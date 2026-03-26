Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles

La federación nacional que los nuclea denunció que los fuertes aumentos ponen en riesgo las empresas del sector y alertó sobre el impacto que podría tener en el suministro de mercaderías en todo el país

Transportistas denuncian que en lo que va marzo el gasoil subió entre 20% y 25%. Pidieron una actualización tarifaria.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) alertó que la escalada sin freno en el precio de los combustibles amenaza con interrumpir la cadena de suministro en todo el país.

La entidad que nuclea a los transportistas de carga recordó que los precios del gasoil y de las naftas se incrementaron entre tres y cinco veces desde principios de marzo, con un rango que oscila entre 20 y 25%. “El gasoil de grado 2, el de mayor uso en el sector del transporte, ya supera los $ 2.100 por litro, y todo indica que el mes cerrará con el aumento de costos de gasoil más elevado de los últimos dos años”, explicó en un comunicado.

Los economistas de la federación que nuclea a 42 cámaras de todo el país destacaron que, medido en dólares, el litro de gasoil en la Argentina alcanzó uno de sus valores más altos de la última década, posicionándose como uno de los más caros de la región.

“La desproporcionada escalada es la principal preocupación entre las más de 6.500 pymes que representamos”, dijo Cristian Sanz, presidente de Fadeeac. Y agregó: “A los márgenes reducidos y la baja actividad se suma el impacto del combustible, que es un tercio de nuestra estructura de costos”.

Los transportistas señalaron que la velocidad de los aumentos actuales no tiene precedentes cercanos. Mientras que en todo 2025 el gasoil acumuló una suba del 45%, frente a un IPC del 31,5%, en apenas 20 días de marzo los incrementos ya superaron en un tercio esa cifra anual.

En ese contexto, Sanz pidió una “inmediata actualización” de tarifas. De lo contrario, “muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar, con el consiguiente impacto económico y social”.

“Los camiones mueven más del 90% de la economía del país y el transporte y la logística generan el 4% del empleo nacional, apelamos a la madurez y responsabilidad de todas las partes”, dijo.

Los especialistas del Departamento de Estudios Económicos y Costos de Fadeeac señalaron que cada incremento del 10% en el gasoil impacta de forma directa en al menos 3,5% en los costos operativos de las empresas que realizan viajes de media y larga distancia.

Si bien el mercado global atraviesa un shock por el conflicto en Medio Oriente, con el barril de Brent saltando de u$s 65 a más de u$s 100 en tres semanas, la entidad consideró que el “debilitamiento de los mecanismos que permitan desacoplar los precios internos de los internacionales y moderar el shock externo” llevó a una situación alarmante.

El suministro

“Si las tarifas no se adecuan, el sector no podrá seguir operando y el desabastecimiento es el riesgo final”, concluyó Sanz.

La tensión geopolítica por la guerra en Medio Oriente llevó a, entre otras cosas, encarecer el precio del petróleo. El barril de Brent superó los u$s 100, lo que inevitablemente impacta en la nafta en Argentina. De hecho, ya acumula un ajuste superiro al 19% este mes, y su valor ya llegó a los $ 2.000.

El CEO de YPF, Horacio Marín, dio que “la actualización de precios solo refleja el mayor costo de refinación por la compra de crudo no propio”. Y aseguró que “es un ajuste transitorio y, a nivel internacional, uno de los más bajos: en otros países los incrementos han sido al menos tres veces mayores”.

La paradoja es que esta tensión se instala en momentos de crecimiento de la producción de crudo en la cuenca no convencional de Vaca Muerta. Durante la cumbre mundial del sector que se realiza en Houston, EEUU, se presentó un estudio de Rystand Energy que anticipa que Argentina superar el millón de barriles diarios hacia diciembre próximo y escalará por encima de 1,5 millones para 2031, apalancado exportaciones por más de u$s 30.000 millones anuales hacia el inicio de la próxima década, con potencial de alcanzar hasta u$s 45.000 millones bajo escenarios de precios internacionales estables.

El biodiesel

Mientras esto toma forma, la Argentina sigue siendo importadora de gasoil. Y los precios de este insumo están acelerando negociaciones de las petroleras con las empresas productoras de biodiesel para cortar ese combustible.

Según señaló el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, durante un webinar organizado el miércoles por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR), las plantas aceiteras instaladas en el cGran Rosario “tienen capacidad para abastecer cuatro veces la demanda del mercado argentino”.