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Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

Con los asesinatos de Alexis Barrios en Santa Lucía y Oscar Sarria en Alberdi son 10 crímenes en marzo, casi la mitad del total registrado en lo que va de 2026

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

26 de marzo 2026 · 18:22hs
Uno de los crímenes ocurrió a metros de un kiosco del barrio Santa Lucía. 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Uno de los crímenes ocurrió a metros de un kiosco del barrio Santa Lucía. 
Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Dos crímenes ocurridos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves marcaron el pulso de un marzo violento en el que se registra, a cinco días del fin de mes, un aumento en relación a enero y febrero. Primero fue asesinado un hombre de 36 años en el barrio Santa Lucía, ataque que también dejó herida a una mujer. Más tarde los tiros fueron en el barrio Alberdi contra un comerciante de 62 años que cumplía una condena condicional.

Alexis Barrios, de 36 años, fue la víctima fatal del ataque ocurrido al anochecer del jueves en el cruce de Ricardo Rojas y 1707, barrio Santa Lucía. Allí estaba a metros de un kiosco con otras personas, entre las que había una mujer a la que también la alcanzó un balazo. "No sabemos si fue contra él, contra ella o contra el kiosco", dijeron su allegados en la casa familiar ubicada a pocas cuadras del lugar del hecho.

>> Leer más: Violenta balacera en Santa Lucía deja un hombre muerto y una mujer herida

En la zona norte Oscar Ramón Sarria fue asesinado en su casa de Machaín al 1800. Allí atendía desde hace unos pocos años un comercio, y cumplía una condena condicional por balear a un joven de 30 años en mayo de 2023. "Él iba a la iglesia, por ahí buscaba un cambio. Dios te puede dar un cambio, pero el rival a veces no", comentó un vecino que solía comprarle en su despensa.

Balacera en Santa Lucía

Alexis Barrios, de 36 años, fue asesinado cerca de las 19.45 cuando estaba con otras personas sobre la pared de un kiosco ubicado en la ochava de calle Ricardo Rojas y 1707. La mecánica del ataque, de acuerdo a testigos, fue la habitual: dos tipos en moto frenaron a metros del grupo y comenzaron a disparar. Fueron al menos nueve balazos, de acuerdo a las vainas calibre 9 milímetros que levantaron los peritos. Barrios recibió dos en el pecho, uno en un brazo y otro en una pierna, mientras que a una mujer de 32 años que estaba con él un disparo le entró por una nalga y le salió por la rodilla.

>> Leer más: Murió en el Clemente Álvarez un muchacho que había sido baleado en barrio Santa Lucía

Este jueves los allegados de Barrios -su ex pareja, dos hijos pequeños y otras personas- estaban reunidos en la casa familiar de Colombres al 2200, a cinco cuadras de la escena del crimen. Contaron a La Capital que el hombre había salido un rato antes a comprar cigarrillos y que al cabo de unos minutos llegaron unos conocidos a avisarles lo que había pasado. Admitieron que el hombre había tenido conflictos en otro tiempo pero que no estaban al tanto de algún problema actual.

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A metros de un kiosco cayó herido Alexis Barrios.

A metros de un kiosco cayó herido Alexis Barrios.

A metros del lugar del ataque estaban a la vista, además de las marcas de los disparos contra la pared del comercio, varios envoltorios de dosis de estupefacientes. Un paisaje frecuente alrededor de crímenes ligados al narcomenudeo. Por eso los familiares de Barrios plantearon el interrogante: "No sabemos si fue contra él, contra ella o contra el kiosco". La mujer herida, Juana Evelin M., es familiar de un hombre asesinado en febrero de 2023 a pocos metros de donde ocurrió el ataque de este jueves. Un crimen por el que está imputado el jefe narco Pablo Nicolás Camino.

Muerte en zona norte

Pasado el mediodía del jueves la cuadra de Machaín al 1800, barrio Alberdi, estaba prácticamente vacía a no ser por un vecino que se asomó ante la llegada de La Capital. "Tenía su historia, sus antecedentes, pero como vecino era una excelente persona. Iba a la iglesia con su señora, por ahí buscaba un cambio. Lo que pasa es que Dios te puede dar un cambio, pero el rival a veces no", contó el hombre que perfiló así ambas caras de Oscar Ramón Sarria. Tenía 62 años y en su domicilio había montado una despensa que atendía hasta entrada la noche.

>> Leer más: Crimen en zona norte: mataron a un hombre que tenía una condena condicional

Este vecino contó que estaba dentro de su casa cuando escuchó los disparos. "Cuando me acerqué vi al hombre abrir la puerta y arrastrarse para afuera, quedó abajo del marco. Daba mucha impresión", relató. De acuerdo a los primeros indicios, el gatillero disparó a pocos metros de la ventana por la que Sarria atendía la despensa. Lo que coincide con el rumor que corrió por la cuadra: lo balearon por medio de esa abertura. Una cámara de vigilancia captó a dos hombres en una moto que cerca de las 23.18 se detuvieron en el domicilio de la víctima y al cabo de un minuto partieron rumbo al norte por Machaín. Sarría fue trasladado al Heca por el Sies y murió pasada la 1.30 del jueves por una herida de bala que ingresó por el pecho y salió por la espalda.

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La casa de Oscar Sarria, donde fue asesinado a balazos.

La casa de Oscar Sarria, donde fue asesinado a balazos.

Sarría había sido condenado en junio de 2024 a tres años de prisión condicional con reglas de conducta por abuso de arma y lesiones leves por un ataque a tiros ocurrido en marzo de 2023. El ataque ocurrió en los monoblocks de Ghiraldo al 2400, también en barrio Alberdi, y tuvo como víctima a un joven de 30 años que contó todo comenzó cuando limpiaba un terreno baldío para montar un emprendimiento y un vecino llegó para increparlo. Tras la discusión este hombre regresó con su cuñado, Oscar Sarria, quien primero lo amenazó y luego el disparó tres veces hiriéndolo en una pierna y un brazo. Cuando allanaron su casa, donde este jueves fue asesinado, hallaron varias municiones, algo de cocaína, marihuana prensada y una balanza de precisión.

Más crímenes en marzo

El departamento Rosario lleva 22 homicidios en lo que va de 2026. Tras un febrero con escasos crímenes, marzo marcó un incremento con diez asesinatos de los cuales ocho fueron cometidos con armas de fuego. La cifra total, aun así, es menor a la registrada para la misma altura de 2025, que para marzo llevaba 39 casos.

El mapa de la violencia urbana muestra cambios repentinos en los primeros tres meses del año. Enero comenzó con mucha violencia en los primeros cuatro días, en los que ocurrieron tres crímenes a balazos en distintas zonas de la ciudad. El resto del mes, con más espacio temporal, se registraron otros cinco homicidios: tres con arma de fuego y dos con arma blanca.

Durante febrero hubo un descenso en relación al mes anterior, con cuatro asesinatos cometidos a balazos. Pero con el comienzo de marzo los números volvieron a crecer y al día 26 ocurrieron casi la mitad del total registrado los primeros tres meses del año. Son diez hechos de los cuales cuatro ocurrieron tan solo en las 72 horas transcurridas entre el 13 y el 15 de marzo.

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