La Capital | La Ciudad | Bauen

Ahorristas de la constructora Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Medio centenar de personas se movilizó hasta la sede de Oroño al 100. Reclaman departamentos aún no construidos

26 de marzo 2026 · 18:58hs
Ahorristas de la constructora Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

La vereda de Oroño al 100 fue escenario este jueves de una protesta de ahorristas de un plan de viviendas a cargo de la constructora Bauen Pilay, quienes con batucada y aplausos exigieron el cumplimiento de los contratos celebrados hace décadas con el fin de acceder a un inmueble en el radio céntrico de Pellegrini, Avellaneda y el río.

Muchos de quienes ahorraron de sus ingresos para tener el techo propio en el macrocentro rosarino no esperaban que, luego de años de espera, la constructora a cargo del proyecto les canjearía el departamento por un inmueble a 15 kilómetros, en el noroeste rosarino, y dentro del área metropolitana. A viva voz, los damnificados exigieron la resolución del tema.

"Basta de abuso de la empresa. Exigimos el cumplimiento de contratos", fueron las pancartas que elevaron en pleno bulevar Oroño. La protesta lanzó consignas, y hubo bronca contenida que salió de los perjudicados por las modificaciones en la adjudicación del plan de ahorro. Una pancarta cruzada sobre el cantero central expresaba el malestar: "Pilay no cumple".

"No hay nada construido"

"La gran mayoría estamos por terminar de pagar un contrato de 20 años en el que se firmó que, al culminar, se entrega un departamento en el radio céntrico y ahora resulta que lo asignan en otro lugar y se dice que a 6 y 8 años se puede llegar a entregar porque no hay nada construido", indicó a La Capital uno de los manifestantes.

También hubo reclamos sobre la denominada cuota de adjudicación. Uno de los damnificados adelantó 40 cuotas que eran más onerosas que las tradicionales y permitían licitar y obtener el departamento en Rosario. "Pero nunca licitaron nada, y dejaron de construir acá. Todas las cuotas que adelanté fueron en vano. Se cumplió el tiempo de contrato; hace 5 años que terminé de pagar y no tengo adjudicada la zona donde me van a dar la unidad. Supuestamente me quieren dar unidad en Los Pasos 3 (en cercanías del arroyo Ludueña en el extremo noroeste), que es una obra a realizarse una vez que se termine Los Pasos 2, pero es un pedazo de tierra sin nada. Los Pasos 1 son 6 torres que tardaron 6 años en hacerlas", detalló otro perjudicado, quien estimó que habría unas mil personas afectadas.

Situaciones como ésta son las que se escuchan entre los cientos de damnificados. Incumplimientos en los plazos de entrega, relocalizaciones y promesas de planes de vivienda que para los adjudicatarios se transformaron en una ilusión aún sin resolución.

La visibilización del conflicto se dio semanas atrás cuanto se produjeron marchas y concentraciones en las puertas de la firma y en el seno del Concejo Municipal. Por Oroño al 100 desfilaron quienes abonaron religiosamente dos décadas las cuotas correspondientes para la entrega de un departamento en el centro rosarino. Y, ahora, el objetivo es ser escuchados por la Legislatura santafesina.

Mientras continúan las denuncias por incumplimientos en la entrega de viviendas, el propio Concejo tiene en sus manos un expediente para autorizar un nuevo desarrollo urbanístico de la firma en la zona de Nuevo Alberdi.

Para un puñado la opción les resultó beneficiosa antes que la espera "eterna". Algunos admitieron y consintieron ir a zonas distintas de la ciudad, antes que seguir en ascuas. Pero otros optaron por la vía judicial. El resultado de la litigiosidad son cientos de carátulas abiertas con diversos niveles de avance en el Poder Judicial. De todos modos, la vía litigiosa implica años de demoras en la resolución del juicio y gastos que cada uno debe asumir para litigar.

En la comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo, los autoconvocados les hicieron saber que constituyen grupos de trabajadores y profesionales que se han visto perjudicados por el incumplimiento de los términos contractuales, particularmente en lo referido a la localización, superficie de las unidades y plazos de entrega.

También mencionaron irregularidades en las adjudicaciones y en la realización de sorteos que, según relataron, no se estarían llevando a cabo. Aclararon que la empresa con la que contrataron continúa activa, desarrolla múltiples emprendimientos, auspicia eventos de diversa índole y mantiene una fuerte presencia pública. En ese sentido, consideran que los incumplimientos no responderían a una situación económico-financiera.

Noticias relacionadas
Rosario Diseña y otras experiencias de peatonalización de calle Jujuy 

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha

tras 12 anos de demoras, santa fe rescata la obra del monumento y la reactiva este lunes

Tras 12 años de demoras, Santa Fe rescata la obra del Monumento y la reactiva este lunes

El año pasado se dictó esta iniciativa universitaria por primera vez

La UNR es la primera universidad argentina en certificar Lengua de Señas

administradores mas profesionales: la unr lanza una diplomatura en consorcios

Administradores más profesionales: la UNR lanza una diplomatura en consorcios

Ver comentarios

Las más leídas

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Lo último

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años

Con una gran jornada en el Campo de la Gloria, San Lorenzo rendirá homenaje a los héroes de Malvinas

Con una gran jornada en el Campo de la Gloria, San Lorenzo rendirá homenaje a los héroes de Malvinas

El indicador de actividad creció en enero por el agro, la minería y los bancos

El indicador de actividad creció en enero por el agro, la minería y los bancos

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

La hipótesis surgió tras el hallazgo de armas de guerra en una casa quinta de Roldán vinculada a la banda Los Menores. El ministro Pablo Cococcioni confirmó que, a partir del informe, se reforzó la custodia y se modificaron los traslados del mandatario

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Por Claudio Berón
Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía
Policiales

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Ahorristas de la constructora Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
La Ciudad

Ahorristas de la constructora Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Por Martín Stoianovich
Policiales

Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

Tras 12 años de demoras, Santa Fe rescata la obra del Monumento y la reactiva este lunes

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tras 12 años de demoras, Santa Fe rescata la obra del Monumento y la reactiva este lunes

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles
Economía

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Escándalo en la AFA: unos supuestos chats del árbitro Espinoza ponen en jaque el arbitraje

Escándalo en la AFA: unos supuestos chats del árbitro Espinoza ponen en jaque el arbitraje

Ovación
Cuándo juegan Central y Newells las próximas cuatro fechas del torneo Apertura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuándo juegan Central y Newell's las próximas cuatro fechas del torneo Apertura

Cuándo juegan Central y Newells las próximas cuatro fechas del torneo Apertura

Cuándo juegan Central y Newell's las próximas cuatro fechas del torneo Apertura

En julio vuelven a Newells cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos

En julio vuelven a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos

La Fifa introduce fuertes cambios en el reglamento del fútbol: cuáles son y qué efectos buscan

La Fifa introduce fuertes cambios en el reglamento del fútbol: cuáles son y qué efectos buscan

Policiales
Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años
Policiales

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza

Outlet Rosario: una por una, las 40 marcas locales que participan del evento

Outlet Rosario: una por una, las 40 marcas locales que participan del evento

Ahorristas de la constructora Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Ahorristas de la constructora Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio
POLICIALES

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio

Seguidilla de incendios en las calles: seis vehículos afectados en distintos puntos de la ciudad
LA CIUDAD

Seguidilla de incendios en las calles: seis vehículos afectados en distintos puntos de la ciudad

OpenAI suspende sus planes de lanzar un chatbot erótico dentro de ChatGPT
Información General

OpenAI suspende sus planes de lanzar un chatbot erótico dentro de ChatGPT

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Frontera, la pequeña ciudad de tránsito de droga que empezó a ser pacificada
La Región

Frontera, la pequeña ciudad de tránsito de droga que empezó a ser "pacificada"

Violenta balacera en Santa Lucía deja un hombre muerto y una mujer herida
POLICIALES

Violenta balacera en Santa Lucía deja un hombre muerto y una mujer herida

Semana Santa: piden no comprar una especie de pez en peligro crítico de extinción
Información general

Semana Santa: piden no comprar una especie de pez en peligro crítico de extinción

Crimen en zona norte: mataron a un hombre que tenía una condena condicional
Policiales

Crimen en zona norte: mataron a un hombre que tenía una condena condicional

Fentanilo contaminado: la Auditoría General de la Nación convocó a familiares de víctimas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: la Auditoría General de la Nación convocó a familiares de víctimas

Un choque fortísimo en avenida Pellegrini terminó con un taxi y otro auto destrozados
La Ciudad

Un choque fortísimo en avenida Pellegrini terminó con un taxi y otro auto destrozados

Extorsiones al hermano del Pocho Lavezzi: qué buscaba el jefe de la barra de Coronel Aguirre
POLICIALES

Extorsiones al hermano del Pocho Lavezzi: qué buscaba el jefe de la barra de Coronel Aguirre

El peronismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas

Por Javier Felcaro
Política

El peronismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas

La urbanización en Empalme Graneros y Los Pumitas se pondrá en marcha a fines de abril
La Ciudad

La urbanización en Empalme Graneros y Los Pumitas se pondrá en marcha a fines de abril

Golpe a Los Menores: cayó la pareja de Wifi en una causa por droga y asociación ilícita
Policiales

Golpe a Los Menores: cayó la pareja de "Wifi" en una causa por droga y asociación ilícita

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

Restituyen la identidad de tres trabajadores de prensa de Rosario asesinados por el terrorismo de Estado
Política

Restituyen la identidad de tres trabajadores de prensa de Rosario asesinados por el terrorismo de Estado

Empujó a su pareja al paso de un auto y ahora lo juzgan por femicidio en Rosario
Policiales

Empujó a su pareja al paso de un auto y ahora lo juzgan por femicidio en Rosario

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
Información General

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Un ingeniero será el árbitro entre Newells y Acasusso por la Copa Argentina
OVACIÓN

Un ingeniero será el árbitro entre Newell's y Acasusso por la Copa Argentina

Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido
La Ciudad

Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido