Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

En los torneos juveniles de la rama masculina se consagraron diez equipos en los cuatro niveles y todavía quedan seis copas por definir.

Festejo verde. Sportsmen Unidos se consagró en el U17 masculino en el Nivel A y demostró ser el mejor de su categoría.

Los torneos de las divisiones formativas de la Asociación Rosarina ya cuentan con sus primeros campeones en la rama masculina. En esta última parte del año hay 16 campeonatos diferentes, con cuatro niveles (A, B, C y D) y cuatro torneos por nivel (U13, U15, U17 y U21). El repaso de los diez campeones hasta el momento.

En la U17 el dueño fue Sportsmen Unidos que ganó los tres cotejos del cuadrangular final a Náutico 89-73, a Atalaya 107-64 y a Gimnasia 101-55. En este partido el equipo dirigido por Néstor Gnass estuvo integrado por Benjamín Ferrari, Bautista Dayer, Tomás Mezzabotta, Leoni Cevini, Santino Mandrile, Lucas Lioi, Santiago Foradori, Salvador Buetto, Lucas Pressel, Marcos Castagno, Nicolás Maciel y Franco Berazain.

Por su parte, Gimnasia se adueñó de la U21 al vencer en el cuadrangular final a Náutico 105-84, Regatas 78-69 y Sportsmen Unidos 88-79. El DT fue Adrián Bueres quien utilizó en este juego a Francisco Signorelli, Ciro Maknis, Felipe Carasatorre, Valentín Micheri, Francisco Chaya, Santiago Paterlini, Juan Miguel Pérez Najera, Juan Mateo Evangelista, Benicio Neri, Joaquín Sauro y Lucas Herrera.

Alumni de Casilda fue arrollador en el certamen final de U13. Venció 118-36 a Unión y Progreso, 124-51 a Calzada y 101-50 a Fortín Barracas. El elenco de Leonel Dinolfo estuvo compuesto por Agustín Burke, Renato Biga, Gonzalo Censi, Ignacio Masoero, Joel Muñoz Dabat, Manuel Baldelomar, Dante Pighín Luccetti, Lucio Corvalán, Cyrano Moriconi Pérez, Thiago Arnold González, Ignacio Díaz Acosta, Sebastián Parnisari, Pedro Zavala, Santiago Chiocchia y Álvaro Barrionuevo.

Paganini Alumni obtuvo el título en U15 en este nivel. El elenco de Granadero Baigorria derrotó 68-67 a Alumni de Casilda, perdió 91-65 con Saladillo y le ganó 76-51 a Sportivo Federal. El elenco de Agustín García contó con estos nombres: Teo Pierro, Julián Martínez Leao, Lorenzo Escauriza, Dante Rodríguez Caraballo, Facundo Rivarola, Juan Cruz Masau, Ciro Rosso, Thiago Granados, Tomás Gutiérrez, Joaquín Carrizo, Valentino Giúdice e Ignacio Lattari.

En tanto, El Tala fue el mejor en la U21. Derrotó a Alumni de Casilda 74-38, Paganini Alumni 62-51 y Sportivo Federal 74-68. El DT fue Juan Nahuel Candreva quien contó con este plantel: Simón Miotti, Mirko Stanicich, Felipe Benítez Gil, Máximo Quinteros, Giovanno D’Ambrosio, Francisco Stralla, Sebastián Pasquale, Alejo Viola Chianelli, Federico Villanueva, Dante Demidas, Manuel Herrera y Benjamín Leiby Geissler.

Nivel C

Aquí el único campeón hasta el momento es Maciel en la U17. Venció en el cuadrangular a Belgrano de Oliveros 98-32, Rosario Central 116-34 y Ciclón 91-73. Para el equipo orientado por Federico Rodríguez jugaron: Aldo Lezcano, Martín Sacchi, Milton Verón, Alejo Lafalce, Valentino Alberich, Joaquín Carrizo, Bautista Méndez, Santiago Varela, Jesús Cardozo, Franco Giordanino, Máximo Peñaranda y Juan Martín García.

Nivel D

Este nivel ya consagró a sus cuatro campeones. En U13 el mejor fue Garibaldi quien le ganó 82-21 a Calzada B, 51-34 a Centro Cultural y Recreativo de Villa Gobernador Gálvez y 53-38 a Sociedad Sportiva Recreativa de Roldán. Al plantel lo integraron: Gabriel Rosales, Astor Rodríguez, Elías Salessi, Jerónimo Zenoble Melano, Joaquín Kopp, Felipe Bordoni Seweryn, Patricio Quignard, Ulises Lanieri, Ian López, Máximo Beltramo, Benjamín Lenarduzzi y Francisco Gagliano. DT: Lucía Brizuela.

En U15 Naútico B se coronó campeón al derrotar 105-55 a Provincial C, 78-39 a Unión de Arroyo Seco B y 58-48 a Centro Cultural y Recreativo de Villa Gobernador Gálvez. Al equipo lo dirigió Bruno Di Vanni y tuvo estos nombres: Felipe Turco, Pedro Agulla, Facundo Armas, Tomás García Camacho, Mateo Podetti, Lorenzo Garone, Fausto Gómez, Juan Bautista Moretti, Manuel Fruttero Luna, Francisco Sosa Tamborini, Laurato Fontanella y Lucas López Zamora.

Sportivo Federal B obtuvo el trofeo en la U17. Doblegó 87-21 a Atlantic Sportsmen C, 49-22 a Calzada B y 54-33 a C.C. y Recreativo de VGG. Su DT fue Facundo Herraez y estos los jugadores: Miqueas Verón, Valentino Pangrazi, Alexis Florito, Keoni Furlani, Ulises Mugas, Jeremías Orellana, Lucas Moschen, Juan Pablo Tejedor Muguruza, Gonzalo Tejedor Muguruza, Tomás Trevisán, Manuel Sánchez y Lautaro Bustos.

Finalmente, en la U21 festejó Calzada B que se impuso 76-11 a Atlantic Sportsmen C, 71-52 a Sportivo Federal B y 73-46 a C.C. y Recreativo de VGG. Su DT fue Martín Sánchez quien contó con estos chicos: Agustín Casas Del Toro, Valentino Leiva, Julián Malaponte, Mathias Tirado Loayza, Nicolás Ramos, Luciano De Sousa, Luciano Del Gerbo Actis, Tomás Romero, Natanael Ojeda, Guido Gómez y Marcos Castagno.

Las autoridades de la ARBB en jornada de trabajo ADC en Buenos Aires

El presidente de la ARBB Marcelo Turcato junto al tesorero Ricardo Bottura participaron de una jornada de trabajo y clase magistral con Javier Tebas, presidente de La Liga española de fútbol.

Tebas expuso un completo panorama del deporte a nivel mundial, los principales desafíos de La Liga y el futuro del entretenimiento deportivo.

La jornada organizada por la Asociación de Clubes contó con la presencia de Eduardo Tassano (presidente de AdC), acompañado por Gerardo Montenegro (expresidente de AdC y presidente de Quimsa) y Fabián Borro (Presidente de FIBA Américas y Obras).