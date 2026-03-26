Ahorristas de la constructora Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

La vereda de Oroño al 100 fue escenario este jueves de una protesta de ahorristas de un plan de viviendas a cargo de la constructora Bauen Pilay , quienes con batucada y aplausos exigieron el cumplimiento de los contratos celebrados hace décadas con el fin de acceder a un inmueble en el radio céntrico de Pellegrini, Avellaneda y el río.

Muchos de quienes ahorraron de sus ingresos para tener el techo propio en el macrocentro rosarino no esperaban que, luego de años de espera, la constructora a cargo del proyecto les canjearía el departamento por un inmueble a 15 kilómetros, en el noroeste rosarino, y dentro del área metropolitana. A viva voz, los damnificados exigieron la resolución del tema.

" Basta de abuso de la empresa. Exigimos el cumplimiento de contratos ", fueron las pancartas que elevaron en pleno bulevar Oroño. La protesta lanzó consignas, y hubo bronca contenida que salió de los perjudicados por las modificaciones en la adjudicación del plan de ahorro. Una pancarta cruzada sobre el cantero central expresaba el malestar: " Pilay no cumple" .

"La gran mayoría estamos por terminar de pagar un contrato de 20 años en el que se firmó que, al culminar, se entrega un departamento en el radio céntrico y ahora resulta que lo asignan en otro lugar y se dice que a 6 y 8 años se puede llegar a entregar porque no hay nada construido" , indicó a La Capital uno de los manifestantes.

También hubo reclamos sobre la denominada cuota de adjudicación. Uno de los damnificados adelantó 40 cuotas que eran más onerosas que las tradicionales y permitían licitar y obtener el departamento en Rosario. "Pero nunca licitaron nada, y dejaron de construir acá. Todas las cuotas que adelanté fueron en vano. Se cumplió el tiempo de contrato; hace 5 años que terminé de pagar y no tengo adjudicada la zona donde me van a dar la unidad. Supuestamente me quieren dar unidad en Los Pasos 3 (en cercanías del arroyo Ludueña en el extremo noroeste), que es una obra a realizarse una vez que se termine Los Pasos 2, pero es un pedazo de tierra sin nada. Los Pasos 1 son 6 torres que tardaron 6 años en hacerlas", detalló otro perjudicado, quien estimó que habría unas mil personas afectadas.

Situaciones como ésta son las que se escuchan entre los cientos de damnificados. Incumplimientos en los plazos de entrega, relocalizaciones y promesas de planes de vivienda que para los adjudicatarios se transformaron en una ilusión aún sin resolución.

La visibilización del conflicto se dio semanas atrás cuanto se produjeron marchas y concentraciones en las puertas de la firma y en el seno del Concejo Municipal. Por Oroño al 100 desfilaron quienes abonaron religiosamente dos décadas las cuotas correspondientes para la entrega de un departamento en el centro rosarino. Y, ahora, el objetivo es ser escuchados por la Legislatura santafesina.

Mientras continúan las denuncias por incumplimientos en la entrega de viviendas, el propio Concejo tiene en sus manos un expediente para autorizar un nuevo desarrollo urbanístico de la firma en la zona de Nuevo Alberdi.

Para un puñado la opción les resultó beneficiosa antes que la espera "eterna". Algunos admitieron y consintieron ir a zonas distintas de la ciudad, antes que seguir en ascuas. Pero otros optaron por la vía judicial. El resultado de la litigiosidad son cientos de carátulas abiertas con diversos niveles de avance en el Poder Judicial. De todos modos, la vía litigiosa implica años de demoras en la resolución del juicio y gastos que cada uno debe asumir para litigar.

En la comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo, los autoconvocados les hicieron saber que constituyen grupos de trabajadores y profesionales que se han visto perjudicados por el incumplimiento de los términos contractuales, particularmente en lo referido a la localización, superficie de las unidades y plazos de entrega.

También mencionaron irregularidades en las adjudicaciones y en la realización de sorteos que, según relataron, no se estarían llevando a cabo. Aclararon que la empresa con la que contrataron continúa activa, desarrolla múltiples emprendimientos, auspicia eventos de diversa índole y mantiene una fuerte presencia pública. En ese sentido, consideran que los incumplimientos no responderían a una situación económico-financiera.