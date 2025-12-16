Quién es Rocío Robles, la joven rosarina y de Central que conquistó a Adrián Suar

El productor compartió una foto con la mujer. Nacida y criada en la ciudad, Rocío Robles pasó de las murgas barriales al prime time televisivo.

Después de meses de rumores y especulaciones, Adrián Suar (57 años) confirmó, finalmente, su romance con la joven rosarina Rocío Robles (32 años). Si bien el vínculo ya había trascendido en los medios, este lunes fue el propio Suar quien subió una historia en Instagram para exhibir un amor que ya todos conocían. El rumor dejó de ser rumor.

La pareja se encuentra compartiendo un viaje por distintas ciudades de Italia. La imagen que eligió Suar para blanquear su relación es una que lo muestra junto a Robles en el Coliseo Romano.

"¿Cuando termina la construcción?", preguntó, con su humor característico, Suar en su historia de Instagram. Ella, por su parte, reposteó la foto en su propia cuenta de Instagram.

La escena encendió las redes, más en un momento en que el nombre de Suar estaba dando vueltas por algunas declaraciones de su ex Araceli González, pero en Rosario el interés tomó otra dirección: la historia de una chica de barrio de esta ciudad que volvió a ser protagonista nacional.

Quién es Rocío, la rosarina que conquisto el corazón de Suar

Nacida el 9 de diciembre de 1992 en Rosario, Rocío creció en el corazón de una familia de clase media, con fuerte vocación social. Su infancia transcurrió entre la murga del barrio y actividades deportivas, hasta que a los 14 años fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Ese reconocimiento marcó el comienzo de una carrera que pronto la llevaría a los medios nacionales.

Su primer gran salto llegó en 2012, cuando participó del reality "La argentina más linda en Sábado Show" (El Trece), donde se consagró como segunda finalista.

Dos años más tarde, Robles se incorporó como bailarina a "ShowMatch", el programa de Marcelo Tinelli, donde permaneció en la pista hasta 2017. Esa exposición le abrió puertas: fue secretaria en "Canta si Puedes", panelista en "La Jaula de la Moda" y "Santo Sábado", y jurado en "La Tribuna de Guido".

Años antes, en 2013, ganó el trono de Miss Mundo Santa Fe 2013 entre 18 candidatas de distintos rincones provinciales.

En 2018 debutó en la pantalla grande: actuó en la película "Bañeros 5", con dirección de Rodolfo Ledo y producción de Argentina Sono Film. En esta entrega de la saga los protagonistas fueron los también rosarinos Pachu Peña y Pablo Granados, y Pichu Straneo, Nazareno Mottola y el histórico Gino Renni.

Más allá de los flashes, Robles consolidó una imagen distinta: la de una mujer que se reinventó sin escándalos y que aprendió a manejar su propio destino mediático.

Periodismo deportivo y su amor por Central

En 2019, decidió dejar el país y probar suerte en México, donde trabajó como modelo, actriz y conductora. Cuatro años después, regresó a la Argentina para redirigir su carrera y dar un giro inesperado: se formó en periodismo deportivo y consiguió un lugar como panelista en "F3", el ciclo de ESPN.

Allí se permite hablar con orgullo de su fanatismo por Rosario Central, un costado que suele remarcar como parte de su identidad: “Ser de Central es una forma de ser rosarina”, dijo alguna vez.

Su presencia en ESPN la posicionó además como referente femenina en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Del bajo perfil al romance con Suar

Hasta hace poco, Rocío mantenía una vida sentimental de bajo perfil. Solo se le conoció una relación con Tyago Griffo, hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”. En 2024, su nombre volvió a los portales por un rumor infundado que la vinculaba con el futbolista Alexis Mac Allister, algo que ella desmintió con firmeza.

“Yo estoy tranquila porque sé lo que hice. No me gusta que me inventen historias que no son”, declaró entonces.

Pero el verdadero capítulo amoroso llegó este año, con Adrián Suar. La pareja fue vista compartiendo una cena en Palermo y, poco después, desde el entorno del productor confirmaron que están “conociéndose y apostando al amor”. Tras años de mantener distancia de los titulares, Robles se permite ahora mostrarse sin miedo a la exposición.