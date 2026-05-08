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Un nuevo fallo de la Justicia ratificó la vigencia de la reforma laboral

Un Juzgado Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la medida que suspendía una parte sustancial del proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei, que celebró la decisión

8 de mayo 2026 · 14:50hs
La Justicia dejó sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT.

Foto: Archivo / La Capital.

La Justicia dejó sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la ley de modernización laboral, en una causa iniciada por la CGT contra el Estado nacional.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el fallo desde la Casa Rosada: “Una gran noticia para los trabajadores y para los que generan trabajo en el país".

A su vez, el Ministerio de Capital Humano destacó que, tras el reciente fallo judicial, la ley de modernización laboral se encuentra en "plena vigencia".

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La resolución fue firmada por la jueza federal Macarena Marra Giménez, quien sostuvo que el magistrado laboral que había dictado la cautelar carecía de competencia y que no estaban reunidos los requisitos legales para mantener la suspensión de la norma.

La magistrada resolvió “dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante resolución del 30/3/2026, que suspendió 81 artículos de la ley de modernización laboral”.

El fallo recordó que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había definido previamente que la competencia correspondía a ese fuero y no al Laboral.

Argumentos del fallo

En ese marco, Marra Giménez citó la ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que establece que “los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia”.

La resolución cuestionó, además, el alcance de la cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63, que había suspendido artículos vinculados con contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, huelga, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y modalidades de contratación.

La jueza señaló que “la accionante persigue a título cautelar la suspensión de 81 artículos de la ley de modernización laboral, mediante los cuales se regula una amplia gama de cuestiones de una variedad y complejidad tal que excede el estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar deducido”.

>>Leer más: Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del gobierno

Asimismo, resaltó que analizar la constitucionalidad de ese conjunto de normas en una instancia cautelar implicaría adelantar criterio sobre la cuestión de fondo y sostuvo que “realizar un examen a título cautelar sobre la arbitrariedad o inconstitucionalidad de 81 artículos de una ley dictada por el Congreso nacional resultaría un claro abuso del instituto cautelar”.

La magistrada también enfatizó que “las leyes gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente” y consideró que el planteo de la CGT requiere “un examen profundo de estudio sobre los derechos involucrados”.

>>Leer más: La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral y pide un plan de lucha nacional

El fallo añadió que no existía peligro en la demora que justificara mantener la suspensión de la ley, debido a que la causa tramita bajo el procedimiento sumarísimo, con plazos abreviados para arribar a una sentencia definitiva.

Finalmente, la jueza aclaró que la decisión no implica adelantar opinión sobre la constitucionalidad de la reforma laboral ni sobre la legitimación de la CGT para impulsar la demanda colectiva, cuestiones que serán resueltas en la sentencia definitiva.

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