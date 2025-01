La hermana de Icardi defendió a la China Suárez y vapuleó a Wanda: "Qué asco"

Si bien no es ningún secreto que Ivana Icardi está peleada con su ex cuñada, tampoco le interesa mantenerse neutral ante esta situación. " Los celos, el odio y su narcisismo no la están dejando pensar y menos proteger a los menores", opinó a través de redes sociales.

La influencer de 29 años lleva mucho tiempo distanciada del delantero de Galatasaray, pero se sintió interpelada y no solo como familiar. En este sentido, manifestó: "Soy madre y nunca en mi vida me pondría en contra de alguien que le da amor y felicidad a mi hija , aunque sea la nueva pareja de su padre".

Así como empezó a disparar una serie de tuits filosos contra Wanda, la ex participante de "Gran Hermano" confirmó el romance antes que su hermano. El día anterior le preguntaron qué opinaba de la China y respondió: "Ya la conoceré si Dios quiere y les cuento".

Ivana se quejó del "acoso constante e inexplicable" a la cantante. "Las mujeres machistas la detestan porque es libre, hace lo que quiere y en sus domesticadas mentes nunca lo van a llegar a entender", señaló en una historia de Instagram.

Ivana Icardi criticó a Wanda Nara en redes sociales

"Perdón, pero todo me parece nefasto", comentó la hermana de Icardi. A continuación disparó contra Wanda: "Su familia ha vivido de mi hermano ¿No tienen la decencia de ponerle un freno?".

La modelo de 29 años consideró que la difusión de las imágenes de sus sobrinas y los hijos de la China no son el problema principal. "¿Saben qué es peor que unas fotos? Exponer toda tu intimidad por ganas de protagonismo", señaló.

La expareja de Luifa Galesio consideró que la conductora de "Bake Off Famosos" lleva años diciendo mentiras y remató: "Ustedes siguen creyendo las pelotudeces que arma para que sigan hablando".

"A mí el tiempo me sigue dando la razón", concluyó Ivana. No obstante, cuestionó la veta de "guionista" de su ex cuñada porque "hay niñas que no se lo merecen".