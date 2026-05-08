Central rechazó las acreditaciones de los medios de Independiente, que denuncian "censura"

Los dirigentes canallas negaron todas las acreditaciones a los periodistas del Rojo y justificaron que "no pueden garantizar su seguridad" el domingo

El duelo entre Rosario Central e Independiente por los octavos de finald el torneo Apertura , que se disputará este domingo desde las 15, ya se calentó en la previa y distintos medios del Rojo reclamaron que la dirigencia canalla rechazó todos los pedidos de acreditaciones debido a que “no pueden garantizar la seguridad de los periodistas partidarios” .

Entre las denuncias de los reporteros de Independiente, Lucas González Diez, del medio Rojos de Pasión y Azz Stream, reclamó: “Una pena que en pleno 2026 y con más de 40 años de democracia se tenga que seguir hablando de censura a la prensa ”.

Al respecto, otros periodistas del Rojo señalaron que “la medida habría sido tomada tras los dichos de Néstor Grindetti ”, quien aseguró que estarán “atentos a que ninguna cuestión con el arbitraje” influya en el partido, y enfatizaron en que la dirigencia canalla manifestaron que “no podían garantizar la seguridad de los periodistas” para el duelo que se jugará en el Gigante de Arroyito.

Una decisión "exclusiva" de Central

Según pudo averiguar La Capital, fuentes vinculadas al operativo de seguridad remarcaron que “la decisión fue pura y exclusiva de parte del club”, por lo que no habría tenido participación la planificación policial del encuentro.

Cabe aclarar que en el último partido de Central como local en el Gigante, en la última fecha de la fase regular ante Tigre, los medios partidarios del Matador estuvieron presentes sin inconvenientes.