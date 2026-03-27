La Capital | Ovación | Mundial 2026

No irá al Mundial 2026 por una lesión y dejó un contundente mensaje: "La vida me debe sueños por cumplir"

El jugador se rompió el ligamento cruzado de una rodilla cuando su convocatoria parecía casi un hecho. Estará varios meses lejos de las canchas.

27 de marzo 2026 · 15:16hs
Joaquín Panichelli se lesionó y no podrá ir al Mundial 2026. Es uno de los momentos más duros de mi vida

Joaquín Panichelli se lesionó y no podrá ir al Mundial 2026. "Es uno de los momentos más duros de mi vida", dijo. 

La selección argentina se enfrentará esta noche a Mauritania en la cancha de Boca como parte de su preparación para el Mundial 2026, se comenzará el 11 de junio y se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El martes el equipo conducido por Lionel Scaloni volverá a jugar, en esa ocasión ante Zambia.

El plantel argentino está concentrado en el predio de la AFA en Ezeiza y entre los jugadores convocados por el técnico nacido en Pujato hay varios que se juegan su chance de ir al Mundial. Uno de ellos es el actual goleador de la Liga de Francia, Joaquín Panichelli, quien tenía grandes posibilidades de ser parte del equipo argentino y se quedó afuera por una lesión.

Panichelli sufrió la rotura de un ligamento cruzado en una de sus rodillas tras lesionarse durante un entrenamiento del equipo nacional en Ezeiza. La propia AFA dio a conocer la novedad este viernes a la mañana a través de un comunicado. El delantero se lesionó el jueves, pero la confirmación oficial sobre la gravedad de su lesión se demoró algunas horas debido a los estudios que le hicieron.

Leer más: Era un tapado para ir al Mundial 2026, se rompió el ligamento de una rodilla y ahora se lo perderá

El mensaje de Joaquín Panichelli en las redes

Poco después de conocer la noticia, Panichelli publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que acepta que se trata para él de una noticia durísima, pero al mismo tiempo se muestra resiliente y rechaza cualquier gesto de compasión por lo que le pasó.

"Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina", publicó el delantero. Y añadió: "Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie. Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final".

Más adelante, Panichelli expresó: "La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son 2 días”.

Noticias relacionadas
Miguel Terceros anotó el segundo de Bolivia, de penal, y dejo a su equipo a un paso del Mundial 2026.   

Bolivia lo dio vuelta, le ganó a Surinam y sigue soñando con el Mundial 2026

La Fifa busca evitar demoras para agilizar el juego. El VAR también tendrá nuevas facultades.

La Fifa introduce fuertes cambios en el reglamento del fútbol: cuáles son y qué efectos buscan

La selección argentina se enfrentará a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo

Entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar

La camiseta alternativa se puede comprar en la página oficial de Adidas o en tiendas seleccionadas

La selección argentina ya tiene camiseta alternativa para el Mundial 2026: cuánto cuesta

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva vida de un exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Lo último

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni

Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Fueron a rescatar perros en Grandoli al 2900 y se encontraron con un hombre de 84 años atado a su cama en condiciones de desnutrición y deshidratación
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF
Política

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva vida de un exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Ovación
Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión
OVACIÓN

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Inter Miami se inspiró en Newells para homenajear a Lionel Messi

Inter Miami se inspiró en Newell's para homenajear a Lionel Messi

Liga Argentina de Básquet: el sorprendente Provincial cierra su participación en fase de grupos

Liga Argentina de Básquet: el sorprendente Provincial cierra su participación en fase de grupos

Policiales
Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador

Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

La Ciudad
De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad

Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva
La Ciudad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
La Ciudad

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online
La Ciudad

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles
Economía

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha
La Ciudad

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha

Extorsión en Newells: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore
Policiales

Extorsión en Newell's: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore

En julio vuelven a Newells cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos
OVACIÓN

En julio vuelven a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos

Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Por Martín Stoianovich
Policiales

Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego
Policiales

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos
La Ciudad

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito
LA CIUDAD

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?
Información General

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria
Economía

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos

Aumentan las sanciones económicas por delitos contra la fauna en Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy
la region

Aumentan las sanciones económicas por delitos contra la fauna en Santa Fe

El plantel de Central Córdoba visitó un ex centro clandestino de detención en Rosario a 50 años del golpe
Política

El plantel de Central Córdoba visitó un ex centro clandestino de detención en Rosario a 50 años del golpe

Menos carne en la mesa: prevén una caída fuerte del consumo por el alza de precios y las exportaciones
Economía

Menos carne en la mesa: prevén una caída fuerte del consumo por el alza de precios y las exportaciones

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio
POLICIALES

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio