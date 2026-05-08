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Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

El gobierno del país que será coanfitrión de la Copa del Mundo comunicó la decisión a un mes del inicio y justificó la medida

8 de mayo 2026 · 14:02hs
El año escolar finalizará antes en México y las vacaciones coincidirán con el Mundial.

AP

El año escolar finalizará antes en México y las vacaciones coincidirán con el Mundial.

Faltan 34 días para el Mundial y la pasión por el fútbol ya se palpita en distintas partes del mundo, con 48 selecciones que competirán en Estados Unidos, México y Canadá por alcanzar la copa más preciada. En ese marco, el gobierno mexicano confirmó que adelantarán el cierre del año escolar.

Según detalló el medio The Athletic, México decidió que las clases finalicen seis semanas antes debido a que serán coanfitriones de la Copa del Mundo y que se espera una “ola de calor extraordinaria” en diferentes puntos del país azteca.

En principio, las actividades escolares estaban programadas para terminar el 15 de julio, a días de la gran final que se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. No obstante, a través de un comunicado oficial del Ministerio de Educación Pública confirmaron que adelantaron la fecha para el 5 de junio, seis días antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

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El Estadio Azteca recibirá el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

El Estadio Azteca recibirá el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

A su vez, informaron que las vacaciones de verano se extenderán por casi tres meses y que el próximo año escolar iniciará el 31 de agosto, después de dos semanas previas de “fortalecimiento del aprendizaje”.

>> Leer más: Messi sobre el Mundial 2026: "Delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor"

Cabe destacar que, en caso de mantener el cronograma estipulado, el calendario escolar original coincidiría con varios partidos importantes que se disputarán en México, incluso en horarios habituales de clases.

Sin clases durante el Mundial

Al respecto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, remarcó a través de sus redes sociales que la reunión priorizó el “bienestar y el fortalecimiento de la comunidad educativa”.

En tanto, aclaró: “Esta modificación se debe, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que estamos experimentando estos días y que continuará durante los meses de junio y julio. También se debe a la celebración del Mundial en nuestro país”.

El próximo jueves 11 de junio será el puntapié inicial de la Copa del Mundo en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, con el duelo entre México y Sudáfrica que repetirá a los protagonistas del estreno del Mundial 2010, cuando estos mismos seleccionados empataron 1-1 en Johannesburgo.

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