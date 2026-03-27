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Liga Argentina de Básquet: el sorprendente Provincial cierra su participación en la temporada regular

El Rojo llega al último partido de la fase de grupos como líder absoluto en las dos conferencias. Este viernes enfrenta a Racing en Avellaneda.

27 de marzo 2026 · 15:00hs
El acuatoriano Abraham Barahona es una de las grandes figuras de Provincial en la Liga Argentina de Básquet.

Club Provincial

El acuatoriano Abraham Barahona es una de las grandes figuras de Provincial en la Liga Argentina de Básquet.

Provincial cerrará su participación en la fase regular de la Liga Argentina de Básquet frente a Racing, uno de los pocos equipos que logró vencerlo durante esta temporada. El partido se jugará mañana en el Centro Deportivo de la Academia, en la ciudad de Avellaneda.

El equipo rosarino llegará a ese partido como único líder de la Conferencia Sur de la Liga y también como el de mejor producción en el certamen, con un récord de 23 victorias y ocho derrotas y un porcentaje de triunfos del 71,8 por ciento.

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El Rojo ya se aseguró hace rato su clasificación a los playoffs, etapa en la que pasará directamente a los octavos de final junto con otros tres equipos de su conferencia y cuatro de la Conferencia Norte.

La ventaja de Provincial

Aunque viene de una derrota ante Pergamino Básquet, Provincial aventaja por un partido al equipo que fue su principal competidor en la pelea por el liderazgo en la Conferencia Sur, Central Entrerriano, que esta semana perdió ante Pico FC como visitante. El equipo de la provincia mesopotámica es uno de los grandes candidatos al título y a obtener uno de los ascensos a la Liga Nacional de Básquet.

Provincial y Racing se enfrentaron el 9 de enero en el estadio Salvador Bonilla, en la reanudación de la Liga tras el parate por las fiestas. Ese día jugaron un partido vibrante que fue al suplementario y terminó con victoria de la Academia por 88 a 77.

Con un básquet de alto vuelo

La producción del equipo rosarino a lo largo de la Liga fue sorprendente. Conducido por Esteban Gatti, el Rojo más de una vez jugó un básquet de alto vuelo y consiguió grandes producciones. Aunque al comienzo de la Liga nadie lo situaba entre los candidatos al ascenso, con el paso de los partidos se convirtió en uno de los rivales a vencer para los equipos que se armaron con el propósito de llegar a la Liga Nacional. Y hoy los mira a todos desde lo más alto de la tabla.

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El Rojo se lució tanto en su estadio como cuando debió jugar lejos de la ciudad, donde obtuvo algunos resultados resonantes. Por ejemplo, ante Pico FC y Quilmes de Mar del Plata, dos de los rivales que ya desde la etapa previa al inicio de la Liga llevan colgada la chapa de candidatos.

El partido ante Racing en Avellaneda se iniciará a las 21 y a la misma hora Central Entrerriano enfrentará en Gualeguaychú a Ciclista Juninense.

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