La Capital | Política | Kast

José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

El secretario de Política Económica confirmó contactos para sumarse a la futura gestión chilena y dejó abierta su continuidad en el gobierno argentino

17 de diciembre 2025 · 11:12hs
José Luis Daza

José Luis Daza, viceministro de Economía de la Nación

El secretario de Política Económica (viceministro de Economía), José Luis Daza, confirmó este martes que recibió un ofrecimiento para incorporarse al futuro gobierno de Chile, que encabezará José Antonio Kast, aunque evitó definir si aceptará el cargo y destacó su compromiso con la administración de Javier Milei.

La confirmación llegó horas después del encuentro que mantuvieron en Casa Rosada el presidente argentino y el mandatario chileno electo. Daza participó del programa "Las Tres Anclas", del canal de streaming libertario Carajo, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Ante la consulta del conductor Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, el funcionario reconoció la existencia de la propuesta. “Me ofrecieron algunos cargos”, respondió, entre risas.

Economista de extensa trayectoria internacional, Daza nació en la Argentina hace 66 años pero posee también nacionalidad chilena. Se formó y desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos, donde trabajó en JP Morgan, entidad en la que conoció a Caputo, y en Deutsche Bank, entre otras firmas financieras. Vivió más de cuatro décadas en Nueva York antes de incorporarse al actual equipo económico.

>> Leer más: Kast, el nuevo presidente de Chile, llega este martes a la Argentina para encontrarse con Milei

Argentina como modelo para el Chile de Kast

Pese a admitir los contactos con el entorno de Kast, Daza remarcó la relevancia que tiene para él su función actual. "En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que hice. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico. Estoy muy emocionado", sostuvo. Además, afirmó que el país ingresó en una nueva etapa económica, tras cerrar el proceso de estabilización, con foco en crecimiento, inversión y bienestar.

Caputo respaldó públicamente a su colaborador y amigo. "Siempre supe que, dada su enorme capacidad, le iban a proponer algo. Para nosotros es un lujo si se queda y, si se va, lo apoyaremos", señaló el ministro, quien definió el ofrecimiento como un reconocimiento internacional al rumbo del programa económico.

Esta decisión de incorporar al actual viceministro de Economía de la Nación no es casualidad, ya que durante la campaña electoral chilena, Kast citó en reiteradas ocasiones al gobierno argentino como ejemplo de disciplina fiscal. "Vamos a aplicar una política estricta y no gastar lo que no tenemos. Al otro lado de la cordillera fueron drásticos con el gasto político y aquí vamos a hacer lo mismo", afirmó el candidato ultraderechista que asumirá en marzo del 2026.

El acercamiento entre ambos gobiernos se profundizó este martes con una reunión de casi dos horas entre Milei y Kast en Casa Rosada. Según aseguró la Presidencia, el encuentro resultó "excelente" y sentó las bases para reforzar la cooperación bilateral en seguridad, política migratoria y comercio, en un contexto de creciente afinidad ideológica entre países.

Noticias relacionadas
La Cámara de Diputados tratará hoy la ley de Presupuesto 2026, en la que se incluyó un artículo que deroga el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a José Antonio Kast, mandatario electo de Chile. 

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

El gobernador Maximiliano Pullaro bajó línea a sus ministros y funcionarios en la reunión de gabinete ampliado realizada en Rosario. 

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Rafael Gutiérrez estará al frente del tribunal.

Rafael Gutiérrez presidirá el Tribunal Electoral de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Lo último

José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: Nos quieren llevar al siglo XIX

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Desarrollarán departamentos con servicios de lujo para viajeros, en un complejo que incluirá además otros atractivos. Toda la información
La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país
Ovación

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: Nos quieren llevar al siglo XIX
Economía

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
Policiales

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Ovación
El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

Por Luis Castro
Ovación

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El verdugo de Central sobre el pasillo de Estudiantes: Al título lo tenés que luchar

El verdugo de Central sobre el pasillo de Estudiantes: "Al título lo tenés que luchar"

Expectativa por el arribo de Messi al país: lo esperan en el Aeropuerto de Sauce Viejo

Expectativa por el arribo de Messi al país: lo esperan en el Aeropuerto de Sauce Viejo

Policiales
Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
Policiales

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Ciberestafa: desbaratan banda que perjudicó a empresas agropecuarias

Ciberestafa: desbaratan banda que perjudicó a empresas agropecuarias

La Ciudad
Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe
Información General

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades
La Ciudad

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur
POLICIALES

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible
POLICIALES

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Pullaro: No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe
Política

Pullaro: "No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud
LA CIUDAD

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa
La Ciudad

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad
POLICIALES

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Los aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral
Economía

Los aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares
La Ciudad

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado
INFORMACION GENERAL

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado