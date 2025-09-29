La Capital | Zoom | Nico Occhiato

La pulsera viral de Nico Occhiato que se robó todas las miradas en "La Voz Argentina"

El conductor del reality show mostró su pulsera Bond Touch, un dispositivo que le permite manterse conectado con Flor Jazmín Peña a pesar de la distancia.

29 de septiembre 2025 · 13:37hs
Nico Occhiato llamó la atención de los espectadores de La Voz Aregntina por un curioso accesorio

Nico Occhiato llamó la atención de los espectadores de La Voz Aregntina por un curioso accesorio

Definitivamente, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña son una de las parejas más queridas del momento. Mientras Nico brilla como conductor en "La Voz Argentina", Flor Jazmín continúa compartiendo piso en el programa de streaming “Nadie Dice Nada” en Luzu TV.

Además de compartir en redes sociales publicaciones y mensajes de amor, Flor Jazmin y Nico Occhiato están bajo el ojo público día a día en sus respectivos trabajos. De esta manera, sus seguidores siguen el paso a paso de su relación que ya lleva más de un año.

Fue así como el conductor llamó la atención de todos los espectadores de La Voz Argentina con un curioso accesorio : una pulsera tecnológica que lo conecta directamente con Flor Jazmín. Rapidamente los segudiores de Nadie Dice Nada compartieron un clip en el que Nico explica de que se trata el dispositivo que permite mantener un vínculo cercano con la pareja incluso a la distancia.

>> Leer más: Tenso momento en "La voz Argentina": un participante se olvidó la letra de la canción

El curioso accesorio de Nico Occhiato

Mientras conduce el reality show “La Voz Argentina”, Nico Occhiato llamó la atención de los usuarios de redes sociales por un curioso accesorio que llevaba en su muñeca. Rápidamente, el clip del momento se volvió viral.

En el video se lo vio a Nico escuchando la devolución de uno de los participantes de La Voz Argentina, cuando una pulsera en su muñeca empezó a hacer luces. Específicamente, comenzó a titilar con una luz azul.

En ese momento, Nico se detuvo a observar la pulsera de manera disimulada y en el breve clip se lo ve lanzando una sonrisa cómplice.

Cómo funciona la pulsera de Nico Occhiato

Ahora bien, ese accesorio es un dispositivo tecnológico especial llamado Bond Touch. El propio Nico Occhiato contó su funcionamiento en el programa Nadie Dice Nada: “Es una pulserita que, cuando vos la tocas, le vibra a ella y le haces sentir que estás pensando en la otra persona”.

Bond Touch es una línea de pulseras tecnológicas diseñadas para que las parejas, amigos o familiares, mantengan una conexión física y emocional a pesar de la distancia. Su funcionamiento se basa en una aplicación móvil, que enlaza las pulseras de dos personas. Esta tecnología permite que, al tocar una de las pulseras, la otra reciba una vibración instantánea.

image

De este modo, cuando cada uno lo desee, puede presionar su propia pulsera para generar que la pulsera del otro, esté a la distancia que esté, vibre y emita la luz azul que tantos observaron mientras Nico conducía "La Voz Argentina".

>> Leer más: Pablo Cuello homenajeó a Ricardo Arjona en "La voz Argentina"

Noticias relacionadas
En el Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur, lleva el teatro local, nacional e internacional a nuevos públicos y territorios.

Córdoba se convierte en el escenario del mundo con el Festival Internacional de Teatro Mercosur

La entrega de los premios Martín Fierro de la Televisión tendrá lugar este lunes, desde las 21, con conducción de Santiago del Moro

Se vienen los Martín Fierro: horario, nominados y la posible ausencia de Francella

Llegó la hora, el minuto, segundo, instante, la frase que utilizaron para la hacer el anunció

¿Vuelve Soda Stereo? El sorpresivo posteo que ilusiona a los fanáticos

Cris Morena recordó a Romina y a Mila en un sentido posteo en Instagram

El emotivo mensaje con el que Cris Morena recordó a Romina Yan y su nieta Mila

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Lo último

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

Los particulares cambios que propuso James Vowles, director de Williams, a la Fórmula 1

Los particulares cambios que propuso James Vowles, director de Williams, a la Fórmula 1

Repudio a los cantos antisemitas entonados por estudiantes en su viaje de egresados

Repudio a los cantos antisemitas entonados por estudiantes en su viaje de egresados

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

La vicegobernadora Gisella Scaglia aseguró que la provincia es la que más dosis colocó en el país. Habló de una campaña "inédita"

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Cumpleaños de terror: la policía la despertó en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la policía la despertó en su pieza por un allanamiento erróneo

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo
Policiales

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Ovación
La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur
Ovación

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

Policiales
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

La Ciudad
Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña
Salud

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Cumpleaños de terror: la policía la despertó en su pieza por un allanamiento erróneo

Cumpleaños de terror: la policía la despertó en su pieza por un allanamiento erróneo

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela