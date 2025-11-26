La Capital | Ovación | básquet

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

En los torneos juveniles de la rama masculina se consagraron diez equipos en los cuatro niveles y todavía quedan seis copas por definir.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

26 de noviembre 2025 · 06:25hs
Festejo verde. Sportsmen Unidos se consagró en el U17 masculino en el Nivel A y demostró ser el mejor de su categoría.

Festejo verde. Sportsmen Unidos se consagró en el U17 masculino en el Nivel A y demostró ser el mejor de su categoría.

Los torneos de las divisiones formativas de la Asociación Rosarina ya cuentan con sus primeros campeones en la rama masculina. En esta última parte del año hay 16 campeonatos diferentes, con cuatro niveles (A, B, C y D) y cuatro torneos por nivel (U13, U15, U17 y U21). El repaso de los diez campeones hasta el momento.

Nivel A

En la U17 el dueño fue Sportsmen Unidos que ganó los tres cotejos del cuadrangular final a Náutico 89-73, a Atalaya 107-64 y a Gimnasia 101-55. En este partido el equipo dirigido por Néstor Gnass estuvo integrado por Benjamín Ferrari, Bautista Dayer, Tomás Mezzabotta, Leoni Cevini, Santino Mandrile, Lucas Lioi, Santiago Foradori, Salvador Buetto, Lucas Pressel, Marcos Castagno, Nicolás Maciel y Franco Berazain.

Por su parte, Gimnasia se adueñó de la U21 al vencer en el cuadrangular final a Náutico 105-84, Regatas 78-69 y Sportsmen Unidos 88-79. El DT fue Adrián Bueres quien utilizó en este juego a Francisco Signorelli, Ciro Maknis, Felipe Carasatorre, Valentín Micheri, Francisco Chaya, Santiago Paterlini, Juan Miguel Pérez Najera, Juan Mateo Evangelista, Benicio Neri, Joaquín Sauro y Lucas Herrera.

Nivel B

Alumni de Casilda fue arrollador en el certamen final de U13. Venció 118-36 a Unión y Progreso, 124-51 a Calzada y 101-50 a Fortín Barracas. El elenco de Leonel Dinolfo estuvo compuesto por Agustín Burke, Renato Biga, Gonzalo Censi, Ignacio Masoero, Joel Muñoz Dabat, Manuel Baldelomar, Dante Pighín Luccetti, Lucio Corvalán, Cyrano Moriconi Pérez, Thiago Arnold González, Ignacio Díaz Acosta, Sebastián Parnisari, Pedro Zavala, Santiago Chiocchia y Álvaro Barrionuevo.

image

Paganini Alumni obtuvo el título en U15 en este nivel. El elenco de Granadero Baigorria derrotó 68-67 a Alumni de Casilda, perdió 91-65 con Saladillo y le ganó 76-51 a Sportivo Federal. El elenco de Agustín García contó con estos nombres: Teo Pierro, Julián Martínez Leao, Lorenzo Escauriza, Dante Rodríguez Caraballo, Facundo Rivarola, Juan Cruz Masau, Ciro Rosso, Thiago Granados, Tomás Gutiérrez, Joaquín Carrizo, Valentino Giúdice e Ignacio Lattari.

En tanto, El Tala fue el mejor en la U21. Derrotó a Alumni de Casilda 74-38, Paganini Alumni 62-51 y Sportivo Federal 74-68. El DT fue Juan Nahuel Candreva quien contó con este plantel: Simón Miotti, Mirko Stanicich, Felipe Benítez Gil, Máximo Quinteros, Giovanno D’Ambrosio, Francisco Stralla, Sebastián Pasquale, Alejo Viola Chianelli, Federico Villanueva, Dante Demidas, Manuel Herrera y Benjamín Leiby Geissler.

Nivel C

Aquí el único campeón hasta el momento es Maciel en la U17. Venció en el cuadrangular a Belgrano de Oliveros 98-32, Rosario Central 116-34 y Ciclón 91-73. Para el equipo orientado por Federico Rodríguez jugaron: Aldo Lezcano, Martín Sacchi, Milton Verón, Alejo Lafalce, Valentino Alberich, Joaquín Carrizo, Bautista Méndez, Santiago Varela, Jesús Cardozo, Franco Giordanino, Máximo Peñaranda y Juan Martín García.

image

Nivel D

Este nivel ya consagró a sus cuatro campeones. En U13 el mejor fue Garibaldi quien le ganó 82-21 a Calzada B, 51-34 a Centro Cultural y Recreativo de Villa Gobernador Gálvez y 53-38 a Sociedad Sportiva Recreativa de Roldán. Al plantel lo integraron: Gabriel Rosales, Astor Rodríguez, Elías Salessi, Jerónimo Zenoble Melano, Joaquín Kopp, Felipe Bordoni Seweryn, Patricio Quignard, Ulises Lanieri, Ian López, Máximo Beltramo, Benjamín Lenarduzzi y Francisco Gagliano. DT: Lucía Brizuela.

En U15 Naútico B se coronó campeón al derrotar 105-55 a Provincial C, 78-39 a Unión de Arroyo Seco B y 58-48 a Centro Cultural y Recreativo de Villa Gobernador Gálvez. Al equipo lo dirigió Bruno Di Vanni y tuvo estos nombres: Felipe Turco, Pedro Agulla, Facundo Armas, Tomás García Camacho, Mateo Podetti, Lorenzo Garone, Fausto Gómez, Juan Bautista Moretti, Manuel Fruttero Luna, Francisco Sosa Tamborini, Laurato Fontanella y Lucas López Zamora.

Sportivo Federal B obtuvo el trofeo en la U17. Doblegó 87-21 a Atlantic Sportsmen C, 49-22 a Calzada B y 54-33 a C.C. y Recreativo de VGG. Su DT fue Facundo Herraez y estos los jugadores: Miqueas Verón, Valentino Pangrazi, Alexis Florito, Keoni Furlani, Ulises Mugas, Jeremías Orellana, Lucas Moschen, Juan Pablo Tejedor Muguruza, Gonzalo Tejedor Muguruza, Tomás Trevisán, Manuel Sánchez y Lautaro Bustos.

image

Finalmente, en la U21 festejó Calzada B que se impuso 76-11 a Atlantic Sportsmen C, 71-52 a Sportivo Federal B y 73-46 a C.C. y Recreativo de VGG. Su DT fue Martín Sánchez quien contó con estos chicos: Agustín Casas Del Toro, Valentino Leiva, Julián Malaponte, Mathias Tirado Loayza, Nicolás Ramos, Luciano De Sousa, Luciano Del Gerbo Actis, Tomás Romero, Natanael Ojeda, Guido Gómez y Marcos Castagno.

Las autoridades de la ARBB en jornada de trabajo ADC en Buenos Aires

El presidente de la ARBB Marcelo Turcato junto al tesorero Ricardo Bottura participaron de una jornada de trabajo y clase magistral con Javier Tebas, presidente de La Liga española de fútbol.

Tebas expuso un completo panorama del deporte a nivel mundial, los principales desafíos de La Liga y el futuro del entretenimiento deportivo.

La jornada organizada por la Asociación de Clubes contó con la presencia de Eduardo Tassano (presidente de AdC), acompañado por Gerardo Montenegro (expresidente de AdC y presidente de Quimsa) y Fabián Borro (Presidente de FIBA Américas y Obras).

image
Noticias relacionadas
El fútbol americano rosarino volvió a pintarse de verde por segunda vez, como en aquel campeonato de 2013 que inauguraba la liga. Fue la vuelta a donde todo empezó.

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

Entre el técnico y los dirigentes será los encargados del rearmado del nuevo plantel de Central.

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lionel Messi buscará ganar su segundo Mundial con la selección argentina.

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Alejandro Tosti fue el último campeón del Abierto del Litoral, que contará ahora con un histórico del fútbol. 

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Lo último

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

El boletín epidemiológico de la semana 46 no dio a conocer ningún contagio. El año pasado, el primer episodio se detectó el 6 de noviembre. Igualmente, las autoridades sanitarias siguen atentas
Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Por Lucas Ameriso

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Arranca el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivo
Policiales

Arranca el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivo

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida
Zoom

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Ovación
Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones
Ovación

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Policiales
Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

La Ciudad
Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras