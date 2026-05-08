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Choferes de taxis de Rosario podrán capacitarse en inglés, portugués y atención turística

El Concejo aprobó un programa voluntario para taxistas de cara a los Juegos Sudamericanos. “Queremos fortalecer un servicio que es clave", señalaron

8 de mayo 2026 · 11:42hs
Capacitarán a taxistas rosarinos en idiomas y circuitos turísticos por los Juegos Sudamericanos

Foto: La Capital / Archivo.

Capacitarán a taxistas rosarinos en idiomas y circuitos turísticos por los Juegos Sudamericanos

De cara a la llegada de miles de visitantes por los Juegos Sudamericanos 2026, el Concejo Municipal de Rosario aprobó un programa de capacitación destinado a choferes de taxis, con formación en turismo, atención al visitante e idiomas.

La iniciativa fue impulsada por la concejala socialista Alicia Pino y se aprobó en el marco del Día del Taxista. El proyecto crea un Programa de Capacitación y Concientización Turística gratuito y voluntario, que dependerá de la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

Taxistas como primera cara de la ciudad

La propuesta parte de una idea central: los taxistas suelen ser uno de los primeros contactos que tienen los turistas cuando llegan a una ciudad.

“Los y las choferes de taxis son uno de los primeros contactos que tienen los turistas con la ciudad. Por eso creemos que su formación como anfitriones puede aportar muchísimo a una atención más cordial, cercana e informada”, señaló Pino durante la sesión.

La capacitación incluirá nociones básicas de inglés y portugués, circuitos turísticos y corredores gastronómicos, patrimonio histórico y cultural de Rosario, accesibilidad e inclusión y buenas prácticas de hospitalidad y atención al visitante.

>> Leer más: Taxis con arte local: buscan transformar los autos de Rosario en un museo sobre ruedas

Preparativos para los Juegos Sudamericanos

Los Juegos Sudamericanos 2026 se realizarán entre el 12 y el 26 de septiembre y movilizarán a atletas, delegaciones y visitantes de distintos países de Sudamérica.

En ese contexto, desde el municipio y distintos sectores vinculados al turismo y los servicios comenzaron a impulsar acciones orientadas a reforzar la preparación de la ciudad para el evento.

La concejala sostuvo que la competencia internacional representa “una oportunidad para seguir posicionando a Rosario como destino turístico, cultural y deportivo”.

Además del impacto turístico, la iniciativa busca jerarquizar el rol de los choferes de taxis dentro del esquema de recepción de visitantes. “Queremos fortalecer un servicio que es clave para la ciudad y que pueda estar a la altura de un evento internacional”, concluyó Pino.

La propuesta se suma a otras acciones de preparación urbana y turística impulsadas en Rosario de cara a uno de los eventos deportivos más importantes que recibirá la ciudad en los últimos años.

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