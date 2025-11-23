La Capital | Ovación | Rosarina

Rosarina: el picante clásico entre Tiro Suizo y Oriental terrminó con un equipo descendido

Oriental y Tiro Suizo jugaron en la mañana del domingo un desempate en el Centro Griffa para ver quien se quedaba en primera en la Rosarina.

Por Juan Iturrez

23 de noviembre 2025 · 13:26hs
Tiro Suizo y Oriental protagonizaron un cotejo definitorio para ver quien se quedaba en primera en la Rosarina.

Los torneos de la Rosarina están atravesando por sus instancias definitivas. Por lo cual las emociones y la adrenalina se encuentran a la orden del día. Y uno de los ejemplos fue el partido por la permanencia en el Molinas que jugaron que Tiro Suizo y Oriental este domingo en el Centro Griffa,

La victoria finalmente fue para Oriental por 3 a 1 en un cotejo que tuvo de todo y dónde Tiro Suizo, que jugó desde los 21' del primer tiempo con uno menos vendió cara su derrota y no tiene nada que reprocharse.

Comentario del partido

Con la obligación de poder salvar la categoría, los dos equipos salieron a jugar un encuentro cargado de mucho nerviosismo.

Los primeros minutos fueron parejos con mucha cautela y no hubo situaciones de peligro sobre los arcos. Pero a los 21' llegó la segunda amarilla a Thomas González Díaz por parte de Matías Bianchi, de gran arbitraje, y de ahí comenzó otro partido.

Desde allí Oriental se adelantó para aprovechar el hombre de más, Sobre 42' llegó una buena jugada colectiva donde Brian Franco un tiro potente dentro de área venció la estirada Agustín Herrera. Con el triunfo del aurinegro por 1 a 0 se fueron al descanso.

El complemento se hizo de ida y vuelta los dos equipos se decidieron a jugar y el trámite fue entretenido. A los 74', luego de un lateral llegó el zapatazo de Brian Franco, Herrera estaba adelantado y el balón fue directo a la red para convertirse en el 2 a 0 para los de Lainez y Buenos Aires. Golazo.

Tiro Suizo sintió el impacto y a los 83' con remate potente desde afuera del área de Guiliano Spalleti para descontar. Aunque a los 90’+3 con todo Tiro Suizo (terminó con nueve jugadores por la expulsión sobre el final de Guillermo Ramírez) jugado en ataque, Franco Peralta con una soberbia definición estampó el 3 a 1 final para Oriental se quedó con la Permanencia y con clásico de la zona sur.

Formaciones de Oriental y Tiro Suizo

Oriental salió a la cancha con estos nombres: Maximiliano Bruno, Fabricio Alvalá, Owen Jiménez, Mirko Cardozo, Lucas Ortega, Gonzalo Avalos, Bruno Acosta, Franco Pittón, Kevin Báez, Brian Franco y Lucas Vallejos.

El DT Walter Vallejos dispuso este banco de suplentes: Marcos Prato, Alan Martínez, Tiago Velazco, Franco Peralta, Sebastián Pérez, Daniel Gálvez y Alexandro López.

image

Tiro Suizo presentó estos titulares: Agustín Herrera, Guillermo Ramírez, Tomás Vilches, Patricio Corales, Manuel Corales, Santino Ceschi Escali, Mateo Gómez, Gastón Moreyra, Thomas González Díaz, Gonzalo Vargas y Bautista Aguilera. DT: Matías Salvaggio.

En el banco quedaron Gino Di Benedetti, Giuliano Spalletti, Tomás Gómez, Agustín Foglia, Santiago Michela, Alan Uviría y Lautaro Romero.

Partido completo - Rosario Transmisiones

Embed - #TORNEO PRIMERA A 2025 Masculino ARF Zona Permanencia - Tiro Suizo vs Oriental - Desempate descenso

