente, el clip del momento se volvió viral.

En el video se lo vio a Nico escuchando la devolución de uno de los participantes de La Voz Argentina, cuando una pulsera en su muñeca empezó a hacer luces. Específicamente, comenzó a titilar con una luz azul.

En ese momento, Nico se detuvo a observar la pulsera de manera disimulada y en el breve clip se lo ve lanzando una sonrisa cómplice.

Cómo funciona la pulsera de Nico Occhiato

Ahora bien, ese accesorio es un dispositivo tecnológico especial llamado Bond Touch. El propio Nico Occhiato contó su funcionamiento en el programa Nadie Dice Nada: “Es una pulserita que, cuando vos la tocas, le vibra a ella y le haces sentir que estás pensando en la otra persona”.

Bond Touch es una línea de pulseras tecnológicas diseñadas para que las parejas, amigos o familiares, mantengan una conexión física y emocional a pesar de la distancia. Su funcionamiento se basa en una aplicación móvil, que enlaza las pulseras de dos personas. Esta tecnología permite que, al tocar una de las pulseras, la otra reciba una vibración instantánea.

image

De este modo, cuando cada uno lo desee, puede presionar su propia pulsera para generar que la pulsera del otro, esté a la distancia que esté, vibre y emita la luz azul que tantos observaron mientras Nico conducía "La Voz Argentina".

