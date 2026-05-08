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Con Topa como invitado principal, llega una nueva edición del Festival Solidario Vilela

Con entrada libre y gratuita, habrá una jornada este sábado en el Parque Nacional a la Bandera. Se anunciará una nueva colecta para la sala de trasplante

8 de mayo 2026 · 09:45hs
Diego Topa estará presente en Rosario este fin de semana 

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En el marco de la inauguración del flamante Hospital de Día Oncohematológico del Vilela, este sábado se desarrollará el Festival Solidario Vilela que tendrá como cierre estelar la actuación del reconocido animador infantil Topa. En la ocasión, se anunciará una nueva colecta destinada a lograr hacer realidad la nueva sala de trasplante del Hospital Vilela (Virasoro 1855).

El evento se desarrollará de 15 a 18 en el Parque Nacional a la Bandera (frente al Monumento Nacional a la Bandera aproximadamente), y contará con la presentación de distintos artistas, entre ellos Faiola Family y Group y Gulubú Rock.

Además, se montará una Feria de Salud con actividades lúdicas e interactivas, en tanto se sumarán propuestas y espacios como un stand solidario de la Fundación Vilela, un punto de vacunación, el programa Conectá con Vos, Alimentación saludable, Cuidado de la salud bucal, talleres de RCP pediátrico por parte del Sies, exhibición de autos clásicos (Rosario Autos Sport) y Juegos Suramericanos con actividades para infancias. La conducción del festival estará a cargo de Juan Junco.

Salud pública, infancias y solidaridad

El Hospital de Día Oncoematológico del Vileva es un sector modelo para pacientes oncológicos pediátricos ambulatorios, que jerarquiza el espacio, cálido, lúdico y amigable, para mejorar de esta manera la atención de los pacientes pediátricos de la ciudad y de la región durante sus tratamientos oncológicos, rompiendo con la lógica típica de los espacios clínicos.

En el nuevo ámbito se realizarán las prácticas y tratamientos ambulatorios, quimioterapias, transfusiones de pacientes hemoderivados, administración de medicamentos y extracción de sangre, entre otras acciones.

>> Leer más: Hospital Vilela: el lunes comienza a funcionar la nueva sala oncopediátrica impulsada por Santi Maratea

Contará con 5 boxes vidriados para la infusión de quimioterapia, office de enfermería, sanitarios, sala de procedimientos, nuevo ascensor, sala de juegos y la particularidad de incorporar, la luz natural y el contacto con el exterior como parte de la terapia de los pacientes pediátricos. La obra amplia al efector en 200 m2 nuevos.

La obra se realizó con un presupuesto oficial de $1.021.212.748,10 (obra civil, instalaciones, mobiliario y equipamiento médico y electrodomésticos) de los cuales $372.135.931,10 fueron aportes de la Municipalidad de Rosario, $192.959.120,24 fueron aportes de la Fundación Hospital de Niños Víctor J. Vilela y $456.117.696,76 se recaudaron en la colecta que llevó adelante Santiago Maratea en 2024. Durante meses se recibieron donaciones que fueron desde los $700 hasta los $5.700.000 y se registró un total de 166.598 aportantes.

En virtud de la respuesta obtenida, durante el festival se anunciará el inicio de una nueva instancia solidaria, en este caso destinada a la concreción de una nueva sala de trasplante de médula ósea del sector.

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