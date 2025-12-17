José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

El secretario de Política Económica (viceministro de Economía), José Luis Daza, confirmó este martes que recibió un ofrecimiento para incorporarse al futuro gobierno de Chile , que encabezará José Antonio Kast , aunque evitó definir si aceptará el cargo y destacó su compromiso con la administración de Javier Milei.

La confirmación llegó horas después del encuentro que mantuvieron en Casa Rosada el presidente argentino y el mandatario chileno electo. Daza participó del programa "Las Tres Anclas", del canal de streaming libertario Carajo, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Ante la consulta del conductor Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, el funcionario reconoció la existencia de la propuesta. “Me ofrecieron algunos cargos” , respondió, entre risas.

Economista de extensa trayectoria internacional, Daza nació en la Argentina hace 66 años pero posee también nacionalidad chilena . Se formó y desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos, donde trabajó en JP Morgan, entidad en la que conoció a Caputo, y en Deutsche Bank, entre otras firmas financieras. Vivió más de cuatro décadas en Nueva York antes de incorporarse al actual equipo económico.

Argentina como modelo para el Chile de Kast

Pese a admitir los contactos con el entorno de Kast, Daza remarcó la relevancia que tiene para él su función actual. "En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que hice. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico. Estoy muy emocionado", sostuvo. Además, afirmó que el país ingresó en una nueva etapa económica, tras cerrar el proceso de estabilización, con foco en crecimiento, inversión y bienestar.

Caputo respaldó públicamente a su colaborador y amigo. "Siempre supe que, dada su enorme capacidad, le iban a proponer algo. Para nosotros es un lujo si se queda y, si se va, lo apoyaremos", señaló el ministro, quien definió el ofrecimiento como un reconocimiento internacional al rumbo del programa económico.

Esta decisión de incorporar al actual viceministro de Economía de la Nación no es casualidad, ya que durante la campaña electoral chilena, Kast citó en reiteradas ocasiones al gobierno argentino como ejemplo de disciplina fiscal. "Vamos a aplicar una política estricta y no gastar lo que no tenemos. Al otro lado de la cordillera fueron drásticos con el gasto político y aquí vamos a hacer lo mismo", afirmó el candidato ultraderechista que asumirá en marzo del 2026.

El acercamiento entre ambos gobiernos se profundizó este martes con una reunión de casi dos horas entre Milei y Kast en Casa Rosada. Según aseguró la Presidencia, el encuentro resultó "excelente" y sentó las bases para reforzar la cooperación bilateral en seguridad, política migratoria y comercio, en un contexto de creciente afinidad ideológica entre países.