Yanina Latorre dio a conocer las declaraciones de las hijas de Wanda sobre la China: "La vieron desnuda"

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por no dejarle tener contacto con sus hijas, que hasta el momento estuvieron conviviendo con el futbolista y la China Suárez. En este contexto, la panalista de Lam filtró vía historias de Instagram las polémicas declaraciones de Francesca e Isabella, donde mencionan maltratos y manipulaciones por parte de la actriz. “Las declaraciones son tremendas, angustiantes. Me hicieron llorar”, adelantó la Yanina

“Ellas no sabían que la China era la China. La llamaban "Euge, la amiga de papá que tiene dos hijos: Amancio y Magnolia". El problema se armó cuando vieron TikTok con sus amigas y se enteraron que Euge era la famosa China Suárez ”, comenzó Latorre.

Las declaraciones de las hijas de Wanda Nara sobre la China Suárez

Mientras disfruta de sus vacaciones junto a su marido Diego, la panelista Yanina Latorre compartió, en sus historias de Instagram, las declaraciones que las hijas de Wanda Nara dieron ante la justicia.

Latorre no dudó en arremeter contra la actriz: “La China y Mauro fueron a tatuarse juntos. ¿Pueden ser tan de manual? Él esta enojado y despechado por Wanda. Pero la China piensa? Como le gusta la guita”.

Según Yanina, las niñas “Salieron muy angustiadas porque estuvieron al cuidado de Claudia, la niñera que Wanda no quería”.

Como detalló la panelista, las hijas de Nara no sabían que Eugenia era la China mientras convivieron, la conocían como “Euge la amiga de papá”. Fue a través de TikTok que las pequeñas se enteraron quien realmente era. “Si nos remontamos en el tiempo, las chicas presenciaron muchas peleas de los padres por la China. La que era amiga de Zaira, hablaba con Wanda y a la vez calentaba a Mauro. Un amor de mina”, dijo Latorre. Y agrego: “Icardi lloraba y les decía a las chicas que mamá estaba enojada por la China. Estas niñas sufrieron mucho por la China. Imagínense el escándalo que se armó cuando por TikTok se enteraron que era la famosa China”.

El relato de Latorre no término ahi, ya que la panelista también dio detalles sobre la convivencia de las hijas de Wanda con Mauro Icardi y la China Suárez. "Las chicas contaron que Amancio, hijo de Euge, dormía con las niñeras en el cuarto de servicio. Que magnolia lloraba mucho y no quería, y entonces Euge, la metía en la cama de Isabella, que dormía en un cuarto con su hermana, que ella no quería, pero la obligaba", dijo la panelista.

Lo más polémico fue cuando Latorre relató la terrible situación vivida por las niñas: "De noche, deambulaban por la casa y veían a Euge tomar champagne con el padre. Otras noches la vieron desnuda", contó. “Cuando comían, Euge les preguntaba a Magnolia si quería un hermanito. Un tacto terrible. Hay madres que te arruinan la existencia", agregó.

En otro fragmento de sus relatos, Latorre también mencionó lo que supuestamente sucedía mientras la China cuidaba a las niñas: “Las mucamas de Icardi encontraron test de embarazo por toda la casa. Todo muy normal”. Además, comentó que la China les preguntaba a las niñas sobre Wanda Nara, qué hacía o qué comía,"Euge les criticaba a la madre cuando el padre no estaba y les decía las cosas que no le tenían que contar a la madre. Enseñarle a mentir a 2 chiquitas de 8 y 9 años".

Finalmente, Latorre apuntó directamente contra Mauro y Eugenia Suárez, cuestionando su falta de consideración por los niños: “Las 2 niñas cuentan lo mismo por separado y lloran! Que horror que pasen por esto", reflexionó con indignación en sus redes.

yanina 1.png

yanina 2.png

yanina 3.png

La respuesta de Mauro Icardi

Ante las declaraciones de Yanina Latorre, Mauro Icardi no tardó en responder y confirmó su romance con la China Suarez. Mediante sus historias de instagram, dio a concoer una serie de fotos de la actriz junto a sus hijas y escribió "El amor siempre vence al odio".

las fotos de la china.png La China Suarez junto a las hijas de Wanda Nara

Luego publicó un posteo donde dio su versión sobre los hechos y arremetió directamente contra Wanda Nara. "Como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijas como venimos respetando por pedido de un Juez y un Defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades. ¿Hasta cuándo queremos creer y vivir en la mentira?", comenzó el futbolista

El rosarino, enumeró punto por punto las acusaciones contra su ex mujer. "Tenían que entregarme a mis hijas el 13/12 y me apagaron los teléfonos hasta el 17/12 porque la madre estaba de viaje con el “novio” por Europa, el cuál confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hacía 3 años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mí y a sus hijas que era “UN AMIGO”, detalló.

Después lanzó un mensaje dirigido a L-Gante, donde acusa a Nara de haberlo hecho infiel igual que a él, "el fue TAN ENGAÑADO como lo fui yo porque en enero de 2023 se encontró con el jugador senegalés en Dubai, mientras el 25/01/23 transcurría el cumpleaños de su hijo, a quienes sus hermanos/as y familiares", comentó Icardi.

