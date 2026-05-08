El ex- Newell's que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

Damián Ledesma será uno de los colaboradores de Dalcio, quien lo dirigió en 2011 en Rangers de Talca.

Dalcio Giovagnoli inició un nuevo desafío, en lo que es la conducción número treinta al frente de un equipo. La nueva experiencia la inició en el Club de Deportes Santa Cruz y con el desafío de mantenerlo en la Primera B de Chile ya que se encuentra en una posición incómoda. El exjugador de Newell's y Central Córdoba comenzará el objetivo con su presentación oficial como DT en la previa al cotejo ante Deportes Recoleta (este sábado estará viendo el juego desde el palco). "Esta será una nueva batalla", declaró el conductor ante la misión de sumar puntos y evitar lo indeseado por hinchas y dirigentes: perder la categoría.

Dalcio, quien nació en Álvarez hace 62 años, es un verdadero nómade y trotamundos como entrenador, a tal punto que regresó a Chile para dirigir un conjunto y llegar a la cifra de treinta en su carrera. Pasó por Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador y Bolivia, e incluso estuvo al mando de la selección boliviana en una ocasión, en 2003. Fue en una derrota frente a Portugal (0-4) disputado en Lisboa. Y en su amplio andar también estuvo al frente de Tiro Federal y Central Córdoba, entidad esta última en la que también fue jugador.

Ahora el exdefensor de Newell's asumió en Club de Deportes Santa Cruz con el fin de aportar "toda mi experiencia". La entidad chilena, con sede en la ciudad de Santa Cruz (región de O'Higgins), fue fundada el 25 de mayo de 1913 y compite en la segunda división del torneo trasandino.

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Giovagnoli, un verdadero nómade

"Nos tienen los dirigentes dentro de una estructura táctica y futbolística, pero llegamos después de un estudio intenso. Este es un club modelo con diferentes empresarios como dueños que nos eligieron luego de un largo análisis", le dijo a Ovación el entrenador recién llegado a Chile para tomar el mando y que estará acompañado -entre otros- por un ex-Central, Damián Ledesma, y a quien Dalcio dirigió en 2011 en Rangers de Talca.

"Estuve un período parado. A veces uno piensa en cerrar el círculo hasta que uno se reposiciona emocionalmente", sostuvo ante el extenso y exigente recorrido realizado durante décadas conduciendo equipos en distintos países.

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La tecnología a pleno

"Evalúo a la profesión como de alto riesgo. Ganás bien, pero después estás diez meses parado. Hay que estar preparados siempre, aggiornarse a todo lo nuevo y utilizar mucha tecnología. Nos vinimos en auto para poder traer los drones y todos los elementos que utilizamos para trabajar", abundó Giovagnoli, quien arribó a tierras chilenas este jueves y hoy será presentado ante los Unionistas. “Ser buen técnico de fútbol es hacer que los jugadores hagan cosas que no desean para alcanzar lo que desean”, es una de las frases de cabecera y de su autoría para definir la profesión.

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El entrenador deambula por los distintos países junto a sus colaboradores, pero "mi familia se queda en Rosario. Mis hijos están grandes así que todos acompañan de otra manera en este trabajo".

Debutó como jugador en Newell's

El nombre de Dalcio Giovagnoli siempre es recordado cada vez que se lo menciona por su paso como jugador en la década del 80 en Newell's, donde debutó en el 83 de la mano del Indio Jorge Solari y donde aparecieron también en escena el Gringo Scoponi y Fabián Basualdo, entre otros. Más adelante formó parte del equipo liderado por José Yudica que se consagró campeón en el 87/88 con futbolistas surgidos de la cantera Rojinegra.