Olvido y nervios en "La Voz Argentina": una participante se perdió en plena canción

Durante su interpretación de “Sarà perché ti amo”, la participante se perdió con la letra de la canción y tuvo dificultades para retomarla

“La Voz Argentina” continúa en la búsqueda del próximo gran talento del país. Noche tras noche, la competencia se vuelve más exigente y cada vez son menos los participantes en carrera y sus nervios aumentan frente a los jurados.

Actualmente, el reality transita el cuarto "Round". En esta etapa, los cinco concursantes de cada equipo se presentan nuevamente en el escenario. Sin el voto del público, dos son salvados por el voto de su coach y otros dos por decisión del resto de los jurados, lo que deja un eliminado por equipo.

En la última gala se llevó a cabo el Round del Team Lali y se vivió un momento de tensión. La participante Iara Lombardi subió al escenario para interpretar su canción pero los nervios y la adrenalina le jugaron una mala pasada: al inicio se perdió con la letra de la y tuvo dificultades para retomarla.

La fallida performance de Iara Lomabrdi

Iara Lombardi se presentó en el escenario para interpretar el clásico italiano “Sarà perché ti amo”. Si bien comenzó la performance bailando y con confianza, a los pocos segundos de la primera estrofa se perdió con la letra y tuvo dificultades para poder reincorporarse en la canción. Incluso intentó hacer señas a la producción para intentar recomenzar.

Sin embargo, al no tratarse de un inconveniente técnico ni de producción, la participante tuvo que encontrar la manera de continuar.

Finalmente, con el apoyo de los jurados, que buscaron ubicarla en el tema, logró retomar la interpretación y finalizar la performance.

La devolución de los jurados

Apenas finalizó la canción, Lali se acercó a Iara para darle un abrazo de contención. Fue en ese momento, cuando la participante contó lo que le había sucedido: "Es mucha emoción, no puedo bajar. A veces la cabeza te juega en contra y pasan estas cosas, pero estoy contenta de haber llegado hasta acá".

El conductor del programa, explicó la razón por la cual no pudieron detener la canción para uqe la participante la recomenzara: "Cuando arranca el tema, salvo que haya un error técnico o algo, no se puede parar. Salvo que deje de funcionar una cámara o pase algo así".

Todos los jurados intentaron alentarla y consolarla y Lali fue contundente: “No te voy a mentir porque esto es una competencia, pero no te guíes por esta noche nomás. Es un gran recorrido y es el de una chica que está aprendiendo cómo ser una cantante profesional. Sos un ser humano, Iara, todos lo somos, y a todos nos pasan cosas de persona”.

Luego, la diva pop agregó: "No te olvides, antes de subir a un escenario, que sos una persona y que te van a pasar cosas de persona. No te quedes mal. Sé que ahora es difícil que no te quedes mal, pero también pensá en todo lo que sos, no sólo en esta noche".

La primera confusión de Iara Lombardi

Ahora bien, no es la primera vez que Iara Lombardi es protagonista de un olvido en "La Voz Argentina". En pleno Playoff, la joven participante interrumpió su interpretación del clásico “Vuélveme a querer” y los jueces acudieron en su ayuda.

Al comienzo de la canción, Iara se mostró un tanto insegura, por lo que Lali se puso de pie para alentarla.

Ahora bien, hacia la mitad del segundo estribillo, Iara se detuvo, bajó el micrófono y dio la espalda al escenario. Fue en ese momento cuando su coach gritó desde su silla: “¡Vamos Iara, vamos reina!”. Al notar que la cantante no retoma la interpretación, el resto del jurado se sumó a los gritos de apoyo. Ale Sergi, desde su asiento, agregó: “¿Qué pasó Iara? ¡Vamos, vamos!”.

Con ese impulso, la joven volvió a tomar el micrófono y continuó su actuación con el respaldo de los jurados. Juliana Gattas incluso prestó su voz por momentos para acompañarla. Hacia el final, Lali se acercó para abrazarla y la animó: “Arriba, che, vamos”.

“Hasta acá de los nervios”, confesó Iara al finalizar su presentación.

