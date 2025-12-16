La Capital | Zoom | Rocío Robles

Quién es Rocío Robles, la joven rosarina y de Central que conquistó a Adrián Suar

El productor compartió una foto con la mujer. Nacida y criada en la ciudad, Rocío Robles pasó de las murgas barriales al prime time televisivo.

16 de diciembre 2025 · 08:48hs
Adrián Suar blanqueó su romance con Rocío Robles

Adrián Suar blanqueó su romance con Rocío Robles

Después de meses de rumores y especulaciones, Adrián Suar (57 años) confirmó, finalmente, su romance con la joven rosarina Rocío Robles (32 años). Si bien el vínculo ya había trascendido en los medios, este lunes fue el propio Suar quien subió una historia en Instagram para exhibir un amor que ya todos conocían. El rumor dejó de ser rumor.

La pareja se encuentra compartiendo un viaje por distintas ciudades de Italia. La imagen que eligió Suar para blanquear su relación es una que lo muestra junto a Robles en el Coliseo Romano.

"¿Cuando termina la construcción?", preguntó, con su humor característico, Suar en su historia de Instagram. Ella, por su parte, reposteó la foto en su propia cuenta de Instagram.

La escena encendió las redes, más en un momento en que el nombre de Suar estaba dando vueltas por algunas declaraciones de su ex Araceli González, pero en Rosario el interés tomó otra dirección: la historia de una chica de barrio de esta ciudad que volvió a ser protagonista nacional.

>> Leer más:Adrián Suar blanqueó su romance con una joven rosarina y compartió su primera foto juntos

image

Quién es Rocío, la rosarina que conquisto el corazón de Suar

Nacida el 9 de diciembre de 1992 en Rosario, Rocío creció en el corazón de una familia de clase media, con fuerte vocación social. Su infancia transcurrió entre la murga del barrio y actividades deportivas, hasta que a los 14 años fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Ese reconocimiento marcó el comienzo de una carrera que pronto la llevaría a los medios nacionales.

Su primer gran salto llegó en 2012, cuando participó del reality "La argentina más linda en Sábado Show" (El Trece), donde se consagró como segunda finalista.

rocio2

Dos años más tarde, Robles se incorporó como bailarina a "ShowMatch", el programa de Marcelo Tinelli, donde permaneció en la pista hasta 2017. Esa exposición le abrió puertas: fue secretaria en "Canta si Puedes", panelista en "La Jaula de la Moda" y "Santo Sábado", y jurado en "La Tribuna de Guido".

>>Leer más: La candidata a Miss Mundo de la provincia es rosarina

Años antes, en 2013, ganó el trono de Miss Mundo Santa Fe 2013 entre 18 candidatas de distintos rincones provinciales.

rocio
Rocío Robles durante su paso por ShowMatch

Rocío Robles durante su paso por ShowMatch

En 2018 debutó en la pantalla grande: actuó en la película "Bañeros 5", con dirección de Rodolfo Ledo y producción de Argentina Sono Film. En esta entrega de la saga los protagonistas fueron los también rosarinos Pachu Peña y Pablo Granados, y Pichu Straneo, Nazareno Mottola y el histórico Gino Renni.

rocio44

Más allá de los flashes, Robles consolidó una imagen distinta: la de una mujer que se reinventó sin escándalos y que aprendió a manejar su propio destino mediático.

Periodismo deportivo y su amor por Central

En 2019, decidió dejar el país y probar suerte en México, donde trabajó como modelo, actriz y conductora. Cuatro años después, regresó a la Argentina para redirigir su carrera y dar un giro inesperado: se formó en periodismo deportivo y consiguió un lugar como panelista en "F3", el ciclo de ESPN.

rocio3
La periodista rosarina con Martín Souto en el estudio de ESPN

La periodista rosarina con Martín Souto en el estudio de ESPN

Allí se permite hablar con orgullo de su fanatismo por Rosario Central, un costado que suele remarcar como parte de su identidad: “Ser de Central es una forma de ser rosarina”, dijo alguna vez.

imageroc

Su presencia en ESPN la posicionó además como referente femenina en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Del bajo perfil al romance con Suar

Hasta hace poco, Rocío mantenía una vida sentimental de bajo perfil. Solo se le conoció una relación con Tyago Griffo, hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”. En 2024, su nombre volvió a los portales por un rumor infundado que la vinculaba con el futbolista Alexis Mac Allister, algo que ella desmintió con firmeza.

“Yo estoy tranquila porque sé lo que hice. No me gusta que me inventen historias que no son”, declaró entonces.

rocío1

Pero el verdadero capítulo amoroso llegó este año, con Adrián Suar. La pareja fue vista compartiendo una cena en Palermo y, poco después, desde el entorno del productor confirmaron que están “conociéndose y apostando al amor”. Tras años de mantener distancia de los titulares, Robles se permite ahora mostrarse sin miedo a la exposición.

rocio77

Noticias relacionadas
Horacio Rodríguez Larreta espera su primer hijo junto a Milagros Maylin

Quién es Milagros Maylin, la esposa de Larreta: la pareja tendrá su primer hijo

El Stream del Conicet se llevó el Martín Fierro de Oro

Martín Fierro de Streaming 2025: uno por uno, todos los ganadores

El programa de streming rosarino fue premiado en la primera edición de los Martín Fierro

BrindisTV se llevó el premio a mejor programa federal en los Martín Fierro de Streaming

Rob Reiner y su esposa Michelle Singer fueron hallados sin vida en su casa de Los Ángeles

Asesinaron al director Rob Reiner y a su esposa en su casa de Los Ángeles

Ver comentarios

Las más leídas

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Lo último

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofia Gonet: En privado me pidió disculpas. Se las acepté

Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofia Gonet: "En privado me pidió disculpas. Se las acepté"

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Catiltar advirtió un aumento de la demanda en Rosario por descuentos de Cabify y otras aplicaciones legales, pero pidió un ajuste de tarifa en marzo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
Política

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela
La Ciudad

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ovación
Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: Nadie sabe lo que pasó con Holan

Por Luis Castro
Ovación

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: Nadie sabe lo que pasó con Holan

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay

Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró bicampeón de primera división de fútbol playa

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró bicampeón de primera división de fútbol playa

Policiales
Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

La Ciudad
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños
Policiales

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados
POLICIALES

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
La Ciudad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina