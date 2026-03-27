No irá al Mundial 2026 por una lesión y dejó un contundente mensaje: "La vida me debe sueños por cumplir"

El jugador se rompió el ligamento cruzado de una rodilla cuando su convocatoria parecía casi un hecho. Estará varios meses lejos de las canchas.

Joaquín Panichelli se lesionó y no podrá ir al Mundial 2026. "Es uno de los momentos más duros de mi vida", dijo.

La selección argentina se enfrentará esta noche a Mauritania en la cancha de Boca como parte de su preparación para el Mundial 2026 , se comenzará el 11 de junio y se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El martes el equipo conducido por Lionel Scaloni volverá a jugar, en esa ocasión ante Zambia.

El plantel argentino está concentrado en el predio de la AFA en Ezeiza y entre los jugadores convocados por el técnico nacido en Pujato hay varios que se juegan su chance de ir al Mundial. Uno de ellos es el actual goleador de la Liga de Francia, Joaquín Panichelli, quien tenía grandes posibilidades de ser parte del equipo argentino y se quedó afuera por una lesión.

Panichelli sufrió la rotura de un ligamento cruzado en una de sus rodillas tras lesionarse durante un entrenamiento del equipo nacional en Ezeiza. La propia AFA dio a conocer la novedad este viernes a la mañana a través de un comunicado. El delantero se lesionó el jueves, pero la confirmación oficial sobre la gravedad de su lesión se demoró algunas horas debido a los estudios que le hicieron.

El mensaje de Joaquín Panichelli en las redes

Poco después de conocer la noticia, Panichelli publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que acepta que se trata para él de una noticia durísima, pero al mismo tiempo se muestra resiliente y rechaza cualquier gesto de compasión por lo que le pasó.

"Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina", publicó el delantero. Y añadió: "Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie. Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final".

Más adelante, Panichelli expresó: "La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son 2 días”.