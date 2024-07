La Oreja de Van Gogh se reencontraría con su vocalista original después de 17 años

La Oreja de Van Gogh (2).png La Oreja de Van Gogh recibe un premio durante la época de Amaia Montero como vocalista.

“La gran noticia que ha podido saber este programa es que Amaia Montero vuelve con La Oreja de Van Gogh. Me parece una noticia brutal y es que no solo vuelve a reunirse con ellos de fiesta. No, va a iniciar una gira y vamos a poder disfrutar todos de ella sobre el escenario. Sobre todo de verla bien, con todo el grupo respaldando”, aseguró la periodista española.