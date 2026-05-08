La Capital | Ovación | Newell's

El ex- Newell's que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

"Este es un club modelo cuyos dueños son diferentes empresarios", le dijo a Ovación Dalcio Giovagnoli, flamante DT de Deportes Santa Cruz

Luis Castro

Por Luis Castro

8 de mayo 2026 · 14:55hs
“Ser buen técnico de fútbol es hacer que los jugadores hagan cosas que no desean para alcanzar lo que desean”

“Ser buen técnico de fútbol es hacer que los jugadores hagan cosas que no desean para alcanzar lo que desean”, sostuvo Dalcio Giovagnoli.
El ex- Newells que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

Damián Ledesma será uno de los colaboradores de Dalcio

Damián Ledesma será uno de los colaboradores de Dalcio, quien lo dirigió en 2011 en Rangers de Talca.

Dalcio Giovagnoli inició un nuevo desafío, en lo que es la conducción número treinta al frente de un equipo. La nueva experiencia la inició en el Club de Deportes Santa Cruz y con el desafío de mantenerlo en la Primera B de Chile ya que se encuentra en una posición incómoda. El exjugador de Newell's y Central Córdoba comenzará el objetivo con su presentación oficial como DT en la previa al cotejo ante Deportes Recoleta (este sábado estará viendo el juego desde el palco). "Esta será una nueva batalla", declaró el conductor ante la misión de sumar puntos y evitar lo indeseado por hinchas y dirigentes: perder la categoría.

Dalcio, quien nació en Álvarez hace 62 años, es un verdadero nómade y trotamundos como entrenador, a tal punto que regresó a Chile para dirigir un conjunto y llegar a la cifra de treinta en su carrera. Pasó por Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador y Bolivia, e incluso estuvo al mando de la selección boliviana en una ocasión, en 2003. Fue en una derrota frente a Portugal (0-4) disputado en Lisboa. Y en su amplio andar también estuvo al frente de Tiro Federal y Central Córdoba, entidad esta última en la que también fue jugador.

>>Leer más: Fabbiani en Macedonia: el equipo golea, va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Ahora el exdefensor de Newell's asumió en Club de Deportes Santa Cruz con el fin de aportar "toda mi experiencia". La entidad chilena, con sede en la ciudad de Santa Cruz (región de O'Higgins), fue fundada el 25 de mayo de 1913 y compite en la segunda división del torneo trasandino.

image (15)

Giovagnoli, un verdadero nómade

"Nos tienen los dirigentes dentro de una estructura táctica y futbolística, pero llegamos después de un estudio intenso. Este es un club modelo con diferentes empresarios como dueños que nos eligieron luego de un largo análisis", le dijo a Ovación el entrenador recién llegado a Chile para tomar el mando y que estará acompañado -entre otros- por un ex-Central, Damián Ledesma, y a quien Dalcio dirigió en 2011 en Rangers de Talca.

"Estuve un período parado. A veces uno piensa en cerrar el círculo hasta que uno se reposiciona emocionalmente", sostuvo ante el extenso y exigente recorrido realizado durante décadas conduciendo equipos en distintos países.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

La tecnología a pleno

"Evalúo a la profesión como de alto riesgo. Ganás bien, pero después estás diez meses parado. Hay que estar preparados siempre, aggiornarse a todo lo nuevo y utilizar mucha tecnología. Nos vinimos en auto para poder traer los drones y todos los elementos que utilizamos para trabajar", abundó Giovagnoli, quien arribó a tierras chilenas este jueves y hoy será presentado ante los Unionistas. “Ser buen técnico de fútbol es hacer que los jugadores hagan cosas que no desean para alcanzar lo que desean”, es una de las frases de cabecera y de su autoría para definir la profesión.

image (16)

>>Leer más: El futbolista profesional más longevo del mundo: "Hay burlas y discriminación de algunos rivales"

El entrenador deambula por los distintos países junto a sus colaboradores, pero "mi familia se queda en Rosario. Mis hijos están grandes así que todos acompañan de otra manera en este trabajo".

Debutó como jugador en Newell's

El nombre de Dalcio Giovagnoli siempre es recordado cada vez que se lo menciona por su paso como jugador en la década del 80 en Newell's, donde debutó en el 83 de la mano del Indio Jorge Solari y donde aparecieron también en escena el Gringo Scoponi y Fabián Basualdo, entre otros. Más adelante formó parte del equipo liderado por José Yudica que se consagró campeón en el 87/88 con futbolistas surgidos de la cantera Rojinegra.

Noticias relacionadas
Tras su paso por Newells, Heinze tendrá una chance histórica con Arsenal.

De Newell's a la final de la Champions League sin escalas: el camino de Heinze con Arsenal

La dupla Orsi-Gómez no pudo hacer pie en Newells y se marcharon tras seis partidos.

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

“Nos tranquilizamos, comenzamos a ser un equipo ordenado, marcamos en los momentos claves de los encuentros y eso nos hizo cambiar la imagen”, dijo el Colo Ramírez.

Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder dar todo lo que tengo"

Lionel Messi y Marcelo Bielsa, dos símbolos de Newells. 

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newell's eligió a su preferido para que retorne al Parque

Ver comentarios

Las más leídas

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Lo último

Quinteros, DT de Independiente: A Central podemos hacerle daño, pero también nos puede lastimar

Quinteros, DT de Independiente: "A Central podemos hacerle daño, pero también nos puede lastimar"

General Lagos entregó 14 viviendas y ya superó las 120 durante la gestión

General Lagos entregó 14 viviendas y ya superó las 120 durante la gestión

Jazz de alto vuelo: se presenta en el Teatro El Círculo Nocturnal, el disco de Julio Kobryn con Mariano Ruggieri

Jazz de alto vuelo: se presenta en el Teatro El Círculo "Nocturnal", el disco de Julio Kobryn con Mariano Ruggieri

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

La medida alcanza deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario. Santa Fe busca sostener la actividad económica y aliviar la carga tributaria
Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias
Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis
La Ciudad

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío
La Ciudad

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes
La Ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario
La Región

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones
Economía

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Ovación
El ex- Newells que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

Por Luis Castro
Ovación

El ex- Newell's que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

El ex- Newells que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

El ex- Newell's que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

Central rechazó las acreditaciones de los medios de Independiente, que denuncian censura

Central rechazó las acreditaciones de los medios de Independiente, que denuncian "censura"

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

Policiales
Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón
POLICIALES

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas

Hallan cocaína escondida en bifes de carne en visita en la cárcel de Las Flores

Hallan cocaína escondida en bifes de carne en visita en la cárcel de Las Flores

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La Ciudad
Pilay entrega un nuevo edificio en Rosario: Bauen 140
La Ciudad

Pilay entrega un nuevo edificio en Rosario: Bauen 140

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Choferes de taxis de Rosario podrán capacitarse en inglés, portugués y atención turística

Choferes de taxis de Rosario podrán capacitarse en inglés, portugués y atención turística

El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero
Política

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía
Economía

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años
La Ciudad

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años

Ofensiva opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados
Política

Ofensiva opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo
Policiales

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

La industria registró en marzo su primer rebote anual en nueve meses
Economía

La industria registró en marzo su primer rebote anual en nueve meses

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste
Policiales

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo
Policiales

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias
Economía

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias

El socialismo provincial busca ratificar la unidad y reelegir a su conducción
Política

El socialismo provincial busca ratificar la unidad y reelegir a su conducción

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo
Información General

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo

Financiamiento universitario: conceden un recurso al gobierno
Política

Financiamiento universitario: conceden un recurso al gobierno

Súper Rigi: cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso
Política

"Súper Rigi": cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado
Policiales

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Rutas y puertos: la provincia aclara que no habrá ningún impuesto nuevo
Economía

Rutas y puertos: la provincia aclara que no habrá "ningún impuesto nuevo"

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas
Política

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen
la region

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
La Ciudad

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario