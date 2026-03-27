Vuelve a Rosario "El Brote", el exitoso unipersonal que propone "una experiencia arrolladora"

A un actor se le comienzan a desdibujar los límites entre la ficción y la realidad y ahora hasta desconfía de quien escribe los acontecimientos de su propia vida. ¿Qué clase de personaje somos en esta historia? Así se presenta “El Brote”, el unipersonal protagonizado por Roberto Peloni, que lleva tres años consecutivos conquistando la cartelera porteña y regresa a Rosario después de recorrer países como España, Estados Unidos y Suecia.

Bajo la dirección y dramaturgia de Emiliano Dionisi, la obra se podrá ver en la ciudad este viernes 27, a las 21, en el Teatro La Comedia (Mitre 958) . Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro y a través de su página web oficial.

Estrenada en febrero de 2023 en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, " El Brote" fue creciendo rápidamente hasta llegar a un público masivo por fuera del circuito del teatro independiente. Tuvo un primer paso por Rosario ese mismo año y un regreso en el 2024. La propuesta pone el foco en el mundo del actor y en ese límite difuso entre lo que se interpreta y lo que se vive, construyendo una historia que mezcla humor, vértigo y reflexión. Tras una gira internacional por Europa y Latinoamérica, vuelve a la ciudad para reencontrarse con el público rosarino.

Detrás del éxito estácreador inquieto y de amplia trayectoria, además de director, dramaturgo y docente. Como fundador de la Compañía Criolla,Otro elemento clave del suceso esintérprete con extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.Ese recorrido compartido, atravesado por años de trabajo y búsquedas en común, es también el: un unipersonal escrito especialmente porMás que un proyecto aislado,

“En un momento hay uno de esos trabajos que a él se le pospone y me dice ‘dame una semana’. Yo creí que estaba empezando a adaptar una obra inglesa que veníamos leyendo, pero me dijo ‘terminé, es otra cosa’. Me lo mandó y cuando lo leí sentí que era lo que hubiera querido hacer toda la vida, porque de alguna manera resumía toda mi experiencia con el teatro”, contó Peloni, sobre el primer encuentro con el texto que interpreta desde hace tres años.

En diálogo con La Capital, el actor reflexionó sobre el proceso de construcción de "El Brote", su vínculo con el personaje de Beto, el desafío de sostener un unipersonal que no deja de transformarse y la relación con el público en una obra que, lejos de agotarse, sigue creciendo función a función.



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"El Brote": entre el personaje y quien lo interpreta

En "El Brote", Roberto Peloni se pone en la piel de Beto, un actor que forma parte de una compañía de repertorio pero que nunca accede a los roles protagónicos. Siempre le tocan los papeles menores, esos que aparecen apenas para decir una línea. Desde ahí, la obra construye un recorrido vertiginoso por su mundo interno: los vínculos con sus compañeros, los ensayos, las giras y, sobre todo, esa sensación persistente de estar esperando algo que no llega.

“Beto es un actor que ansía los grandes papeles, los protagónicos, pero siempre le toca un poco lo mismo. Y en eso él empieza a engranarse en un torbellino de pensamientos, sospecha que hay un complot y aparece toda su paranoia”, describió el propio Peloni.

La obra, además, tiene una capa particular: se trata de un actor interpretando a un actor. En ese juego de espejos entre ficción y realidad, la experiencia personal también se vuelve inevitable. “Hay mucho de uno. Beto pone una lupa en ciertos aspectos que hacen que cruce la línea, que se exceda en esos límites”, señaló Peloni. En ese sentido, el vínculo previo con Dionisi resultó clave: “Creo que Emiliano, al escribir la obra pensando en mí, en mis colores, en mis posibilidades como actor, hizo un material muy a medida, a medida de lo que me podía divertir”.

Ese “material a medida” se traduce también en la exigencia que propone en escena. A lo largo del unipersonal, Peloni no solo encarna a Beto, sino que compone múltiples personajes sin abandonar el escenario, en un despliegue que exige precisión y entrega constante. “El ejercicio que propone el espectáculo es tan desafiante como básico. Me lleva a hacer un trabajo de base, de trabajar con mi instrumento. Y de tener la necesidad de que el instrumento también esté muy afilado. Necesito de mi voz, de mi cuerpo, de mi aire, de mi mente, de mi emoción”, apuntó.

De todas maneras, la obra no se agota en lo teatral ni en el vínculo con el oficio del actor. En ella aparece una dimensión más amplia, que conecta con cualquier espectador. Peloni trazó un paralelismo entre el escenario y la vida cotidiana: “El teatro no se detiene, hay que seguir adelante a como dé lugar. Hay un montón de cosas que uno tiene que poder soltar y seguir adelante con la historia, no quedarse pegado a algo que no salió o a algo que esperás y no sucede”. En esa línea, lo que atraviesa a Beto se vuelve reconocible en otros ámbitos: “Esas voces que todos tenemos y que uno empieza a hacer ese rumeo y esa fricción interna que uno empieza a generar, creo que también se traslada a las distintas profesiones, a quien no consigue lo que desea”.



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Una obra que se renueva constantemente

A más de tres años de su estreno, la obra sigue transformándose. Después de cumplir sus 300 funciones y un recorrido que incluye distintas salas y formatos, según Peloni, el desafío de sostener un unipersonal está lejos de agotarse. “Da la sensación de que recién estamos empezando. La obra tiene la posibilidad de ser muy adaptable: dialoga muy bien con espacios íntimos, pero también con espacios inmensos, y eso también hace que todo el tiempo se sienta viva”, detalló el actor.

El regreso a Rosario también aparece como parte de ese mismo movimiento, como un nuevo encuentro dentro de una historia que sigue escribiéndose función a función. En su tercera visita, Peloni mostró su entusiasmo por regresar a una ciudad a la que definió como “muy teatrera”, el lugar donde “se solían estrenar los espectáculos antes de sacarlos de gira o de estrenarlos en Buenos Aires”.

Con respecto al público local, señaló: “El público de Rosario está muy habituado no sólo por su calidad de artistas sino por esta circulación de espectáculos que tienen. Es una ciudad con mucha historia teatral y mucha historia artística entonces realmente es una plaza importantísima que nos ha recibido espectacularmente todas las veces y que es una es una cita infaltable para la gira teatral".

Ese vínculo con el público no sólo se construye en la expectativa del regreso, sino también en el momento mismo de la función, en una experiencia que se renueva en cada encuentro. “Me maravilla que se vuelva a armar el cuento, que estemos ahí un cúmulo de gente viviendo una historia. Hay una persona que está parada contando un cuento pero se arma una magia”, señaló Peloni.

Y es justamente en esa magia, en donde aparece algo que sigue sorprendiendo al actor incluso después de años: “En un momento llegamos a una sala o uno está escondido entre bastidores a punto de salir y en un momento todo el espacio se transforma y estamos todos metidos en un cuento atravesados por la emoción por la risa por el llanto".

A la hora de invitar al público a ver "El Brote", Peloni adelantó: "Vengan a vivir una historia absolutamente vertiginosa y llena de emociones donde se van a reencontrar con los grandes clásicos del teatro casi todos resumidos en una sola obra y para los que no conocen a los grandes clásicos que vengan sin miedo también porque en la obra se explica todo y no hace falta conocer nada. No se van a arrepentir y seguramente van a vivir una experiencia arrolladora".

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