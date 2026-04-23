El último legado de Luis Brandoni: dejó filmados una serie y un particular cameo

Tras la muerte del actor a sus 86 años, confirmaron que dejó grabada la segunda temporada de una serie y una breve participación en otra

El comienzo de la semana estuvo marcado por una triste noticia que conmocionó al mundo del espectáculo, el cine, el teatro y la televisión. Este lunes falleció el actor argentino Luis Brandoni , a los 86 años. En este contexto, aunque se creía que su último trabajo había sido “Parque Lezama”, disponible en la plataforma de streaming Netflix, dos directores acaban de anunciar que aún hay material inédito del actor que no fue publicado.

Mariano Cohn y Gastón Duprat dieron a conocer que, antes de su muerte, Brandoni formó parte de dos producciones que todavía no han sido estrenadas, por lo que aún se podrán ver nuevos trabajos del actor argentino. Según detallaron, el reconocido intérprete llegó a filmar la segunda temporada de "Nada", la serie que protagonizó junto a Robert De Niro y una participación en "El Encargado", la producción protagonizada por Guillermo Francella.

En octubre de 2023 llegó a las pantallas de Star+ "Nada", la serie protagonizada por Luis Brandoni junto a Robert De Niro, creada por los guionistas y directores Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La trama de la serie, compuesta por cinco capítulos de menos de media hora cada uno, retrata la obsesiva vida de Tamayo Prats y cómo esa existencia entra en crisis, narrada desde Nueva York por su compinche, el afamado escritor Vincent Parisi (interpretado por De Niro). “La escena de las malas palabras que compartimos con De Niro va a quedar en la memoria de los argentinos, sin duda, porque no se hizo nada parecido nunca”, había dicho Brandoni en diálogo con Télam antes del estreno de la serie.

A tan solo días de su muerte, los creadores de la producción dieron a conocer que se publicará su segunda temporada, titulada “Todo”. En una columna publicada en el diario español El País, Cohn y Duprat recordaron al actor y detallaron: “En septiembre del año pasado, filmamos con Beto la segunda parte de Nada. Se llamará Todo y también lo tendrá como protagonista junto a Majo Cabrera”.

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La cuarta temporada de "El encargado"

Asimismo, Luis Brandoni participará en "El Encargado". El próximo viernes primero de mayo se estrenará la cuarta temporada de la serie, en la que Brandoni realiza una aparición especial (cameo) que, tras su partida, adquiere un significado particularmente emotivo.