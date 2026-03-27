La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva La jornada inicial contó con la participación de los ministros del máximo tribunal santafesino, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta y Margarita Zabalza 27 de marzo 2026 · 06:30hs

La capacitación tuvo lugar en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en Rosario. La capacitación tuvo lugar en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en Rosario.

La Corte Suprema santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva e la inscripción en el Sisfe (para acceder a los expedientes a los que los profesionales matriculados se encuentre vinculados). En este marco, el máximo tribunal llevó a cabo el taller “Oralidad efectiva y registración en el Sisfe”, dictado por los abogados Héctor Chayer y Juan Pablo Marcet.

La primera jornada contó con la presencia de los ministros de la Corte, Roberto Falistocco y Daniel Erbetta, junto con la ministra Margarita Zabalza. La actividad se enmarca en las “Jornadas de capacitación y fortalecimiento de la gestión oral efectiva en el proceso civil”, conforme a lo dispuesto en abril de 2018 y sus posteriores extensiones.

El ciclo se desarrolló en dos días, con modalidad presencial, en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia en Rosario y tuvo transmisión simultánea vía Zoom para las sedes de Santa Fe, Rafaela, Vera, Reconquista y Venado Tuerto. La capacitación convocó a un importante número de jueces, funcionarios y empleados judiciales.

Cabe destacar que el pasado 17 de marzo la Corte Suprema actualizó el Protocolo de Oralidad Efectiva, ampliando su alcance a distintos procesos y procedimientos, e incorporando nuevas unidades jurisdiccionales para su aplicación. Esta ampliación entrará en vigencia el próximo 4 de mayo.

Con esta iniciativa, la Corte Suprema reafirma su compromiso con la modernización de la justicia civil, promoviendo la oralidad efectiva y el uso adecuado de herramientas digitales como el Sisfe.