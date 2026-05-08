Nicolás Cabre sobre Rufina y su vida en Turquía: "No tenés que ser un palo en la rueda"

El actor habló sobre la hija que comparte con la China Suárez y aseguró que, aunque la extraña, acompaña cada una de sus decisiones

El actor Nicolás Cabre , conocido por mantener un perfil bajo y resguardar su vida privada, se volvió tendencia en redes sociales luego de hablar sobre su relación con Rufina, la hija que tuvo junto a Eugenia Suárez. Durante su participación en el programa “Vuelta y Media”, de Urbana Play, habló por primera vez sobre cómo atraviesa la distancia y reflexionó sobre la paternidad.

Actualmente, el actor vive una etapa marcada por la distancia con Rufina, de 12 años, quien se encuentra en Estambul junto a su madre, el futbolista Mauro Icardi y sus hermanos Magnolia y Amancio, hijos de la actriz y Benjamín Vicuña. La mudanza de la adolescente a Turquía redefinió los vínculos familiares y llevó a Cabre a asumir un rol diferente en la vida cotidiana de su hija.

Si bien el actor siempre se mantuvo al margen de los escándalos mediáticos que rodearon a su expareja y evitó hablar públicamente sobre su vida privada, en esta oportunidad decidió sincerarse y contó cómo transita esta nueva etapa marcada por la distancia.

Qué dijo Nicolás Cabre

En diálogo con Sebastián Wainraich, Cabre reflexionó sobre el desafío de acompañar las decisiones de su hija, incluso cuando implican aceptar la distancia. “Aprendí que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos, en el caso de que mi hija esté en otro país”, confesó. Y agregó: “Ella tiene la posibilidad de decidir, gracias a Dios, y tenés que entender que vos tenés que apoyar y que cuando ella se dé vuelta te vea sonriendo”.

Además, remarcó que su prioridad “siempre fue y será” Rufina. “Yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”, afirmó. “Va y viene, hablamos todo el día… La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”, confesó.

El actor también habló sobre el importante cambio que implicó para Rufina instalarse en otro país. “Dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”, expresó.

“Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Pero todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero”, concluyó.